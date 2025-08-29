English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Indian gold mines: ప్రపంచంలో బంగారం ఎక్కువగా లభించే దేశాలు, ఆఫ్రికా, ఆస్ట్రేలియా, దక్షిణా అమెరికా ఖండాల్లో ఎక్కువగా ఉన్నాయని భూగర్భ శాస్త్రవేత్తలు చెబుతుంటారు. కానీ మనదేశంలో కూడా బంగారం లభించే గనులు ఒకప్పుడు పెద్ద మొత్తంలో ఉన్నాయని తెలిస్తే ఆశ్చర్యపోక తప్పదు. ఎందుకంటే ప్రస్తుతం మన దేశంలో ఉత్పత్తి అయ్యే బంగారం కన్నా కూడా దిగుమతి అయ్యే బంగారమే దాదాపు 90శాతం పైగా ఉంటుంది. మిగతా బంగారం అంతా కూడా రీసైకిలింగ్ పద్ధతిలో వచ్చేదే ఉంది. 

Written by - Bhoomi | Last Updated : Aug 29, 2025, 10:42 PM IST

Gold Mines: మనదేశంలో బంగారు గనులకు కేరాఫ్ అడ్రస్ ఏ రాష్ట్రమో తెలుసా..? ప్రతిరోజు ట్రక్కు నిండా బంగారం ఉత్పత్తి అయ్యేదట..!

Indian gold mines: ప్రపంచంలో బంగారం ఎక్కువగా లభించే దేశాలు, ఆఫ్రికా, ఆస్ట్రేలియా, దక్షిణా అమెరికా ఖండాల్లో ఎక్కువగా ఉన్నాయని భూగర్భ శాస్త్రవేత్తలు చెబుతుంటారు. కానీ మనదేశంలో కూడా బంగారం లభించే గనులు ఒకప్పుడు పెద్ద మొత్తంలో ఉన్నాయని తెలిస్తే ఆశ్చర్యపోక తప్పదు. ఎందుకంటే ప్రస్తుతం మన దేశంలో ఉత్పత్తి అయ్యే బంగారం కన్నా కూడా దిగుమతి అయ్యే బంగారమే దాదాపు 90శాతం పైగా ఉంటుంది. మిగతా బంగారం అంతా కూడా రీసైకిలింగ్ పద్ధతిలో వచ్చేదే ఉంది. 

అంతేకానీ మైనింగ్ ద్వారా లభించే బంగారం చాలా కొద్ది శాతం మాత్రమే ఉంటుంది. కానీ 100 ఏళ్ల క్రితం మనదేశంలో బంగారు గనులు ఉన్నాయంటే ఆశ్చర్యం కలగక మానదు. అంతేకాదు మనదేశంలో బంగారం తవ్వుకొని బ్రిటీషర్లు తమ దేశానికి తరలించారు అంటే ఆశ్చర్య పోవాల్సిందే. అలా బంగారం లభించిన రాష్ట్రం ఏదైనా ఉందంటే కర్ణాటక అని చెప్పవచ్చు. కర్ణాటకలోని కోలార్ గోల్డ్ ఫీల్డ్స్ వీటినే కేజిఎఫ్ అని పిలుస్తారు. ఇటీవల కే జి ఎఫ్ పేరిట రెండు సినిమాలు విడుదలైన నేపథ్యంలో ఈ పేరు చాలా పాపులర్ అయ్యింది. ఆ సినిమా తరహాలోనే నిజానికి కోలార్ గోల్డ్ ఫీల్డ్స్ మన దేశంలో అత్యాధునిక పద్ధతుల్లో బంగారం సేకరించిన తొలి తరం గోల్డ్ మైన్స్ కావడం విశేషం. 

నిజానికి కోలార్ ప్రాంతంలో బంగారం ఆనవాళ్లు, దాదాపు 2000 సంవత్సరాల నుంచి ఉన్నాయి. చోళుల కాలంలో కూడా ఈ ప్రాంతంలో బంగారం వెలికి తీసినట్లు చారిత్రక ఆధారాలు ఉన్నాయి. ఇక బ్రిటిషర్ల కాలంలో కోలార్ ప్రాంతంలో కమర్షియల్ మైనింగ్ అనేది ప్రారంభం అయింది. 1880లో జాన్ టైలర్ అండ్ సన్స్  అనే బ్రిటిష్ కంపెనీ ఈ ప్రాంతంలో బంగారం మైనింగ్ ప్రారంభించింది. గోల్డ్ మైన్స్ ఉన్న నేపథ్యంలో కోలార్.. ప్రాంతంలో 100 సంవత్సరాల క్రితమే మంచి అభివృద్ధిని పొందింది అని చెప్పవచ్చు. ఈ ప్రాంతాన్ని ఒకప్పుడు లిటిల్ ఇంగ్లాండ్ అని పిలిచేవారు. బంగారం వెలికి తీయడానికి బ్రిటిషర్లు దేశంలోనే తొలి విద్యుత్ ప్లాంట్ ను ఇక్కడ ప్రారంభించారు. కోలార్ పట్టణానికి 130 కిలోమీటర్ల దూరంలో కల్వరి అనే ప్రాంతంలో ఈ పవర్ ప్లాంట్ అనేది కనిపిస్తుంది. అలా దేశంలోనే తొలిసారిగా విద్యుత్ వెలుగులు చూసిన ప్రాంతం కేజీఎఫ్ అని చెప్పవచ్చు. 

Also Read: Gold Rate Today: బంగారం ధరలు మరింత పైపైకి.. మున్ముందు తగ్గుతుందా?.. ట్రంప్ ఈ నిర్ణయం తీసుకుంటే భారీగా తగ్గే ఛాన్స్..!!  

స్వాతంత్రం వచ్చిన తరువాత భారత ప్రభుత్వం ఈ ప్రాంతంలో గోల్డ్ మైనింగ్ కొనసాగించింది. 1970 నుంచి భారత్ గోల్డ్ మైన్స్ లిమిటెడ్ పేరిట ప్రభుత్వ రంగ సంస్థ మైనింగ్ బాధ్యతలను తీసుకుంది. గడచిన 120 సంవత్సరాలలో దాదాపు 900 టన్నుల కన్నా ఎక్కువ బంగారం ఇక్కడ నుంచి వెలికి తీసారని చెబుతుంటారు. మన దేశంలో ఉత్పత్తి అయ్యే బంగారంలో 95% కోలార్ గోల్డ్ ఫీల్డ్స్ నుంచే లభించేది. అయితే 2001 సంవత్సరంలో బంగారం ధర భారీగా పడిపోయిన నేపథ్యంలో ఆపరేటింగ్ కాస్ట్ సైతం పెరిగిపోయిన నేపథ్యంలో ఈ గనులను మూసి వేయడం జరిగింది. 

ఒకానొక దశలో ఈ ప్రాంతంలో దాదాపు 30 వేల మంది కార్మికులు పనిచేసేవారు. అలాంటిది ప్రస్తుతం భారత్ గోల్డ్ మైన్స్ లిమిటెడ్ మూసివేత కారణంగా. ప్రస్తుతం ఈ మైన్స్ ఉన్న ప్రాంతం నిర్మానుష్యంగా మారిపోయింది. అయితే పొరుగున ఉన్న ఆంధ్రప్రదేశ్లో సైతం గోల్డ్ మైన్స్ ఉన్నాయని తేలిన నేపథ్యంలో రామగిరి ప్రాంతంలో ప్రస్తుతం మైనింగ్ నడుస్తోంది.

Also Read:  Dmart VS LuLu Mall: డీమార్ట్‌లో కంటే లులూ మాల్‌లో వస్తువులు చీపా? నిజమేంటి?

 

 

