English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • బిజినెస్
  • Today Petrol Diesel Price: నవంబర్ 13వ తేదీ గురువారం హైదరాబాద్‎తోపాటు దేశవ్యాప్తంగా పెట్రోల్, డిజీల్ ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే..?

Today Petrol Diesel Price: నవంబర్ 13వ తేదీ గురువారం హైదరాబాద్‎తోపాటు దేశవ్యాప్తంగా పెట్రోల్, డిజీల్ ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే..?

Today Petrol Diesel Price:  దేశవ్యాప్తంగా పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు ప్రతిరోజూ ఉదయం 6 గంటలకు అప్ డేట్ అవుతుంటాయి. ఈ ధరలు అంతర్జాతీయ ముడి చమురు ధర,  రూపాయి-డాలర్ మారకం రేటుపై ఆధారపడి ఉంటాయి. అందువల్ల నవంబర్ 13వ తేదీ గురువారం నాడు హైదరాబాద్ తోపాటు దేశవ్యాప్తంగా  తాజా ధరలను తెలుసుకోవడం ముఖ్యం. మీ నగరంలో రోజువారీ ధరలు ఎలా ఉన్నాయో ముందే తెలుసుకున్నట్లయితే.. ఇంధన ఖర్చులు, నెలవారీ బడ్జెట్‌ను ఖచ్చితంగా ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు.

Written by - Bhoomi | Last Updated : Nov 13, 2025, 10:16 AM IST

Trending Photos

Girija Oak: ఇంటర్నెట్‌ను షేక్ చేస్తున్న గిరిజ ఓక్..నీలిరంగు చీరలో ఏముంది మావ..కెవ్వుకేక!
7
Girija Oak
Girija Oak: ఇంటర్నెట్‌ను షేక్ చేస్తున్న గిరిజ ఓక్..నీలిరంగు చీరలో ఏముంది మావ..కెవ్వుకేక!
Motorola G67 Power 5G Price: రండి బాబు రండి.. రూ.1,800కే ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో Motorola G67 Power మొబైల్.. ఏకంగా రూ.13 వేల బోనస్!
5
Moto G67 Power
Motorola G67 Power 5G Price: రండి బాబు రండి.. రూ.1,800కే ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో Motorola G67 Power మొబైల్.. ఏకంగా రూ.13 వేల బోనస్!
Shukra Gochar: శుక్ర గోచారంతో ఈ రాశుల వారికి అనుకోని ధన యోగం.. అబ్బబ్బ లక్కంటే ఈ రాశులదే..
8
Venus Transit 2025
Shukra Gochar: శుక్ర గోచారంతో ఈ రాశుల వారికి అనుకోని ధన యోగం.. అబ్బబ్బ లక్కంటే ఈ రాశులదే..
8th Pay Commission: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు అదిరిపోయే శుభవార్త.. 80 నుంచి 157 శాతం జీతం పెంపు
6
8th Pay Commission
8th Pay Commission: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు అదిరిపోయే శుభవార్త.. 80 నుంచి 157 శాతం జీతం పెంపు
Today Petrol Diesel Price: నవంబర్ 13వ తేదీ గురువారం హైదరాబాద్‎తోపాటు దేశవ్యాప్తంగా పెట్రోల్, డిజీల్ ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే..?

Today Petrol Diesel Price:  దేశవ్యాప్తంగా పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు ప్రతిరోజూ ఉదయం 6 గంటలకు అప్ డేట్ అవుతుంటాయి. ఈ ధరలు అంతర్జాతీయ ముడి చమురు ధర,  రూపాయి-డాలర్ మారకం రేటుపై ఆధారపడి ఉంటాయి. అందువల్ల నవంబర్ 13వ తేదీ గురువారం నాడు హైదరాబాద్ తోపాటు దేశవ్యాప్తంగా  తాజా ధరలను తెలుసుకోవడం ముఖ్యం. మీ నగరంలో రోజువారీ ధరలు ఎలా ఉన్నాయో ముందే తెలుసుకున్నట్లయితే.. ఇంధన ఖర్చులు, నెలవారీ బడ్జెట్‌ను ఖచ్చితంగా ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు.

Add Zee News as a Preferred Source

ప్రతి రోజు ఉదయం సూర్య కిరణాలతో మాత్రమే కాదు.. పెట్రోల్,  డీజిల్  కొత్త ధరలతో కూడా ప్రారంభమవుతుంది.  ఇది సామాన్యుల జేబుపై ప్రత్యక్ష ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. ఉదయం 6 గంటలకు దేశంలోని చమురు మార్కెటింగ్ కంపెనీలు (OMCలు) అంతర్జాతీయ ముడి చమురు ధరలలో మార్పులు,  డాలర్-రూపాయి మారకం రేటుపై ఆధారపడిన తాజా ధరలను విడుదల చేస్తాయి. ఈ మార్పులు రోజువారీ జీవితాన్ని ప్రభావితం చేస్తాయి.  అది ఆఫీసులకు  వెళ్లేవారైనా లేదా సామాన్య ప్రజలు అయినా అందరిపై ప్రభావం చూపుతుంది. అందుకే రోజువారీ ధరలను ఎప్పటికప్పుడు తెలుసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. కాస్త తెలివిగా ఆలోచించడం అని కూడా చెప్పాలి. 

Also Read:  Gold Price Today: బంగారం ధర పెరుగుతున్నప్పటికీ.. తులంపై రూ. 7వేలు తక్కువే.. నవంబర్ 13వ తేదీ గురువారం పసిడి ధరలు ఇవే..!!  

నవంబర్ 13, 2025 గురువారం  ప్రధాన నగరాలకు సంబంధించి తాజా పెట్రోల్,  డీజిల్ ధరలు ఇక్కడ ఉన్నాయి:

న్యూఢిల్లీ:  పెట్రోల్ రూ.94.72, డీజిల్ లీటరుకు రూ.87.62.

ముంబై:  పెట్రోల్ లీటరుకు రూ.104.21, డీజిల్ రూ.92.15.

కోల్‌కతా:  పెట్రోల్ లీటరుకు రూ.103.94, డీజిల్ రూ.90.76.

చెన్నై:  పెట్రోల్ లీటరుకు రూ.100.75, డీజిల్ రూ.92.34.

అహ్మదాబాద్:  పెట్రోల్ రూ.94.49, డీజిల్ లీటరుకు రూ.90.17.

బెంగళూరు:  పెట్రోల్ రూ.102.92, డీజిల్ లీటరుకు రూ.89.02.

హైదరాబాద్:  పెట్రోల్ రూ.107.46, డీజిల్ లీటరుకు రూ.95.70.

జైపూర్:  పెట్రోల్ రూ.104.72, డీజిల్ లీటరుకు రూ.90.21.

లక్నో:  పెట్రోల్ లీటరుకు రూ.94.69, డీజిల్ రూ.87.80.

పూణే:  పెట్రోల్ రూ.104.04, డీజిల్ లీటరుకు రూ.90.57.

చండీగఢ్:  పెట్రోల్ రూ. 94.30, డీజిల్ లీటరుకు రూ. 82.45.

ఇండోర్:  పెట్రోల్ లీటరుకు రూ.106.48, డీజిల్ రూ.91.88.

పాట్నా:  పెట్రోల్ రూ.105.58, డీజిల్ లీటరుకు రూ.93.80.

సూరత్:  పెట్రోల్ లీటరుకు రూ. 95, డీజిల్ రూ. 89.

నాసిక్:  పెట్రోల్ రూ. 95.50, డీజిల్ లీటరుకు రూ. 89.50.

కేంద్ర ప్రభుత్వంతోపాటు  అనేక రాష్ట్రాలు పన్ను కోతలు విధింపు తర్వాత  మే 2022 నుండి పెట్రోల్,  డీజిల్ ధరలు స్థిరంగా ఉన్నాయి.  అంతర్జాతీయ మార్కెట్లు హెచ్చుతగ్గులకు లోనవుతున్నప్పటికీ, భారతీయ వినియోగదారుల ధరలు సాపేక్షంగా స్థిరంగా ఉన్నాయి.

Also Read: Government Savings Scheme: ప్రైవేట్ ఉద్యోగుల కోసం అదిరిపోయే స్కీమ్.. ఉద్యోగం లేకున్నా.. రూ. 2.88లక్షల ఆదాయం.. ఎలాగో తెలుసా?

ఇంధన ధరలను నిర్ణయించడానికి గల కారణాలు ఏమిటి ?

ముడి చమురు ధరలు: పెట్రోల్, డీజిల్ ప్రధానంగా ముడి చమురు నుండి ఉత్పత్తి చేస్తాయి. అంతర్జాతీయ ముడి చమురు ధరలు పెరిగినప్పుడు, ఇది భారత మార్కెట్‌పై ప్రత్యక్ష ప్రభావం చూపుతుంది. 

డాలర్‌తో రూపాయి మారకం విలువ: భారతదేశం తన ముడి చమురులో ఎక్కువ భాగాన్ని దిగుమతి చేసుకుంటుంది. అయితే దానిని డాలర్లలో కొనుగోలు చేస్తుంది. రూపాయి బలహీనపడితే, ఇంధనం ధరలు మరింత పెరుగుతాయి. 

ప్రభుత్వ పన్నులు,  రుసుములు:
కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు పెట్రోల్, డీజిల్ పై భారీ పన్నులు విధిస్తాయి. ఇవి రిటైల్ ధరలో గణనీయమైన భాగాన్ని కలిగి ఉంటాయి. అందుకే ధరలు రాష్ట్రాల వారీగా మారుతూ ఉంటాయి.

మీ నగరంలో ధరలను  ఎస్ఎంఎస్ ద్వారా ఎలా  చెక్ చేయాలంటే? 

మీరు మీ మొబైల్‌లో ఇంధన ధరలను తెలుసుకోవాలంటే చాలా సులభం. 

ఇండియన్ ఆయిల్  కస్టమర్లు: మీ సిటీ కోడ్‌ను టైప్ చేసి “RSP” తో పాటు 9224992249 కు పంపండి.

BPCL  కస్టమర్లు: “RSP” అని టెక్స్ట్ చేసి 9223112222 కు పంపండి.

HPCL  కస్టమర్లు: “HP ధర” అని టెక్స్ట్ చేసి 9222201122 కు పంపండి.
 

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

...Read More

Petrol Diesel Pricepetrol pricediesel pricePetrol Diesel Price Todayfuel rates update

Trending News