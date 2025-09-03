English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Stocks to Watch: సెప్టెంబర్ 4వ తేదీ గురువారం స్టాక్ మార్కెట్లో చూడాల్సిన స్టాక్స్ ఇవే..!!

Stocks to Watch: దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్ సూచీలు బుధవారం మంచి లాభాలతో ముగిశాయి. లోహరంగంలో కొనుగోళ్లు, జీఎస్టీ సానుకూల ప్రభావం, అంతర్జాతీయ మార్కెట్ ధోరణి వంటి అంశాలను మార్కెట్ సెంటిమెంట్ ను బలపరిచినట్లు చెప్పవచ్చు. సెన్సెక్స్ 409 పాయింట్లు పెరిగింది. నిఫ్టీ 24,700 మార్క్ దాటింది. 

Stocks to Watch: దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్ సూచీలు బుధవారం మంచి లాభాలతో ముగిశాయి. లోహరంగంలో కొనుగోళ్లు, జీఎస్టీ సానుకూల ప్రభావం, అంతర్జాతీయ మార్కెట్ ధోరణి వంటి అంశాలను మార్కెట్ సెంటిమెంట్ ను బలపరిచినట్లు చెప్పవచ్చు. సెన్సెక్స్ 409 పాయింట్లు పెరిగింది. నిఫ్టీ 24,700 మార్క్ దాటింది. ఈ నేపథ్యంలో గురువారం ఈ వృద్ధి కొనసాగుతుందో లేదో చూడటానికి ఇప్పుడు గురువారం సెషన్‌పై దృష్టి కేంద్రీకరించింది. దీంతో పాటు, ఆప్టస్ వాల్యూ, స్విగ్గీ, వరుణ్ బేవరేజెస్, బిహెచ్‌ఇఎల్ వంటి వార్తలు వచ్చిన కొన్ని స్టాక్‌లపై కూడా నిఘా ఉంటుంది. సెప్టెంబర్ 4వ తేదీ గురువారం నాడు ఏయో స్టాక్స్ ప్రభావం కనిపిస్తుందో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 

Swiggy: ఫుడ్ డెలివరీ ప్లాట్‌ఫామ్ స్విగ్గీ ప్లాట్‌ఫామ్ ఫీజును ఆర్డర్‌కు రూ.15 కు పెంచింది. గత మూడు వారాల్లో ఇది మూడవ పెరుగుదల. ఇప్పటివరకు అతిపెద్ద పెరుగుదల అని చెప్పవచ్చు. పండుగ సీజన్‌లో పెరుగుతున్న డిమాండ్ మధ్య కంపెనీ తన ఆదాయాన్ని బలోపేతం చేసుకోవడానికి సన్నాహాలు చేస్తోంది.

Varun Beverages: జాగర్ రెన్యూవబుల్స్ టూ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్‌లో 26శాతం వరకు వాటాను కొనుగోలు చేయనున్నట్లు వరుణ్ బెవరేజెస్ ప్రకటించింది. రాజస్థాన్‌లో క్యాప్టివ్ సోలార్ విద్యుత్ సరఫరా కోసం ఈ పెట్టుబడి పెట్టబడుతుంది.

CLN Energy: CLN ఎనర్జీ హాంకాంగ్‌కు చెందిన బహుళజాతి సంస్థ నుండి అంతర్జాతీయ సరఫరా ఆర్డర్‌ను పొందింది. ఈ ఆర్డర్ మొత్తం విలువ US $ 18 లక్షలు అంటే దాదాపు రూ. 15.91 కోట్లు.

Also Read: Reliance stock: అంబానీ కాక పంట పండినట్లే.. చైనా విధానాలతో రిలయన్స్ కు లాభాలే లాభాలు.. టార్గెట్ ధర పెంచేసిన మోర్గాన్ స్టాన్లీ..!!  

Railtel Corp: ఆ కంపెనీకి హోం మంత్రిత్వ శాఖ నుండి వర్క్ ఆర్డర్ వచ్చింది. దీని పరిమాణం రూ. 15 కోట్లుగా పేర్కొంది.

BHEL MB Power: బిహెచ్ఇఎల్ ఎంబి పవర్ నుండి రూ.2,600 కోట్ల భారీ ఆర్డర్‌ను అందుకుంది. ఈ ఆర్డర్ 800 మెగావాట్ల విద్యుత్ ప్రాజెక్టు కోసం, దీని కింద కంపెనీ మధ్యప్రదేశ్‌లో బాయిలర్లు టర్బైన్ జనరేటర్లను సరఫరా చేస్తుంది. 

ఈ స్టాక్స్ గురువారం స్టాక్ మార్కెట్లో మంచి మూమెంట్ కనబరిచే అవకాశం ఉంది. 

Also Read:  Pension Hike: ఈపీఎస్ 95 పెన్షనర్లకు త్వరలోనే భారీ శుభవార్త.. మినిమం పెన్షన్ వెయ్యి నుంచి 9వేలకు పెంచే ఛాన్స్..!!   

Disclaimer: ఈక్విటీ మార్కెట్లలో  పెట్టుబడులు రిస్కుతో కూడుకున్నవి. ఈ కథనంలో ఇక్కడ వ్యక్తీకరించిన అభిప్రాయాలు/సూచనలు/సలహాలు కేవలం పాఠకుల అవగాహన కోసం మాత్రమే. జీ తెలుగు ఎలాంటి షేర్ మార్కెట్ రికమండేషన్స్ ఇవ్వదు. ఏదైనా ఆర్థిక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు నిపుణులైన సర్టిఫైడ్ ఇన్వెస్ట్ మెంట్ ఫైనాన్షియల్ అడ్వైజర్లను సంప్రదించాలని జీ తెలుగు పాఠకులను సూచిస్తుంది.

 

