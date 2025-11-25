English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • బిజినెస్
  • Business Ideas under 1 lakh: కేవలం రూ. లక్ష పెట్టుబడితో ఈ 10 బిజినెస్ లు ప్రారంభిస్తే లక్షాధికారి అవ్వడం ఖాయం..!!

Business Ideas under 1 lakh: కేవలం రూ. లక్ష పెట్టుబడితో ఈ 10 బిజినెస్ లు ప్రారంభిస్తే లక్షాధికారి అవ్వడం ఖాయం..!!

Business Ideas under 1 lakh: మనలో చాలా మంది ఉద్యోగాల కంటే బిజినెస్ లు బెస్ట్ అంటూ ఆ వైపు వెళ్తున్నారు. అయితే కొంత మంది మాత్రం బిజినెస్ చేయాలంటే భారీ మొత్తంలో పెట్టుబడి పెట్టాలని భావిస్తూ.. ఆ వైపు అడుగులు వేయడం లేదు. కానీ  తక్కువ బడ్జెట్‌తో వ్యాపారాన్ని ప్రారంభించాలనే కల ఇప్పుడు సులభం అవుతుంది.  కేవలం రూ.  1 లక్షతో, మీరు ఫుడ్ క్యాటరింగ్, టిఫిన్ సర్వీస్, చేతితో తయారు చేసిన కొవ్వొత్తులు, నగల తయారీ లేదా సేంద్రీయ వ్యవసాయం వంటి 10 వ్యాపారాలను ప్రారంభించవచ్చు. ఈ వ్యాపారాలు ప్రారంభిస్తే.. పెట్టుబడి తక్కువ.. ఆదాయం ఎక్కువగా వస్తుంది. ఆ బిజినెస్ ల గురించి పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం. 

Written by - Bhoomi | Last Updated : Nov 25, 2025, 11:02 AM IST

Trending Photos

Top 5 Money Rules For 2026: 2026లో తప్పక పాటించాల్సిన 5 మనీ రూల్స్ ఇవే.. మీ సంపద డబుల్ అవ్వడం పక్కా..!!
6
Year-end financial planning
Top 5 Money Rules For 2026: 2026లో తప్పక పాటించాల్సిన 5 మనీ రూల్స్ ఇవే.. మీ సంపద డబుల్ అవ్వడం పక్కా..!!
Aditya Mangla Raja Yoga: ఆదిత్య మంగళ రాజయోగం ఎఫెక్ట్‌.. ఈ 4 రాశులవారికి డబ్బుల వర్షం కురిపించబోతున్న ధనలక్ష్మీ!
6
Mangal Raja Yoga
Aditya Mangla Raja Yoga: ఆదిత్య మంగళ రాజయోగం ఎఫెక్ట్‌.. ఈ 4 రాశులవారికి డబ్బుల వర్షం కురిపించబోతున్న ధనలక్ష్మీ!
Gold Reserves: కేజీఎఫ్ ను మించి బంగారు నిల్వలు ఉన్న రాష్ట్రమిదే.. త్వరలో ఈ రాష్ట్ర ప్రజలకు చీప్ ధరకే గోల్డ్..
6
Gold Reseves
Gold Reserves: కేజీఎఫ్ ను మించి బంగారు నిల్వలు ఉన్న రాష్ట్రమిదే.. త్వరలో ఈ రాష్ట్ర ప్రజలకు చీప్ ధరకే గోల్డ్..
Personal Loan : పర్సనల్ లోన్ తీసుకోవాలని ప్లాన్ చేస్తున్నారా? అయితే ఈ విషయం తప్పకుండా తెలుసుకోవాల్సిందే..!!
6
loan interest comparison
Personal Loan : పర్సనల్ లోన్ తీసుకోవాలని ప్లాన్ చేస్తున్నారా? అయితే ఈ విషయం తప్పకుండా తెలుసుకోవాల్సిందే..!!
Business Ideas under 1 lakh: కేవలం రూ. లక్ష పెట్టుబడితో ఈ 10 బిజినెస్ లు ప్రారంభిస్తే లక్షాధికారి అవ్వడం ఖాయం..!!

Business Ideas under 1 lakh: మనలో చాలా మంది ఉద్యోగాల కంటే బిజినెస్ లు బెస్ట్ అంటూ ఆ వైపు వెళ్తున్నారు. అయితే కొంత మంది మాత్రం బిజినెస్ చేయాలంటే భారీ మొత్తంలో పెట్టుబడి పెట్టాలని భావిస్తూ.. ఆ వైపు అడుగులు వేయడం లేదు. కానీ  తక్కువ బడ్జెట్‌తో వ్యాపారాన్ని ప్రారంభించాలనే కల ఇప్పుడు సులభం అవుతుంది.  కేవలం రూ.  1 లక్షతో, మీరు ఫుడ్ క్యాటరింగ్, టిఫిన్ సర్వీస్, చేతితో తయారు చేసిన కొవ్వొత్తులు, నగల తయారీ లేదా సేంద్రీయ వ్యవసాయం వంటి 10 వ్యాపారాలను ప్రారంభించవచ్చు. ఈ వ్యాపారాలు ప్రారంభిస్తే.. పెట్టుబడి తక్కువ.. ఆదాయం ఎక్కువగా వస్తుంది. ఆ బిజినెస్ ల గురించి పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం. 

Add Zee News as a Preferred Source

1. ఫుడ్ క్యాటరింగ్ వ్యాపారం:
మీకు వంట  చేసే ఆసక్తి ఉన్నట్లయితే.. క్యాటరింగ్ వ్యాపారం మీకు బెస్ట్ ఆప్షన్ అని చెప్పాలి. ఎందుకంటే మీరు రుచికరమైన వంటకాలు చేసి పార్టీలు లేదా చిన్న చిన్న  ఈవెంట్లకు ఆర్డర్ చేసినట్లయితే.. మీకు మంచి లాభం వస్తుంది. ఈ వ్యాపారం మీరు ఇంట్లో నుంచే ప్రారంభించవచ్చు. మీ వంటకాలను స్విగ్గీ లేదా జొమాటో వంటి ఫ్లాట్ ఫాంలో కూడా అమ్ముకోవచ్చు. 

2. పూల  వ్యాపారం:
ఒక చిన్న దుకాణం, కొన్ని తాజా పువ్వులు,  కొంచెం సృజనాత్మకతతో, మీరు పూల దుకాణం లేదా ఆన్‌లైన్ పూల వ్యాపారి సేవను ప్రారంభించవచ్చు. వివాహాలు, పుట్టినరోజులు,  పండుగలు మంచి ఆదాయాన్ని అందిస్తాయి.

3. మొబైల్ ఫుడ్ వ్యాన్
రెస్టారెంట్ తెరవడం కంటే ఫుడ్ ట్రక్ వ్యాపారం చౌకైన,  అధునాతన ఎంపిక. మీకు వాహనం లేదా సెకండ్ హ్యాండ్ వాహనం ఉంటే, మీరు ఫుడ్ ట్రక్ వ్యాపారం నుండి మంచి ఆదాయాన్ని పొందవచ్చు. పర్మిట్లు, లైసెన్స్‌లు,  ప్రాథమిక సెటప్‌తో సహా రూ. 1 లక్షతో దీనిని ప్రారంభించవచ్చు.

4. చేతితో తయారు చేసిన కొవ్వొత్తుల వ్యాపారం
ఈ రోజుల్లో సువాసనగల కొవ్వొత్తులు బాగా ప్రాచుర్యం పొందుతున్నాయి. కొంచెం మైనం, అచ్చు,  కొంత మంచి నూనెతో ఇంట్లో కొవ్వొత్తులను తయారు చేసి, వాటిని ఆన్‌లైన్‌లో అమ్మండి.

5. మొబైల్ సర్వీసింగ్ బిజినెస్ 
ఈ రోజుల్లో ప్రతి ఒక్కరి దగ్గర స్మార్ట్‌ఫోన్ ఉంది. ఏదొక రోజుకు సర్వీసింగ్ చేయాల్సిందే. ఒక చిన్న కోర్సు, ప్రాథమిక ఉపకరణాలు,  ఒక టేబుల్,  కుర్చీతో  మీరు మీ స్వంత వర్క్‌షాప్‌ను తెరవవచ్చు.

Also Read: Top 5 Tips To Boost CIBIL Score: ఈ 5 విషయాలు గుర్తుంచుకుంటే మీ సిబిల్ స్కోర్ ఎప్పటికీ 750 కంటే తగ్గదు.. బ్యాంకులు పిలిచి లోన్స్ ఇస్తాయి..!!

6. సేంద్రీయ కూరగాయల పెంపకం
మీకు కొంత భూమితో వ్యవసాయ పరిజ్ఞానం ఉంటే, మీరు సేంద్రీయ కూరగాయలను పండించి నేరుగా వినియోగదారులకు అమ్మవచ్చు. వాట్సాప్ గ్రూపులు లేదా స్థానిక మార్కెట్ల ద్వారా డెలివరీ చేయడం ప్రారంభించండి.

7. టైలరింగ్,  బోటిక్ 
దుస్తులు ఎప్పుడూ ఫ్యాషన్ నుండి బయటపడవు. కుట్టు,  ఎంబ్రాయిడరీ నైపుణ్యాలను నేర్చుకోవడం ద్వారా, మీరు ఒక బోటిక్‌లో లేదా ఇంటి నుండే టైలరింగ్ వ్యాపారాన్ని ప్రారంభించవచ్చు. పండుగలు, వివాహాలు గణనీయమైన ఆదాయాన్ని తెస్తాయి.

8. ఆభరణాల తయారీ
మీరు పూసలు, రాళ్ళు ,  వైర్ నుండి చేతితో తయారు చేసిన ఆభరణాలను సృష్టించి, Etsy లేదా Meesho వంటి ఆన్‌లైన్ మార్కెట్‌ప్లేస్‌లలో అమ్మవచ్చు. ఈ వ్యాపారం ముఖ్యంగా మహిళల్లో ప్రసిద్ధి చెందింది.

Also Read: Top-5 Business Ideas: ఉద్యోగం ఎప్పుడు ఊడుతుందో తెలియదు.. అందుకే సైడ్‌ ఇన్‌కమ్‌ మస్ట్ భయ్యా.. ఈ టాప్‌-5 సైడ్ బిజినెస్ ఐడియాలపై ఓ లుక్కెయ్యండి..!!

9. సుగంధ ద్రవ్యాలు,  ఊరగాయలు తయారు చేయడం
దేశంలో సుగంధ ద్రవ్యాలు లేకుండా ఆహారం అసంపూర్ణంగా ఉంటుంది. మీ ఇంటి వంటకాల నుండి మసాలా మిశ్రమాలు లేదా ఊరగాయలను తయారు చేయండి.  వాటిని ప్యాక్ చేయండి.  స్థానిక దుకాణాలకు లేదా ఆన్‌లైన్‌లో అమ్మండి. మీరు కేవలం రూ. 25,000తో ఈ వ్యాపారం  ప్రారంభించవచ్చు.

10. టిఫిన్ సర్వీస్
కార్పొరేట్ జీవితం పెరగడంతో, టిఫిన్ సేవలకు డిమాండ్ కూడా పెరిగింది. ఈ వ్యాపారాన్ని ప్రారంభించడానికి కేవలం ఒక చిన్న వంటగది, డెలివరీ వ్యక్తి  మంచి అభిరుచి ఉంటే చాలు.

ప్రతి పెద్ద వ్యాపారం ఏదో ఒక సమయంలో చిన్న బడ్జెట్‌తో ప్రారంభమవుతుంది. మీకు ఒక ఆలోచన,  అభిరుచి ఉంటే, రూ. 100,000 కూడా మీకు మీ స్వంత బాస్ అయ్యే అవకాశాన్ని ఇస్తుంది.

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.

About the Author

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

...Read More

1 lakhSmall Business Ideasbusiness under 1 lakhlow investment businesswomen entrepreneurs

Trending News