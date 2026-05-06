Business Headlines: సన్ ఫార్మా మెగా డీల్, USలో భారత కంపెనీల జోరు, FDIలకు ఆమోదం, రూ.3,936 కోట్ల సెమికండక్టర్ ప్రాజెక్టులకు గ్రీన్ సిగ్నల్..నేటి బిజినెస్ హెడ్ లైన్స్ ఇవే..!!

Today Top Business Headlines: నేడు భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ ఒక కీలకమైన రోజని చెప్పాలి. ఎందుకంటే ఫార్మా, విదేశీ పెట్టుబడులు, సెమికండక్టర్ వంటి రంగాల్లో చోటుచేసుకుంటున్న పరిణామాలు.. దేశ ఆర్థికాభివ్రుద్ధికి మరింత ఊపునిస్తున్నాయి. నేడు మే 6వ తేదీ బిజినెస్ హెడ్ లైన్స్ ను విశ్లేషిస్తే.. భారత కంపెనీలు అంతర్జాతీయ స్థాయిలో తమ పట్టును పెంచుకుంటున్నాయన్న విషయం స్పష్టంగా అర్థమవుతోంది.
1. సన్ ఫార్మా భారీ ఒప్పందం:
సన్ ఫార్మా 12 బిలియన్ల డాలర్ల కొనుగోలు.. భారతీయ ఫార్మా కంపెనీ చేపట్టిన అత్యంత భారీ విదేశీ కొనుగోళ్లలో ఒకటిగా నిలుస్తుంది. ఈ ఒప్పందంతో సన్ ఫార్మా ప్రపంచ హెల్త్కేర్ మార్కెట్లో తన స్థానాన్ని మరింత విస్తరించుకోవాలని.. ముఖ్యంగా ఆర్గనాన్ బలమైన పోర్ట్ఫోలియోను ఉపయోగించుకోవాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ఆర్గనాన్ డీల్ ద్వారా పాత బ్రాండ్లను పునరుద్ధరించడం.. లైసెన్సింగ్ పైప్లైన్ను విస్తరించడం సన్ ఫార్మా వ్యూహం. ఈ మెగా డీల్కు సంబంధించి అవసరమైన అన్ని ఆమోదాలు ఈ ఏడాది డిసెంబర్ నాటికి లభిస్తాయని కంపెనీ ఆశిస్తోంది. సన్ ఫార్మా, జేపీ మోర్గాన్, MUFG లు ఈ వార్తలపై ఇంకా అధికారికంగా స్పందించలేదు. ఆర్గనాన్ అనేది అమెరికన్ కంపెనీ.
2. FDIలు మరింత వేగవంతం:
భారతదేశ ఆర్థిక వ్యవస్థలో విదేశీ ప్రత్యక్ష పెట్టుబడుల పాత్ర అత్యంత కీలకమని చెప్పాలి. అయితే.. పొరుగు దేశాల నుండి.. ముఖ్యంగా చైనా నుండి వచ్చే పెట్టుబడుల విషయంలో భారత్ ఎల్లప్పుడూ అప్రమత్తంగానే ఉంటుంది. 2020లో సరిహద్దు ఉద్రిక్తతల నేపథ్యంలో.. చైనా వంటి భూ సరిహద్దు పంచుకునే దేశాల నుండి వచ్చే పెట్టుబడులకు ప్రభుత్వ ముందస్తు అనుమతి తప్పనిసరి చేస్తూ కేంద్రం నియమాలను కఠినతరం చేసింది. దీనివల్ల అనేక చైనా కంపెనీల పెట్టుబడి ప్రతిపాదనలు నిలిచిపోయాయి.
ప్రస్తుతం డాలర్తో పోలిస్తే రూపాయి బలహీనపడటం.. కొత్త FDIల ప్రవాహం తగ్గడం వంటి ఆర్థిక సవాళ్లను ఎదుర్కొంటున్న ఈ నేపథ్యంలో.. కేంద్ర ప్రభుత్వం ఒక వ్యూహాత్మక నిర్ణయం తీసుకుంది. దేశీయంగా తయారీ రంగాన్ని బలోపేతం చేయడానికి.. కొన్ని కీలక రంగాలలో సాంకేతికతను పెంపొందించడానికి, చైనా కంపెనీల నుండి వచ్చే పెట్టుబడి ప్రతిపాదనలను వేగంగా ఆమోదించాలని నిర్ణయించింది. ఇందులో భాగంగానే.. ఆరు కీలక రంగాలకు చెందిన 40 వస్తువుల తయారీకి సంబంధించిన FDI ప్రతిపాదనలను వేగవంతం చేయనున్నట్లు ప్రభుత్వం నోటిఫై చేసింది.
3. సెమికండక్టర్ ప్రాజెక్టులు:
ఇక కేంద్ర ప్రభుత్వం రూ.3,936 కోట్ల సెమికండక్టర్ ప్రాజెక్టులకు పచ్చజెండా ఊపించింది. కేంద్రం తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం.. దేశంలో చిప్ తయారీని పెంచుతుందని.. మేక్ ఇన్ ఇండియాకు మరింత బూస్ట్ ఇస్తుందని భావిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా సెమికండక్టర్ ప్రాజెక్టుల ఆమోదం.. దేశీయంగా ఐటి రంగంలో కొత్త ఉద్యోగాలను సృష్టిస్తుందని.. ఆర్థిక వ్యవస్థకు కొత్త ఊతాన్ని ఇస్తుందని ఆశిస్తున్నారు.
4. అమెరికాలో భారతీయ కంపెనీల పెట్టుబడులు:
భారతీయ కంపెనీలు అమెరికాలో1.1 బిలియన్ డాలర్ల పెట్టుబడులు పెట్టాయి. ఈ నిర్ణయం.. అమెరికాలో ఉద్యోగాల సృష్టిలో భారతీయ కంపెనీల కీలక పాత్రను చాటిచెబుతుంది. భారతీయ కంపెనీలు ప్రపంచ స్థాయిలో తమ పట్టును పెంచుకుంటున్నాయనేది స్పష్టమవుతుంది. ముఖ్యంగా ఫార్మా, సెమికండక్టర్ ఐటి రంగాలలో భారతీయ కంపెనీల పెట్టుబడులు, అమెరికాలో కొత్త ఉద్యోగాలను సృష్టిస్తుందని.. ఆర్థిక వ్యవస్థకు కొత్త ఊతాన్ని ఇస్తుందని ఆశిస్తున్నారు.
నేటి పరిణామాలు.. భారతీయ ఆర్థిక వ్యవస్థ.. బలాన్ని, స్థిరత్వాన్ని చాటిచెబుతున్నాయి. కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం ఒక సమతుల్య వ్యూహంగా కనిపిస్తోంది. ఒకవైపు, దేశ ఆర్థిక అవసరాలు.. తయారీ రంగాన్ని బలోపేతం చేయడం కోసం చైనా నుండి పెట్టుబడులు.. సాంకేతికతను ఆహ్వానిస్తోంది. మరోవైపు, జాతీయ భద్రత.. దేశీయ ప్రయోజనాలను కాపాడుకోవడం కోసం కఠినమైన షరతులు.. పారదర్శకతను డిమాండ్ చేస్తోంది. ఈ వ్యూహం ఎంతవరకు సఫలమవుతుందనేది కాలమే నిర్ణయిస్తుంది. ఈ నిర్ణయం భారతీయ ఆర్థిక వ్యవస్థలో ఒక కీలకమైన మలుపుగా నిలిచిపోవడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది.
