Stocks to Watch: సెప్టెంబర్ 3వ తేదీ బుధవారం స్టాక్ మార్కెట్లో చూడాల్సిన స్టాక్స్ ఇవే..!!

Stocks to Watch: మంగళవారం మార్కెట్ ముగిసిన తర్వాత..టీసీఎస్ , అదానీ పవర్, యూపీఎల్ లకు సంబంధించిన వార్తలు వచ్చాయి. కొన్ని కంపెనీలు డివిడెండ్లను ప్రకటించాయి. 150 కి పైగా స్టాక్లు అప్పర్ సర్క్యూట్ను.. దాదాపు 50 స్టాక్లు లోయర్ సర్క్యూట్ను తాకాయి. బుధవారం కూడా చాలా స్టాక్లు మార్కెట్ కదలికకు భిన్నంగా చర్యను చూపించే అవకాశం ఉందని మార్కెట్ నిపుణులు చెబుతున్నారు. వాస్తవానికి చాలా కంపెనీలు మంగళవారం వ్యాపార సంబంధిత వార్తలను విడుదల చేశాయి. కాగా సెప్టెంబర్ 3వ తేదీ బుధవారం స్టాక్ మార్కెట్లో చూడాల్సిన స్టాక్స్ గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
TCS: మార్కెట్ ముగిసిన తర్వాత TCS నాన్-లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ ట్రిగ్తో ఒక ఒప్పందాన్ని ప్రకటించింది. ఈ ఒప్పందం సాంకేతిక పరివర్తన కోసం 7 సంవత్సరాలుగా జరిగింది.
Adani Power: మధ్యప్రదేశ్లోని సింగ్రౌలి జిల్లాలో ఉన్న ధీరౌలి గనిలో పనులు ప్రారంభించడానికి బొగ్గు మంత్రిత్వ శాఖ నుండి అనుమతి లభించిందని కంపెనీ తెలియజేసింది.
UPL : UPL అనుబంధ సంస్థ అడ్వాంటా మారిషస్ డెక్కో హోల్డింగ్స్ పంటకోత అనంతర కార్యకలాపాలను $502 మిలియన్లకు కొనుగోలు చేయనున్నట్లు ఈ మేరకు స్టాక్ మార్కెట్ కు తెలిపింది.
Also Read: Govt Scheme: రైతులకు రేవంత్ సర్కార్ గోల్డెన్ ఛాన్స్.. 50శాతం సబ్సిడీతో రైతన్న జీవితాల్లో భరోసా..!!
Cochin Shipyard: గత ఆర్థిక సంవత్సరానికి ప్రకటించిన రూ.2.25 డివిడెండ్కు సెప్టెంబర్ 12ను రికార్డు తేదీగా కంపెనీ ప్రకటించింది.
Monte Carlo Fashions: డివిడెండ్ చెల్లింపుకు కంపెనీ సెప్టెంబర్ 22, 2025ని రికార్డ్ తేదీగా నిర్ణయించింది. కంపెనీ వార్షిక సర్వసభ్య సమావేశం సెప్టెంబర్ 29న జరుగుతుందని కంపెనీ తెలియజేసింది.
Also Read: Dmart VS LuLu Mall: డీమార్ట్లో కంటే లులూ మాల్లో వస్తువులు చీపా? నిజమేంటి?
Disclaimer: ఈక్విటీ మార్కెట్లలో పెట్టుబడులు రిస్కుతో కూడుకున్నవి. ఈ కథనంలో ఇక్కడ వ్యక్తీకరించిన అభిప్రాయాలు/సూచనలు/సలహాలు కేవలం పాఠకుల అవగాహన కోసం మాత్రమే. జీ తెలుగు ఎలాంటి షేర్ మార్కెట్ రికమండేషన్స్ ఇవ్వదు. ఏదైనా ఆర్థిక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు నిపుణులైన సర్టిఫైడ్ ఇన్వెస్ట్ మెంట్ ఫైనాన్షియల్ అడ్వైజర్లను సంప్రదించాలని జీ తెలుగు పాఠకులను సూచిస్తుంది.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.