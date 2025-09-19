English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Today Gold Rate: బంగారం భారీగా తగ్గిందోచ్.. ఊపిరిపీల్చుకుంటున్న పసిడి ప్రియులు..సెప్టెంబర్ 19వ తేదీ శుక్రవారం ధరలు ఇవే..!!

Today Gold Rate : పసిడి ప్రియులకు ఊపిరిపీల్చుకునే వార్త. బంగారం ధరలు భారీగా తగ్గుతున్నాయి. గత రెండు రోజులు బంగారం ధరలు తగ్గుముఖం పడుతున్నాయి. నేడు సెప్టెంబర్ 19వ తేదీ శుక్రవారం నాడు బంగారం, వెండి ధరలు భారీగా తగ్గాయి. నేటి ధరలు ఎలా ఉన్నాయో చూద్దాం. 

Written by - Bhoomi | Last Updated : Sep 19, 2025, 08:35 AM IST

Today Gold Rate : సెప్టెంబర్ 19, శుక్రవారం నాటి బంగారం వెండి ధరలు పెట్టుబడిదారులు, వినియోగదారులను ఆశ్చర్యపరిచేలా మారాయి. 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 1,12,830కి చేరగా, 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 1,02,300గా నమోదైంది. అదే సమయంలో ఒక కేజీ వెండి ధర రూ. 1,30,673 వద్ద పలికింది. నిన్నటి రేట్లతో పోలిస్తే బంగారం ధరలు ఈరోజు గణనీయంగా తగ్గాయి.

బంగారం ధరల పతనానికి ప్రధాన కారణంగా డాలర్ విలువ బలపడడం చెబుతున్నారు. గత రెండు వారాలుగా బంగారం రేట్లు రోజుకో వేయి రూపాయల చొప్పున పెరుగుతూ వచ్చాయి. అయితే తాజాగా ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేటు తగ్గించడంతో స్టాక్ మార్కెట్లు చురుకుదనాన్ని చూపించాయి. ఇన్వెస్టర్లు తమ డబ్బును స్టాక్స్ వైపు మళ్లించడంతో పసిడి ధరలు తగ్గడం ప్రారంభమైంది.

ఈ ఏడాది ఆరంభం నుంచి చూస్తే బంగారం ధరలు ఇప్పటికే 40 శాతం వరకూ పెరిగాయి. ఈ పెరుగుదల ఫెస్టివల్ సీజన్‌లో బంగారం కొనుగోళ్లను బలంగా ప్రభావితం చేసింది. ధరలు రికార్డ్ స్థాయికి చేరడంతో వినియోగదారులు ఆభరణాల కొనుగోళ్లను తగ్గించుకున్నారు. అయితే తాజాగా ధరలు కాస్త తగ్గుముఖం పట్టడంతో తిరిగి కస్టమర్లు ఆభరణాలు కొనుగోలు చేసే అవకాశం ఉందని జువెలరీ వ్యాపారులు భావిస్తున్నారు.

Also Read: Hindenburg Case: అదానీ గ్రూప్‌కు బిగ్ రిలీఫ్..హిండెన్ బర్గ్ ఆరోపణల్లో నిజం లేదని కొట్టిపారేసిన సెబీ..!!  

భవిష్యత్తులో బంగారం రేట్లు భారీగా తగ్గుతాయా? అన్న సందేహం పెట్టుబడిదారుల్లో ఉంది. నిపుణుల అంచనాల ప్రకారం, ప్రపంచవ్యాప్తంగా జియో–పాలిటికల్ ఉద్రిక్తతలు సద్దుమణిగితేనే బంగారం ధరలు స్థిరపడే అవకాశం ఉంది. లేదంటే రేట్లు మరింత మార్పులకు లోనయ్యే అవకాశం ఉంది. మరోవైపు వెండి ధరలు మాత్రం విపరీతంగా పెరుగుతున్నాయి. ప్రస్తుతం ఒక కిలో వెండి రూ. 1.30 లక్షల వద్ద ఆల్ టైమ్ హై రికార్డ్ నమోదు చేసింది. గతంలో తక్కువ స్థాయిలో ఉన్న వెండి ధరలు, ఈ ఏడాది ప్రారంభం నుంచి క్రమంగా పెరుగుతూ వచ్చాయి. దీనికి ప్రధాన కారణం పారిశ్రామిక రంగం నుంచి వచ్చిన భారీ డిమాండ్. ఎలక్ట్రానిక్స్, సోలార్ ప్యానెల్స్ వంటి విభాగాల్లో వెండి వినియోగం పెరగడంతో ధరలు ఎగబాకాయి.

మొత్తానికి, బంగారం ధరలు తగ్గుతున్నా, వెండి మాత్రం పెరుగుతున్న ఈ పరిస్థితి పెట్టుబడిదారులకు కొత్త సంకేతాలు ఇస్తోంది. ఫెస్టివల్ సీజన్ దృష్ట్యా రాబోయే రోజుల్లో ధరల దిశ ఏవిధంగా మారుతుందో అన్నది అందరి దృష్టి ఆకర్షిస్తోంది.

 Also Read: Gold Rate: తొందరపడకండి.. తులం బంగారం రూ. 25వేలు తగ్గుతుంది..? కారణాలివే..!!

 

About the Author

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

...Read More

