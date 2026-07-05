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ప్రపంచంలోనే మోస్ట్ డేంజరస్ 10 పాములు ఇవే.. ఆ లిస్ట్‌లో భారత్‌కు చెందినవి కూడా..!!

World's 10 Most Deadliest Snakes: అంతర్జాతీయ ప్రయాణాలు ప్రారంభమవుతున్న నేపథ్యంలో సాహస యాత్రికులకు ఒక అలర్ట్ జారీ చేశారు. ప్రపంచంలోనే అత్యంత 10 విషపూరిత సర్పాల గురించి ది టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా ఒక ప్రత్యేక ఫొటో కథనాన్ని ప్రచురించింది. ఆ 10 డేంజస్ పాముల జాబితాలో భారత్ లో ఉన్న పాములు కూడా ఉన్నాయి.

Written ByBhoomi
Published: Jul 05, 2026, 09:05 AM IST|Updated: Jul 05, 2026, 09:05 AM IST
ప్రపంచంలోనే మోస్ట్ డేంజరస్ 10 పాములు ఇవే.. ఆ లిస్ట్‌లో భారత్‌కు చెందినవి కూడా..!!
Image Credit: googleSource: Bureau

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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