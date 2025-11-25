Business Ideas under 1 lakh: కేవలం రూ. లక్ష పెట్టుబడితో ఈ 10 బిజినెస్ లు ప్రారంభిస్తే లక్షాధికారి అవ్వడం ఖాయం..!!

Business Ideas under 1 lakh: మనలో చాలా మంది ఉద్యోగాల కంటే బిజినెస్ లు బెస్ట్ అంటూ ఆ వైపు వెళ్తున్నారు. అయితే కొంత మంది మాత్రం బిజినెస్ చేయాలంటే భారీ మొత్తంలో పెట్టుబడి పెట్టాలని భావిస్తూ.. ఆ వైపు అడుగులు వేయడం లేదు. కానీ తక్కువ బడ్జెట్తో వ్యాపారాన్ని ప్రారంభించాలనే కల ఇప్పుడు సులభం అవుతుంది. కేవలం రూ. 1 లక్షతో, మీరు ఫుడ్ క్యాటరింగ్, టిఫిన్ సర్వీస్, చేతితో తయారు చేసిన కొవ్వొత్తులు, నగల తయారీ లేదా సేంద్రీయ వ్యవసాయం వంటి 10 వ్యాపారాలను ప్రారంభించవచ్చు. ఈ వ్యాపారాలు ప్రారంభిస్తే.. పెట్టుబడి తక్కువ.. ఆదాయం ఎక్కువగా వస్తుంది. ఆ బిజినెస్ ల గురించి పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.
1. ఫుడ్ క్యాటరింగ్ వ్యాపారం:
మీకు వంట చేసే ఆసక్తి ఉన్నట్లయితే.. క్యాటరింగ్ వ్యాపారం మీకు బెస్ట్ ఆప్షన్ అని చెప్పాలి. ఎందుకంటే మీరు రుచికరమైన వంటకాలు చేసి పార్టీలు లేదా చిన్న చిన్న ఈవెంట్లకు ఆర్డర్ చేసినట్లయితే.. మీకు మంచి లాభం వస్తుంది. ఈ వ్యాపారం మీరు ఇంట్లో నుంచే ప్రారంభించవచ్చు. మీ వంటకాలను స్విగ్గీ లేదా జొమాటో వంటి ఫ్లాట్ ఫాంలో కూడా అమ్ముకోవచ్చు.
2. పూల వ్యాపారం:
ఒక చిన్న దుకాణం, కొన్ని తాజా పువ్వులు, కొంచెం సృజనాత్మకతతో, మీరు పూల దుకాణం లేదా ఆన్లైన్ పూల వ్యాపారి సేవను ప్రారంభించవచ్చు. వివాహాలు, పుట్టినరోజులు, పండుగలు మంచి ఆదాయాన్ని అందిస్తాయి.
3. మొబైల్ ఫుడ్ వ్యాన్
రెస్టారెంట్ తెరవడం కంటే ఫుడ్ ట్రక్ వ్యాపారం చౌకైన, అధునాతన ఎంపిక. మీకు వాహనం లేదా సెకండ్ హ్యాండ్ వాహనం ఉంటే, మీరు ఫుడ్ ట్రక్ వ్యాపారం నుండి మంచి ఆదాయాన్ని పొందవచ్చు. పర్మిట్లు, లైసెన్స్లు, ప్రాథమిక సెటప్తో సహా రూ. 1 లక్షతో దీనిని ప్రారంభించవచ్చు.
4. చేతితో తయారు చేసిన కొవ్వొత్తుల వ్యాపారం
ఈ రోజుల్లో సువాసనగల కొవ్వొత్తులు బాగా ప్రాచుర్యం పొందుతున్నాయి. కొంచెం మైనం, అచ్చు, కొంత మంచి నూనెతో ఇంట్లో కొవ్వొత్తులను తయారు చేసి, వాటిని ఆన్లైన్లో అమ్మండి.
5. మొబైల్ సర్వీసింగ్ బిజినెస్
ఈ రోజుల్లో ప్రతి ఒక్కరి దగ్గర స్మార్ట్ఫోన్ ఉంది. ఏదొక రోజుకు సర్వీసింగ్ చేయాల్సిందే. ఒక చిన్న కోర్సు, ప్రాథమిక ఉపకరణాలు, ఒక టేబుల్, కుర్చీతో మీరు మీ స్వంత వర్క్షాప్ను తెరవవచ్చు.
6. సేంద్రీయ కూరగాయల పెంపకం
మీకు కొంత భూమితో వ్యవసాయ పరిజ్ఞానం ఉంటే, మీరు సేంద్రీయ కూరగాయలను పండించి నేరుగా వినియోగదారులకు అమ్మవచ్చు. వాట్సాప్ గ్రూపులు లేదా స్థానిక మార్కెట్ల ద్వారా డెలివరీ చేయడం ప్రారంభించండి.
7. టైలరింగ్, బోటిక్
దుస్తులు ఎప్పుడూ ఫ్యాషన్ నుండి బయటపడవు. కుట్టు, ఎంబ్రాయిడరీ నైపుణ్యాలను నేర్చుకోవడం ద్వారా, మీరు ఒక బోటిక్లో లేదా ఇంటి నుండే టైలరింగ్ వ్యాపారాన్ని ప్రారంభించవచ్చు. పండుగలు, వివాహాలు గణనీయమైన ఆదాయాన్ని తెస్తాయి.
8. ఆభరణాల తయారీ
మీరు పూసలు, రాళ్ళు , వైర్ నుండి చేతితో తయారు చేసిన ఆభరణాలను సృష్టించి, Etsy లేదా Meesho వంటి ఆన్లైన్ మార్కెట్ప్లేస్లలో అమ్మవచ్చు. ఈ వ్యాపారం ముఖ్యంగా మహిళల్లో ప్రసిద్ధి చెందింది.
9. సుగంధ ద్రవ్యాలు, ఊరగాయలు తయారు చేయడం
దేశంలో సుగంధ ద్రవ్యాలు లేకుండా ఆహారం అసంపూర్ణంగా ఉంటుంది. మీ ఇంటి వంటకాల నుండి మసాలా మిశ్రమాలు లేదా ఊరగాయలను తయారు చేయండి. వాటిని ప్యాక్ చేయండి. స్థానిక దుకాణాలకు లేదా ఆన్లైన్లో అమ్మండి. మీరు కేవలం రూ. 25,000తో ఈ వ్యాపారం ప్రారంభించవచ్చు.
10. టిఫిన్ సర్వీస్
కార్పొరేట్ జీవితం పెరగడంతో, టిఫిన్ సేవలకు డిమాండ్ కూడా పెరిగింది. ఈ వ్యాపారాన్ని ప్రారంభించడానికి కేవలం ఒక చిన్న వంటగది, డెలివరీ వ్యక్తి మంచి అభిరుచి ఉంటే చాలు.
ప్రతి పెద్ద వ్యాపారం ఏదో ఒక సమయంలో చిన్న బడ్జెట్తో ప్రారంభమవుతుంది. మీకు ఒక ఆలోచన, అభిరుచి ఉంటే, రూ. 100,000 కూడా మీకు మీ స్వంత బాస్ అయ్యే అవకాశాన్ని ఇస్తుంది.
