World's 10 Most Deadliest Snakes: ప్రపంచంలోనే అనే రకాల విషపూరిత జీవులున్నాయి. అందులో పాములు కూడా ఉన్నాయి. ఇవి మానవులకు ఇతర జీవులకు అత్యంత హాని కలిగిస్తాయి. ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. పాములు 54 లక్షల మందిని కాటు వేస్తే అందులో 81వేల నుంచి 1, 38, 000 మంది మరణిస్తున్నట్లు వెల్లడించింది. గాలి పీల్చుకోవడం కాదు.. కనీసం కొన్ని నీళ్లు ఇవ్వండి అనడానికి కూడా అవకాశం లేని నొప్పి, మంటతో మరణిస్తున్నారు. వరల్డ్ వైడ్ గా ఉన్న మోస్ట్ డేంజరస్ పాములు ఏ జీవినైనా క్షణాల్లో చంపే విషాన్నికలిగి ఉన్నాయి. నిమిషాల వ్యవధిలో ఒక మనిషి ప్రాణాలు తీసే ప్రపంచంలోనే అత్యంత డేంజరస్ 10 పాముల గురించి తెలుసుకుందాం. ఆ జాబితాలో ఉన్న పాములు భారత్ లో కూడా ఉన్నాయి.
ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రతి సంవత్సరం లక్షలాది మంది పాముకాటుకు గురవుతున్నారు. ఆసియా, ఆఫ్రికా, ఆస్ట్రేలియాలోని గ్రామీణ ప్రాంతాలలో, తగిన వైద్య సౌకర్యాలు లేకపోవడం వల్ల మరణాల సంఖ్య ఎక్కువగా ఉంది. ఒక పామును అత్యంత ప్రమాదకరమైనదిగా నిర్ధారించేటప్పుడు, దాని విషాన్ని మాత్రమే కాకుండా, అది కలిగించే వాస్తవ నష్టాన్ని కూడా పరిగణనలోకి తీసుకుంటారని ఈ నివేదిక స్పష్టం చేస్తుంది.
ఈ జాబితాలో సా-స్కేల్డ్ వైపర్ ఒక రకమైన రక్తాన్ని పీల్చే పాము అత్యంత ప్రమాదకరమైనదిగా పేర్కొంది. భారతదేశం, పాకిస్తాన్, శ్రీలంకతో పాటు పశ్చిమ ఆసియా, ఆఫ్రికాలో కూడా దీని వలనే అత్యధిక మరణాలు సంభవిస్తున్నాయని నివేదిక చూపిస్తుంది. రాత్రిపూట సంచరించే ఈ పాము ఎక్కువగా పొడి నేలల్లో కనిపిస్తుంది. ఈ జాబితాలో ఆసియా వ్యవసాయ క్షేత్రాలలో తరచుగా కనిపించే రస్సెల్స్ వైపర్ రక్త సర్పం , కామన్ క్రైట్ నాగుపాము , ఇండియన్ కోబ్రా నాగుపాము కూడా ఉన్నాయి. రస్సెల్స్ వైపర్ కాటు శరీర కణజాలానికి, అవయవాలకు తీవ్రమైన నష్టం కలిగిస్తుంది.
భూమిపై అత్యంత విషపూరితమైన పాముగా పరిగణించే.. ఆస్ట్రేలియాకు చెందిన ఇన్ల్యాండ్ టైపాన్ కూడా ఈ జాబితాలో ఉంది. అయితే.. ఇది మానవ నివాసాలకు దూరంగా ఉండటం వల్ల, దీని వలన ప్రమాదం తక్కువగా ఉంటుంది. ఆఫ్రికన్ సవన్నాలలో వేగంగా కదిలే బ్లాక్ మాంబా, ప్రపంచంలోనే అత్యంత పొడవైన విషపూరిత పాము అయిన కింగ్ కోబ్రా, అమెరికా ఖండాలలో కనిపించే పఫ్ యాడర్, డెత్ యాడర్, ఈస్టర్న్ డైమండ్బ్యాక్ రాటిల్స్నేక్ కూడా వాటి వాటి ప్రాంతాలలో చాలా ప్రమాదకరమైనవిగా ఉన్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో.. మారుమూల, ఉష్ణమండల ప్రాంతాలకు వెళ్లే ప్రయాణికులు పాముల పట్ల జాగ్రత్తగా ఉండాలని నిపుణులు సలహా ఇస్తున్నారు.
ఇన మన భారత్ లో కనిపించే కింగ్ కోబ్రా.. ప్రపంచంలోనే అత్యంత విషపూరితమైన పాముగా గుర్తింపు పొందింది. ఇది 18 అడుగుల పొడువు ఉంటుంది. 300 అడుగుల దూరంలో నుంచే మనిషి నడవడికను పసిగడుతుంది. ప్రమాదం పొంచి ఉన్నప్కపుడు తన శక్తివంతమైన కండరాలతో నిండిన మెడను పడగలా విప్పుతుంది. తన శరీరంలోని మూడింటి ఒక వంతు భాగాన్ని పడగ రూపంలో నేల నుంచి పైకి లేపుతుంది. దీని శాస్త్రీయ నామం ఓఫియోఫాగస్ హన్నా. ఒక కాటుకు 7 మిల్లీలీటర్ల విషాన్ని శరీరంలోకి ఎక్కిస్తుంది. ఈ పాము 3 లేదా 4 సార్లు కాటు వేస్తే మనిషి కానీ జంతువు కానీ బ్రతికే అవకాశమే ఉండదు. ఒక్క కాటుతో 15 నిమిషాల్లోనే ఒక పెద్ద ఏనుగు మరణిస్తుంది. మనిషి 2 నిమిషాలు కూడా బతకలేడు.
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