Best Selling Cars: మన దేశంలో భారీగా అమ్ముడైన కార్లు ఇవే.. కొనుగోలుకు ఎగబడుతున్న జనం..!

Top 10 Selling Cars in India: మన దేశంలో కార్లకు ఏ మాత్రం డిమాండ్ తగ్గడం లేదు. కొత్త ఏడాదిలో కార్ల అమ్మకాలు జోరుగా మొదలయ్యాయి. జనవరి నెలలో SUVలు, కాంపాక్ట్ క్రాస్ఓవర్ కార్లు భారీగా అమ్ముడయ్యాయి. కొన్ని మోడల్ కార్లు బలమైన వార్షిక వృద్ధిని సాధించగా.. కొన్ని కార్ల అమ్మకాలు ఊపందుకున్నాయి. టాటా నెక్సాన్ కార్లు అత్యధికంగా కొనుగోలు చేశారు. జనవరి 2026లో మన దేశంలో అత్యధికంగా అమ్ముడైన 10 కార్ల వివరాలు ఇలా..
==> టాటా నెక్సాన్- 23,365 యూనిట్లు
==> మారుతి సుజుకి డిజైర్- 19,629 యూనిట్లు
==> టాటా పంచ్- 19,257 యూనిట్లు
==> హ్యుందాయ్ క్రెటా- 17,921 యూనిట్లు
==> మారుతి సుజుకి ఎర్టిగా- 17,892 యూనిట్లు
==> మారుతి సుజుకి స్విఫ్ట్- 17,806 యూనిట్లు
==> మారుతి సుజుకి బ్రెజ్జా- 17,486 యూనిట్లు
==> మారుతి సుజుకి బాలెనో- 16,782 యూనిట్లు
==> మహీంద్రా స్కార్పియో (N, క్లాసిక్)- 15,542 యూనిట్లు
==> మారుతి విక్టోరిస్- 15,240 యూనిట్లు
టాటా నెక్సాన్ అమ్మకాల్లో అగ్రస్థానంలో నిలిచింది. ఈ కారు EV వెర్షన్తో సహా టాటా నెక్సాన్ 23,365 యూనిట్లను అమ్మింది. ఇది గతేడాది జనవరి నెలలో 15,397 యూనిట్ల అమ్మకాలతో పోలిస్తే.. 51.75% భారీ పెరుగుదలగా ఉంది. మారుతి డిజైర్ 19,629 యూనిట్లతో రెండో స్థానంలో నిలిచింది. గతేడాది ఇదే నెలతో పోలిస్తే 27.60 శాతం వృద్ధిని సాధించింది. టాటా పంచ్ (EV మోడల్తో సహా) 19,257 యూనిట్లతో 18.64 శాతం వృద్ధిని నమోదు చేసింది.
EV వెర్షన్తో సహా హ్యుందాయ్ క్రెటా జనవరి నెలలో 17,921 యూనిట్లు అమ్మకాలు జరిపింది. జనవరి 2025లో 18,522 యూనిట్లతో పోలిస్తే.. 3 శాతం అమ్మకాలు తగ్గాయి. మారుతి ఎర్టిగా 17,892 యూనిట్లతో 5వ స్థానంలో నిలిచింది. గతేడాది జనవరితో చూసుకుంటే.. 25.58 శాతం వృద్ధిని సాధించింది. మారుతి స్విఫ్ట్ 17,806 యూనిట్లతో స్వల్ప వృద్ధిని నమోదు చేశాయి. బ్రెజ్జా 17,486 యూనిట్లతో మెరుగైన పనితీరును కనబరిచింది. గత సంవత్సరంతో పోలిస్తే.. 18.57 శాతం ఎక్కువ.
అయితే బాలెనో అమ్మకాలు బాగా తగ్గాయి. జనవరి 2025లో 19,965 యూనిట్లను అమ్మగా.. 15.94 శాతం తగ్గి 16,782 యూనిట్లకు పడిపోయింది. మహీంద్రా స్కార్పియో క్లాసిక్, స్కార్పియో N కలిసి 15,542 యూనిట్లను విక్రయించాయి. గతేడాది జనవరి నెలలో ఇవి 15,442 యూనిట్లుగా ఉన్నాయి. 10వ స్థానంలో నిలిచిన మారుతి విక్టోరిస్.. 15,240 యూనిట్లను విక్రయించింది.
