GST Price Cut Cheap Items: ఒక దేశం ఒక పన్ను అనే నినాదంతో అమల్లోకి వచ్చిన వస్తు సేవల పన్ను (జీఎస్టీ)లో ఇటీవల కేంద్ర ప్రభుత్వం కీలక సంస్కరణలు తీసుకువచ్చిన విషయం తెలిసిందే. జీఎస్టీ పన్ను కోత విధించి చాలా వాటికి తక్కువ ధరలు నిర్ణయించింది. జీఎస్టీ కొత్త సంస్కరణలు సెప్టెంబర్ 22వ తేదీ నుంచి అమలులోకి వచ్చాయి. జీఎస్టీ ధరల తగ్గింపుతో చాలా వస్తువులు, సేవల ధరల్లో భారీ మార్పులు వచ్చాయి. మరి జీఎస్టీ సంస్కరణలతో ఏయే వస్తువులు, సేవల ధరలు తగ్గాయో తెలుసుకుందాం.
జీఎస్టీ సంస్కరణలతో కిచెన్లో వినియోగించే వస్తువులు మొదలుకుని ఎలక్ట్రానిక్స్ వరకు.. మెడిసిన్స్ నుంచి ఆటోమొబైల్స్ వరకు చాలా వస్తువుల ధరలు తగ్గాయి. జీఎస్టీ ధరల తగ్గింపుతో వినియోగదారులకు నేరంగా ప్రయోజనం లభిస్తోంది. దసరా ఉత్సవాల సందర్భంగా ప్రభుత్వం వరం ఇచ్చిందని ఎన్డీయే పక్షాలు చెబుతున్నాయి. మరి ఈ క్రమంలో ఏ యే వస్తువుల ధరలు తగ్గాయో చూద్దాం
ధరలు తగ్గనున్న వస్తువుల జాబితాలో నెయ్యి, పన్నీర్, వెన్న, నామ్కీన్, కెచప్, జామ్, డ్రై ఫ్రూట్స్, కాఫీ, ఐస్ క్రీములు వంటివి ఉన్నాయి. ఇక ఎలక్ట్రానిక్స్ పరిశీలిస్తే టీవీ, ఏసీ, వాషింగ్ మెషీన్స్ ధరలు తగ్గుతున్నాయి.
వైద్యపరంగా చూస్తే మందులు, గ్లూకోమీటర్లు, డయాగోనిస్టిక్ కిట్ల ధరలు తగ్గుతున్నాయి.
నిర్మాణ రంగంలో.. సిమెంట్ 18 శాతం జీఎస్టీ పరిధిలోకి రావడంతో గృహనిర్మాణదారులు ప్రయోజనం పొందుతారు.
జీఎస్టీ తగ్గింపు తర్వాత ఫార్మసీలు తమ ధరలు తగ్గించాలని లేదా తక్కువ ధరకు మందులు విక్రయించాలని ప్రభుత్వం ఆదేశించింది.
జీఎస్టీ రేటు తగ్గింపుతో ఎలక్ట్రానిక్స్ ఉపకరణాలు కొనాలనుకునే వారికి భారీ ప్రయోజనం లభిస్తోంది. ఆటోమొబైల్ కొనుగోలుదారులు లాభపడుతున్నారు. ఇప్పటికి దాదాపు అన్ని కార్ల కంపెనీలు ధరలు తగ్గించాయి. అధికారికంగా ప్రకటనలు ఇచ్చి నేరుగా వినియోగదారులకు ప్రయోజనం కల్పించాయి. జీఎస్టీ సంస్కరణలతోపాటు పండుగ ఆఫర్లు కూడా కలిసి రావడంతో ఆయా వస్తువులు, సేవల ధరలు భారీగా తగ్గుతున్నాయి.
నిత్యావసరాలు
హెయిర్ ఆయిల్, టాయిలెట్ సబ్బులు, షాంపూలు, టూత్ బ్రష్, టూత్ పేస్టు, టాల్కమ్ పౌడర్, ఫేస్ పౌడర్, షేవింగ్ క్రీమ్, ఆఫ్టర్-షేవ్ లోషన్ వంటి ఇతర వినియోగ వస్తువులు ధరలు తగ్గుతున్నాయి.
