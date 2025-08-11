English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Multi Bagger Stocks: 2025లో అత్యధిక రాబడులు అందించిన 7 మల్టీ బ్యాగర్ స్టాక్స్ ఇవే.. వాటా పెంచుకుంటున్న ఫారెన్ ఇన్వెస్టర్లు..!!

Multi Bagger Stocks: ఫారెన్ ఇనిస్టిట్యూషనల్ ఇన్వెస్టర్లు స్మాల్ క్యాప్ స్టాక్స్ లో వాటా పెంచుకుంటున్నారు. ఈ ఏడాది అత్యధిక రాబడి ఇచ్చిన ఏడు మల్టీబ్యాగర్ స్టాక్స్ లో క్రమంగా షేర్ హోల్డింగ్స్ ను పెంచుకుంటున్నారు. ఫోర్స్ మోటార్స్, ఎస్ఎంఎల్ ఇసుజు, మంగళూర్ కెమికల్స్, క్యామ్లిన్ ఫైన్ సైన్సెస్, గేబ్రియల్ ఇండియా, సువెల్ లైఫ్ సైన్సెస్, యాక్సెస్ కేడ్స్ టెక్నాలజీస్..స్టాక్స్ లో ఎఫ్ఐఐలు వాటా ఏ మేరకు పెంచుకున్నాయో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 

Written by - Bhoomi | Last Updated : Aug 11, 2025, 05:06 PM IST

Trending Photos

Double Jackpot: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు &#039;డబుల్&#039; జాక్‌పాట్‌.. ఇకపై రెండు అలవెన్స్‌లు
7
Double Jackpot: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు 'డబుల్' జాక్‌పాట్‌.. ఇకపై రెండు అలవెన్స్‌లు
Star Heroine: పెళ్లి చేసుకోవడానికి అబ్బాయి కోసం తెగ వెతుకుతున్న.. 46 ఏళ్ల తెలుగు స్టార్ హీరోయిన్.. సిగ్గు లేదు అంటూ..!
5
46-Year-Old
Star Heroine: పెళ్లి చేసుకోవడానికి అబ్బాయి కోసం తెగ వెతుకుతున్న.. 46 ఏళ్ల తెలుగు స్టార్ హీరోయిన్.. సిగ్గు లేదు అంటూ..!
Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. ఈరోజు అదృష్టం కలిసే వచ్చే రాశి ఇదే..!
5
today Horoscope
Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. ఈరోజు అదృష్టం కలిసే వచ్చే రాశి ఇదే..!
School Holidays: విద్యార్థులకు పండగే పండగ.. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మరోసారి వరుసగా 3 రోజులు సెలవులు..!
5
school holidays 2025
School Holidays: విద్యార్థులకు పండగే పండగ.. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మరోసారి వరుసగా 3 రోజులు సెలవులు..!
Multi Bagger Stocks: 2025లో అత్యధిక రాబడులు అందించిన 7 మల్టీ బ్యాగర్ స్టాక్స్ ఇవే.. వాటా పెంచుకుంటున్న ఫారెన్ ఇన్వెస్టర్లు..!!

Multi Bagger Stocks: ఫారెన్ ఇనిస్టిట్యూషనల్ ఇన్వెస్టర్లు స్మాల్ క్యాప్ స్టాక్స్ లో వాటా పెంచుకుంటున్నారు. ఈ ఏడాది అత్యధిక రాబడి ఇచ్చిన ఏడు మల్టీబ్యాగర్ స్టాక్స్ లో క్రమంగా షేర్ హోల్డింగ్స్ ను పెంచుకుంటున్నారు. ఫోర్స్ మోటార్స్, ఎస్ఎంఎల్ ఇసుజు, మంగళూర్ కెమికల్స్, క్యామ్లిన్ ఫైన్ సైన్సెస్, గేబ్రియల్ ఇండియా, సువెల్ లైఫ్ సైన్సెస్, యాక్సెస్ కేడ్స్ టెక్నాలజీస్..స్టాక్స్ లో ఎఫ్ఐఐలు వాటా ఏ మేరకు పెంచుకున్నాయో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 

ఫోర్స్ మోటార్స్ స్టాక్ ఈ ఏడాది ఆగస్టు 1 నాటికి 157శాతం రిటర్న్స్ అందించి అద్భుతమైన ప్రదర్శన కనబర్చిందని చెప్పవచ్చు. విదేశీ సంస్థాగత మదపర్లు మార్చి త్రైమాసికం ముగిసే నాటికి 8.36శాతం వాటా కలిగి ఉన్నారు. జూన్ త్రైమాసికం ముగిసే సమయానికి 9.77 శాతానికి పెంచుకున్నారు. ఫోర్స్ మోటార్స్ ఫండమెంటల్స్ బలంగా ఉండటం ఎఫ్ఐఐలను ఆకర్షిస్తోంది. ఈ కంపెనీ ఆటోమోటివ్ కాంపోనెంట్స్ ను తయారు చేస్తోంది. 

ఎంఎస్ఎల్ ఇసుజు స్టాక్ 2025లో ఇప్పటి వరకు 147 శాతం పెరిగి ఇన్వెస్టర్లకు డబుల్ లాభాలను అందించింది. మార్చి చివరి నాటికి విదేశీ మదుపర్లు ఈస్టాక్ లో 15.24 శాతం వాటాతో ఉండగా..జూన్ ముగిసే వరకు 15.73శాతం వాటా పెంచుకున్నారు. ఈ కంపెనీ కమర్షియల్ వెహికల్స్ ను తయారు  చేస్తోంది. 

మంగళూరు కెమికల్స్ స్టాక్ మార్చి వరకు ఎఫ్ఐఐల హోల్డింగ్ లో 2.12 శాతంగా ఉండగా..జూన్ నాటికి 3.09 శాతం పెరిగింది. ఆగస్టు 1 వరకు 133 శాతం రాబడి అందించింది. ఈ స్టాక్ టాప్ ఫెర్ఫామర్స్ లో ఒకటిగా  నిలిచింది.

Also Read: China: పందులు, గబ్బిలాలు ఏం కర్మరా.. ఈ చైనా వాళ్ళు మనుషులను కూడా తింటారేమో.. కానీ ఇండియాకే నష్టమట 😥..!!  

క్యామ్లిన్ ఫైన్ సైన్సెస్ ఈ స్టాక్ ఈ ఏడాది 112శాతం లాభాలను తెచ్చిపెట్టింది. మార్చి త్రైమాసికంలో ఎఫ్ఐఐలు 1.47శాతం వాటాతో ఉంది. జూన్ ముగిసే సమయానికి ఇది 2.88శాతానికి చేరుకుంది. దాదాపు రెట్టింపు అయ్యిందని చెప్పవచ్చు. 

గేబ్రియల్ స్టాక్ కూడా ఈ ఏడాది ఆగస్టు 1 నాటికి 112శాతం ర్యాలీ చేసింది. ఎఫ్ఐఐల వాటా మార్చి త్రైమాసికంలో 5.23శాతం నుంచి జూన్ త్రైమాసికంలో 5.97శాతానికి చేరుకుంది. 

Also Read:  FPI: కేవలం 10 రోజులు.. రూ. 18, 000కోట్ల ఈక్విటీ షేర్లు విక్రయించిన ఫారెన్ ఇన్వెస్టర్లు.. అసలు కారణం ఏంటో తెలుసా?   

సువెన్ లైఫ్ సైన్సెస్ స్టాక్ లో ఎఫ్ఐఐలు జూన్ త్రైమాసికం ముగిసే సమయానికి 0.25శాతం వాటాను కలిగి ఉన్నారు. జూన్ త్రైమాసికం ముగిసే సమయానికి ఇది డబుల్ అయ్యింది. 0.58శాతానికి చేరింది. ఆగస్టు 1న ఈ స్టాక్ 104శాతం ర్యాలీ చేసింది. 

యాక్సెస్ కేడ్స్ టెక్ ఈ స్టాక్ ఈ సంవత్సరం 104శాతం పెరిగి మల్టీ బ్యాగర్ గా నిలిచింది. ఫారెన్ ఇనిస్టిట్యూషనల్ ఇన్వెస్టర్లు మార్చి త్రైమాసికం ముగిసే సమయానికి 0.69శాతం వాటి కలిగి ఉంది. జూన్ త్రైమాసికంలో 1.62శాతం పెరిగింది. 

Disclaimer: ఈక్విటీ మార్కెట్లలో  పెట్టుబడులు రిస్కుతో కూడుకున్నవి. ఈ కథనంలో ఇక్కడ వ్యక్తీకరించిన అభిప్రాయాలు/సూచనలు/సలహాలు కేవలం పాఠకుల అవగాహన కోసం మాత్రమే. జీ తెలుగు ఎలాంటి షేర్ మార్కెట్ రికమండేషన్స్ ఇవ్వదు. ఏదైనా ఆర్థిక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు నిపుణులైన సర్టిఫైడ్ ఇన్వెస్ట్ మెంట్ ఫైనాన్షియల్ అడ్వైజర్లను సంప్రదించాలని జీ తెలుగు పాఠకులను సూచిస్తుంది.

 

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

Multi Bagger Stocks7 multi-bagger stocksForeign Institutional InvestorsSmall cap stocksBusiness News

Trending News