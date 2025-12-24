Gold Price US Connection: బంగారం రూ. 2 లక్షలు.. వెండి రూ. 4లక్షలు.. ధరల దూకుడు వెనకున్న 3 కారణాలివే.. అంతా అమెరికానే చేస్తోందా?

Why Gold Rate Surge: 2025 ఏడాది ప్రారంభం నుంచి బంగారం, వెండి ధరలు పెట్టుబడిదారులకు మాత్రమే కాదు.. సామాన్య వినియోగదారులకు ఆశ్చర్యం కలిగించాయి. ప్రతిరోజూ సరికొత్త రికార్డులను నమోదు చేశాయి. మధ్య కొన్ని సందర్భాల్లో బంగారం ధరలు తగ్గినట్లుగా అనిపించినా.. 2025 ముగిసేలోపు మళ్లీ భారీగా ఊపందుకుంటున్నాయి. తాజాగా బుధవారం జరిగిన ట్రేడింగ్ లో బంగారం ధర మరోసారి దూసుకెళ్లింది. మల్టీ కమోడిటీ ఎక్స్ఛేంజ్ (MCX)లో ట్రేడింగ్ ప్రారంభమైన కొద్దిసేపటికే బంగారం ధర దాదాపు రూ.2,500 పెరిగి 10 గ్రాములకు రూ.1.41 లక్షల స్థాయిని దాటింది. ఈ ఆకస్మిక ర్యాలీ వెనుక మూడు ప్రధాన కారణాలు ఉన్నాయని మార్కెట్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. ఈ మూడు కారణాలకు అమెరికాతో నేరుగా సంబంధం ఉండటం గమనార్హం.
బుధవారం బంగారం ధరలు రాకెట్లా ఎగసిపడ్డాయి. MCXలో వరుసగా రెండో ట్రేడింగ్ రోజూ బంగారం బలమైన లాభాలను నమోదు చేసింది. ఫిబ్రవరి 5 గడువు ఉన్న 24 క్యారెట్ బంగారం ధర ట్రేడింగ్ సమయంలో రూ.1,519 పెరిగి 10 గ్రాములకు రూ.1.38 లక్షలకు పైగా చేరింది. ఇది శాతంగా చూస్తే సుమారు 1.11 శాతం పెరుగుదల. అదే సమయంలో దేశీయ బులియన్ మార్కెట్లోనూ ఇదే ధోరణి కనిపించింది. ఇండియన్ బులియన్ జ్యువెలర్స్ అసోసియేషన్ (IBJA) గణాంకాల ప్రకారం, సోమవారం ముగింపు నాటికి 24 క్యారెట్ బంగారం ధర రూ.1,33,970గా ఉండగా, బుధవారం నాడు ఉదయం ట్రేడింగ్ ప్రారంభంతోనే అది రూ.2,163 పెరిగి రూ.1,41,133కు చేరుకుంది.
అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో కూడా బంగారం పరుగులు తీసింది. ఆసియా మార్కెట్లలో స్పాట్ బంగారం ధర ఔన్సుకు జీవితకాల గరిష్ట స్థాయి $4,445.69ను తాకింది. వెండి ధరలు కూడా అదే బాటలో నడిచాయి. MCXలో వెండి ధరలు కిలోకు రూ.3,000కు పైగా పెరిగి సుమారు రూ.2,25,596కు చేరుకున్నాయి. అంతర్జాతీయంగా స్పాట్ వెండి ధర 0.19 శాతం పెరిగి ఔన్సుకు $69.15 వద్ద ట్రేడైంది.
డిసెంబర్ ప్రారంభంలో కొంతకాలం బంగారం ధరలు ఒత్తిడిలోకి వెళ్లాయి. అయితే నెల చివరి రోజుల్లో మళ్లీ పుంజుకున్నాయి. 2025లో ఇప్పటివరకు బంగారం ధరలు సుమారు 70 శాతం బలమైన పెరుగుదలను నమోదు చేశాయి. ఈ నెలలో కొంత తగ్గిన తర్వాత కూడా దాదాపు 10 శాతం రికవరీ సాధించాయి. ఈ పునరుజ్జీవానికి ప్రధానంగా పెట్టుబడిదారులు మళ్లీ సురక్షిత పెట్టుబడుల వైపు మొగ్గు చూపడమే కారణంగా చెప్పవచ్చు.
Also Read: Sukanya Samriddhi Scheme: ఏ వయస్సున్న ఆడపిల్లలకు సుకన్య సమృద్ధి యోజన పథకం వర్తిస్తుంది? అర్హతలు ఏంటి? వడ్డీ రేట్లు ఎలా ఉంటాయి..?
మొదటి ప్రధాన కారణం.. భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు అని చెప్పాలి. అమెరికా వెనిజులా చమురును రవాణా చేస్తున్న ట్యాంకర్లపై చర్యలు తీసుకునే ప్రయత్నాలను ముమ్మరం చేయడం వల్ల ఇంధన సరఫరాలపై అనిశ్చితి పెరిగింది. ఈ పరిణామాలు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆందోళనలకు దారితీసి, బంగారాన్ని మరోసారి సేఫ్ హేవెన్ గా మార్చాయి.
రెండో కారణం ప్రపంచ కేంద్ర బ్యాంకుల బంగారం కొనుగోళ్లు చేయడం. తాజాగా వెలువడిన నివేదికల ప్రకారం.. దాదాపు మూడు దశాబ్దాల తర్వాత తొలిసారిగా కేంద్ర బ్యాంకుల నిల్వల్లో బంగారం వాటా అమెరికా ట్రెజరీ బాండ్ల కంటే ఎక్కువైంది. 2022 నుంచి కేంద్ర బ్యాంకులు ప్రతి ఏడాది సగటున వెయ్యి టన్నుల బంగారాన్ని కొనుగోలు చేస్తున్నాయి. ఈ ధోరణి డాలర్ ఆధిపత్యానికి సవాల్గా మారడంతో పాటు బంగారం ధరలను మరింత పైకి నెట్టింది.
మూడో కారణం ఏంటంటే.. అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్లపై ఇచ్చిన సంకేతాలు. ఇటీవల ఫెడ్ పాలసీ రేట్లను తగ్గించిన నేపథ్యంలో, 2026లో కూడా రేటు కోతలు ఉండవచ్చని మార్కెట్లు అంచనా వేస్తున్నాయి. తక్కువ వడ్డీ రేట్లు ఉన్నప్పుడు దిగుబడి లేని బంగారం వంటి ఆస్తులు ఆకర్షణీయంగా మారుతాయి. ఫెడ్ గవర్నర్ క్రిస్టోఫర్ వాలర్ వ్యాఖ్యలు కూడా ఈ భావనకు బలం చేకూర్చాయి. ఈ అన్ని అంశాలు కలిసి బంగారం ధరలను మరోసారి ఆకాశానికి ఎత్తేశాయి.
Also Read: Mudra Loan: ముద్రా లోన్ పొందాలంటే ఎలా? ఎవరికీ ఎంత లోన్ ఇస్తారు.? దరఖాస్తు చేసుకోవాలంటే ఎలాంటి అర్హతలు ఉండాలి..?
ఇదే ధోరణి కొనసాగినట్లయితే వచ్చే ఏడాది చివరి నాటికి 10గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 2లక్షలు, కిలో వెండి ధర రూ. 4లక్షలకు చేరుకుంటుందని మార్కెట్ నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు. ఈ దూకుడు దాదాపుగా కొనసాగే ఛాన్స్ ఉన్నట్లు పేర్కొంటున్నారు. బంగారం, వెండిలో పెట్టుబడి పెట్టేవారికి భారీ రాబడులు వచ్చే అవకాశం ఉన్నప్పటికీ సామాన్యులకు మాత్రం ఈ లోహాలకు అందనంత ఎత్తుకు చేరుకోవడం ఖాయమన్న సంకేతాలు వెలువడుతున్నాయి.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.