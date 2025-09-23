English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

GST Price Cut: కస్టమర్లకు జాక్‌పాట్‌.. జీఎస్టీ కోతతో తగ్గే వస్తువుల ధరలు ఇవే!

These Daily Used Goods And Services Cheaper After GST Price Cut: దేశవ్యాప్తంగా జీఎస్టీ ధరల కోత జాతర కొనసాగుతోంది. జీఎస్టీ ధరలు తగ్గింపు సెప్టెంబర్‌ 22వ తేదీ నుంచి అమల్లోకి వచ్చిన విషయం తెలిసిందే. మరి ధరల తగ్గింపుతో ఏ వస్తువులు, సేవల ధరలు తగ్గుతున్నాయో తెలుసుకుందాం.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Sep 23, 2025, 05:51 PM IST

Trending Photos

OG Movie First Review: OG మూవీ ఫస్ట్ రివ్యూ .. బొమ్మ బ్లాక్ బస్టరేనా..!
6
OG first Review
OG Movie First Review: OG మూవీ ఫస్ట్ రివ్యూ .. బొమ్మ బ్లాక్ బస్టరేనా..!
Abhishek Sharma: అభిషేక్ శర్మ గర్ల్‌ఫ్రెండ్ ఎవరో తెలుసా..? కావ్య మారన్ కాదండోయ్..!
7
Abhishek Sharma
Abhishek Sharma: అభిషేక్ శర్మ గర్ల్‌ఫ్రెండ్ ఎవరో తెలుసా..? కావ్య మారన్ కాదండోయ్..!
Post Office: కేవలం రూ. 565. పెట్టుబడితో రూ.10 లక్షలు లాభం! పేదోళ్లకు అదిరిపోయే స్కీమ్..
5
Post Office
Post Office: కేవలం రూ. 565. పెట్టుబడితో రూ.10 లక్షలు లాభం! పేదోళ్లకు అదిరిపోయే స్కీమ్..
Sai Pallavi: బికినీలో దర్శనమిచ్చిన నటి సాయి పల్లవి? చెల్లెలుతో కలిసి బీచ్‌లో అందాల విందు?
6
Sai Pallavi
Sai Pallavi: బికినీలో దర్శనమిచ్చిన నటి సాయి పల్లవి? చెల్లెలుతో కలిసి బీచ్‌లో అందాల విందు?
GST Price Cut: కస్టమర్లకు జాక్‌పాట్‌.. జీఎస్టీ కోతతో తగ్గే వస్తువుల ధరలు ఇవే!

GST Price Cut Cheap Items: ఒక దేశం ఒక పన్ను అనే నినాదంతో అమల్లోకి వచ్చిన వస్తు సేవల పన్ను (జీఎస్టీ)లో ఇటీవల కేంద్ర ప్రభుత్వం కీలక సంస్కరణలు తీసుకువచ్చిన విషయం తెలిసిందే. జీఎస్టీ పన్ను కోత విధించి చాలా వాటికి తక్కువ ధరలు నిర్ణయించింది. జీఎస్టీ కొత్త సంస్కరణలు సెప్టెంబర్ 22వ తేదీ నుంచి అమలులోకి వచ్చాయి. జీఎస్టీ ధరల తగ్గింపుతో చాలా వస్తువులు, సేవల ధరల్లో భారీ మార్పులు వచ్చాయి. మరి జీఎస్టీ సంస్కరణలతో ఏయే వస్తువులు, సేవల ధరలు తగ్గాయో తెలుసుకుందాం.

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: Dusshera Utsav: వైభవంగా శ్రీశైలం క్షేత్రంలో దసరా మహోత్సవాలు ప్రారంభం

జీఎస్టీ సంస్కరణలతో కిచెన్‌లో వినియోగించే వస్తువులు మొదలుకుని ఎలక్ట్రానిక్స్ వరకు.. మెడిసిన్స్ నుంచి ఆటోమొబైల్స్ వరకు చాలా వస్తువుల ధరలు తగ్గాయి. జీఎస్టీ ధరల తగ్గింపుతో వినియోగదారులకు నేరంగా ప్రయోజనం లభిస్తోంది. దసరా ఉత్సవాల సందర్భంగా ప్రభుత్వం వరం ఇచ్చిందని ఎన్డీయే పక్షాలు చెబుతున్నాయి. మరి ఈ క్రమంలో ఏ యే వస్తువుల ధరలు తగ్గాయో చూద్దాం

Also Read: BRS Party: కాంగ్రెస్‌లో చేరిన 10 మంది ఎమ్మెల్యేలను 'బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ' వదలా బొమ్మాళి

ధరలు తగ్గనున్న వస్తువుల జాబితాలో నెయ్యి, పన్నీర్, వెన్న, నామ్‌కీన్, కెచప్, జామ్, డ్రై ఫ్రూట్స్, కాఫీ, ఐస్ క్రీములు వంటివి ఉన్నాయి. ఇక ఎలక్ట్రానిక్స్‌ పరిశీలిస్తే టీవీ, ఏసీ, వాషింగ్ మెషీన్స్ ధరలు తగ్గుతున్నాయి.
వైద్యపరంగా చూస్తే మందులు, గ్లూకోమీటర్లు, డయాగోనిస్టిక్ కిట్‌ల ధరలు తగ్గుతున్నాయి.

Also Read: RRR Farmers: జనతా గ్యారేజ్‌గా తెలంగాణ భవన్‌.. ఆర్‌ఆర్‌ఆర్ బాధిత రైతులతో కేటీఆర్‌ కీలక భేటీ!

నిర్మాణ రంగంలో.. సిమెంట్‌ 18 శాతం జీఎస్టీ పరిధిలోకి రావడంతో గృహనిర్మాణదారులు ప్రయోజనం పొందుతారు.
జీఎస్టీ తగ్గింపు తర్వాత ఫార్మసీలు తమ ధరలు తగ్గించాలని లేదా తక్కువ ధరకు మందులు విక్రయించాలని ప్రభుత్వం ఆదేశించింది.

జీఎస్టీ రేటు తగ్గింపుతో ఎలక్ట్రానిక్స్‌ ఉపకరణాలు కొనాలనుకునే వారికి భారీ ప్రయోజనం లభిస్తోంది. ఆటోమొబైల్ కొనుగోలుదారులు లాభపడుతున్నారు. ఇప్పటికి దాదాపు అన్ని కార్ల కంపెనీలు ధరలు తగ్గించాయి. అధికారికంగా ప్రకటనలు ఇచ్చి నేరుగా వినియోగదారులకు ప్రయోజనం కల్పించాయి. జీఎస్టీ సంస్కరణలతోపాటు పండుగ ఆఫర్లు కూడా కలిసి రావడంతో ఆయా వస్తువులు, సేవల ధరలు భారీగా తగ్గుతున్నాయి.

నిత్యావసరాలు
హెయిర్ ఆయిల్, టాయిలెట్ సబ్బులు, షాంపూలు, టూత్ బ్రష్, టూత్ పేస్టు, టాల్కమ్ పౌడర్, ఫేస్ పౌడర్, షేవింగ్ క్రీమ్, ఆఫ్టర్-షేవ్ లోషన్ వంటి ఇతర వినియోగ వస్తువులు ధరలు తగ్గుతున్నాయి.

Also Read: Dusshera Bonus: తెలంగాణ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు భారీ షాక్‌.. 50 శాతం బోనస్‌ కట్‌?

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Daily Used ItemsGoods And ServicesGST Price CutGST councilGST meeting

Trending News