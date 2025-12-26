English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Telugu News
  బిజినెస్
  • Gold Rate Today: చైనా.. గేమ్ ప్లాన్..తగ్గనంటున్న బంగారం-వెండి ధరలు.. డిసెంబర్ 26వ తేదీ ధరలు ఇవే..!!

Gold Rate Today: చైనా.. గేమ్ ప్లాన్..తగ్గనంటున్న బంగారం-వెండి ధరలు.. డిసెంబర్ 26వ తేదీ ధరలు ఇవే..!!

Gold Rate Today: బంగారం ధరలు కొండెక్కి కూర్చొన్నాయి. వెండి అయితే తన విశ్వరూపాన్ని చూపిస్తోంది. కేవలం ఏడాది కాలంలోనే 120శాతం కంటే ఎక్కువగా రాబడి అందించి.. కిలో వెండి ధర రూ. 2లక్షల దాటి  రికార్డ్ క్రియేట్ చేసింది. ఈ పెరుగుదల ఇక్కడితో ఆగుతుందనుకుంటే భ్రమ పడినట్లే. 2026లోనూ ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద వెండి ఉత్పత్తి దారులు అయిన చైనా ఎగుమతులపై ఆంక్షలు విధిస్తుందన్న వార్తలు మార్కెట్లో పెను ప్రకంపనలు స్రుష్టిస్తున్నాయి. బంగారం, వెండి ధరలు 2026లో భారీగా పెరిగే అవకాశాలు ఉన్నట్లు స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. ఈ తరుణంలో ముందుగా నేడు డిసెంబర్ 26వ తేదీ శుక్రవారం ధరలు ఎలా ఉన్నాయో తెలుసుకుందాం. 

Dec 26, 2025, 07:46 AM IST

Gold Rate Today: 2026లో చైనా ఆడుతున్న మైండ్ గేమ్ బంగారం.. వెండి ధరలను ప్రభావితం చేస్తోంది. యువాన్ బలపడటంతో చైనా పెద్దగా విక్రయానికి కదలకుండా.. మార్కెట్లో స్థిరత్వాన్ని చూపడమే ప్రధాన వ్యూహంగా పెట్టుకుంది. ఎందుకంటే.. చైనా తన కరెన్సీని బలోపేతం చేస్తుంటే అంతర్జాతీయ పెట్టుబడిదారులు కూడా బంగారం–వెండిపై నమ్మకం పెంచుతున్నారు. ఫలితంగా బంగారం ధరలు చుట్టూ ప్రపంచం తిరుగుతోంది. అలాగే వెండి ధరలు పారిశ్రామిక డిమాండ్, సౌర–ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల అవసరంతో బలంగా పెరుగుతున్నాయి. ఫలితంగా 2026లో బంగారం వెండి ధరలు చారిత్రాత్మక రికార్డులను క్రియేట్ చేయడం ఖాయమంటూ భవిష్యత్తు ధరలపై అంచనా వేస్తున్నారు విశ్లేషకులు. ఈ నేపథ్యంలో డిసెంబర్ 26వ తేదీ శుక్రవారం ధరలు ఎలా ఉన్నాయో చూద్దాం. 

బంగారం ధరలు రోజురోజుకీ సరికొత్త గరిష్టాలను నమోదు చేస్తూ దూసుకెళ్తున్నాయి. డిసెంబర్ 26న శుక్రవారం దేశీయ మార్కెట్లో పసిడి ధరలు మరోసారి రికార్డు స్థాయికి చేరాయి. 24 క్యారెట్ల బంగారం 10 గ్రాములకు రూ. 1,40,930గా ట్రేడవుతుండగా.. 22 క్యారెట్ల బంగారం 10 గ్రాముల ధర రూ. 1,28,050కి చేరింది. ఇక  వెండి ధర కూడా ఊహించని రీతిలో పెరిగి కిలోకు రూ. 2,26,270గా నమోదైంది. ఈ ధరలు బంగారం–వెండి మార్కెట్లో కొనసాగుతున్న అసాధారణ ర్యాలీకి నిదర్శనంగా మారాయి.

బంగారం ధరలు ఇలా ఎగబాకడానికి ప్రధాన కారణం అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో చోటుచేసుకున్న పరిణామాలే అని చెప్పాలి.  ముఖ్యంగా అమెరికా మార్కెట్లో ఒక ఔన్స్ (సుమారు 31.1 గ్రాములు) బంగారం ధర ఏకంగా 4,500 డాలర్లకు చేరడం చరిత్రలోనే అరుదైన ఘటనగా నిపుణులు చెబుతున్నారు. డాలర్ విలువ బలహీనపడటం, అమెరికా వడ్డీ రేట్లపై ఉన్న అనిశ్చితి, అలాగే ప్రపంచవ్యాప్తంగా భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు బంగారాన్ని మరింత ఆకర్షణీయమైన పెట్టుబడిగా మార్చాయి.

Also Read: Govt Employees Pension: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు.. ఈ తప్పు చేయకండి.. మీకు పెన్షన్ రాదు.. ముందు రూల్స్ అర్థం చేసుకోండి..!  

గత రెండు వారాలుగా గమనిస్తే.. బంగారం ధరలు దాదాపు ప్రతిరోజూ పెరుగుతూనే ఉన్నాయి. ఈ ఏడాది ప్రారంభం నుంచి ఇప్పటివరకు చూస్తే బంగారం ధరలు సుమారు 70 శాతం వరకు పెరిగినట్టు మార్కెట్ డేటా చెబుతోంది. ఇంత తక్కువ కాలంలో ఇంత భారీగా ధరలు పెరగడం గతంలో చాలా అరుదుగా మాత్రమే కనిపించింది. పెట్టుబడిదారులు బంగారాన్ని అత్యంత సురక్షితమైన ఆస్తిగా భావించి పెద్ద ఎత్తున పెట్టుబడులు పెడుతున్నదే ఈ ర్యాలీకి ప్రధాన కారణంగా నిపుణులు విశ్లేషిస్తున్నారు.

అయితే ఈ ధరల పెరుగుదల ఆభరణాలు కొనుగోలు చేసే సామాన్య ప్రజలకు మాత్రం భారంగా మారింది. ప్రస్తుతం 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర కూడా ఆల్‌టైమ్ హై వద్ద ట్రేడవుతుండటంతో, జ్యువెలరీ షాప్‌లో 10 గ్రాముల బంగారు చైన్ కొనాలంటే తయారీ ఛార్జీలు, జీఎస్టీ తదితర ఖర్చులు కలిపి దాదాపు రూ. 1.40 లక్షల వరకు ఖర్చవుతున్న పరిస్థితి ఏర్పడింది.

వెండి ధరల పరిస్థితి కూడా ఇదే విధంగా ఉంది. వెండి ధరలు సాధారణంగా కాకుండా ప్రతిరోజూ కొత్త రికార్డులను నమోదు చేస్తూ ముందుకు సాగుతున్నాయి. ప్రస్తుతం వెండి ధర కిలోకు రూ. 2.30 లక్షల సమీపంలో ట్రేడవుతోంది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో వెండికి ఉన్న భారీ డిమాండ్, ముఖ్యంగా పారిశ్రామిక రంగాల్లో—సౌర విద్యుత్, ఎలక్ట్రానిక్స్, ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల తయారీలో వినియోగం పెరగడం వల్ల వెండి ధరలు ఈ స్థాయికి చేరుకున్నాయని మార్కెట్ నిపుణులు చెబుతున్నారు.

Also Read:  Gold Silver Rate: పసిడి ప్రియులకు గుడ్ న్యూస్.. ఇన్వెస్టర్లకు షాకింగ్ న్యూస్.. ఒకే రోజు 20శాతం మించి పడిపోనున్న బంగారం-వెండి ధరలు..ప్రూఫ్ ఇదిగో..!!

 

