Top 20 Stocks To BUY Today: గ్లోబల్ మార్కెట్లలో పెరుగుతున్న టెన్షన్…ఇన్వెస్టర్లు వెంటనే దృష్టి పెట్టాల్సిన స్టాక్స్ ఇవే..!!

Top 20 Stocks To BUY Today: ప్రపంచ మార్కెట్లలో కొనసాగుతున్న అనిశ్చితి ప్రభావం దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్‌పై కూడా స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. విదేశీ మార్కెట్లలో అమ్మకాల ఒత్తిడి పెరగడంతో US ఇండెక్సులు బలహీనంగా ట్రేడ్ అవుతున్నాయి. డౌ జోన్స్ ఒకేరోజులో సుమారు 500 పాయింట్లు క్షీణించి ఐదు వారాల కనిష్టానికి చేరుకుంది. ఈ ప్రభావం భారత మార్కెట్లపై కూడా పడింది. నిఫ్టీ ఆరు రోజుల ర్యాలీకి బ్రేక్ వేసి మంగళవారం 103 పాయింట్లు పడిపోయి 25,910 వద్ద ముగిసింది.

Written by - Bhoomi | Last Updated : Nov 19, 2025, 11:03 AM IST

Top 20 Stocks To BUY Today: ప్రపంచ మార్కెట్లలో కొనసాగుతున్న అనిశ్చితి ప్రభావం దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్‌పై కూడా స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. విదేశీ మార్కెట్లలో అమ్మకాల ఒత్తిడి పెరగడంతో US ఇండెక్సులు బలహీనంగా ట్రేడ్ అవుతున్నాయి. డౌ జోన్స్ ఒకేరోజులో సుమారు 500 పాయింట్లు క్షీణించి ఐదు వారాల కనిష్టానికి చేరుకుంది. ఈ ప్రభావం భారత మార్కెట్లపై కూడా పడింది. నిఫ్టీ ఆరు రోజుల ర్యాలీకి బ్రేక్ వేసి మంగళవారం 103 పాయింట్లు పడిపోయి 25,910 వద్ద ముగిసింది.

SGX నిఫ్టీ ప్రస్తుతం సుమారు 45 పాయింట్ల గ్రీన్‌లో కనిపిస్తున్నప్పటికీ, మార్కెట్ వోలాటిలిటీ మాత్రం అధికంగానే ఉంటుందని అంచనా వేస్తున్నారు. నిఫ్టీ గత ఐదు రోజులు 25,800–26,100 శ్రేణిలోనే కదలిక చూపిస్తూ కన్సాలిడేష‌న్ దశలో ఉంది.  విదేశీ ఇన్వెస్టర్లు మళ్లీ అమ్మకాల వైపు మొగ్గుచూపారు. నిన్న మంగళవారం  FIIలు క్యాష్ మార్కెట్లో రూ. 728 కోట్ల విలువైన షేర్లను విక్రయించగా, మొత్తం క్యాష్ + స్టాక్ + ఇండెక్స్ ఫ్యూచర్స్ కలిపి నికర అమ్మకాలు రూ. 3,053 కోట్లకు చేరాయి. అయితే DIIలు రూ. 6,156 కోట్ల భారీ కొనుగోళ్లతో మార్కెట్‌కు కొంత బలాన్నిచ్చారు.

ఇలాంటి అస్థిర వాతావరణంలో టెక్నికల్, ఫండమెంటల్, న్యూస్ ఆధారంగా ఈరోజు ట్రేడర్స్‌కి లాభదాయకంగా మారే స్టాక్‌లు ఇవి:

ఫ్యూచర్స్ కాల్స్:
Solar Industries – కొనండి
టార్గెట్: 14,070
స్టాప్‌లాస్: 13,650

ఆప్షన్ ఐడియా:
Hero Moto 5800 CE @ ₹87.50
టార్గెట్: 97
స్టాప్‌లాస్: 82

టెక్నికల్ పిక్స్
Voltas (Cash) – కొనండి
టార్గెట్: 1,410
స్టాప్‌లాస్: 1,370

ఫండమెంటల్ కాల్స్
Deepak Fertilisers – విలువ అన్‌లాక్ ఈవెంట్లతో బలమైన అవకాశాలు
టార్గెట్: 2,000
వ్యవధి: 6 నెలలు

పెట్టుబడి కోసం:
India Glycols – కొనండి
టార్గెట్: 1,200
వ్యవధి: 6 నెలలు

Ramco Cements
టార్గెట్: 1,004
స్టాప్‌లాస్: 976

 టాప్ పిక్స్:
Aavas – కొనండి
టార్గెట్: 256
స్టాప్‌లాస్: 248

Mphasis (Futures) – అమ్మండి
టార్గెట్: 2,650
స్టాప్‌లాస్: 2,680

Zydus Lifesciences (Cash) – కొనండి
టార్గెట్: 938
స్టాప్‌లాస్: 918

ఈరోజు బెస్ట్ పిక్: Solar Industries
నేహా ఆనంద్  స్టాక్ రికమండేషన్స్
Cash Segment

Azad Engineering – కొనండి
టార్గెట్: 1,721
స్టాప్‌లాస్: 1,602

భవిష్యత్తు కోసం:
HCL Tech – కొనండి
టార్గెట్: 1,627
స్టాప్‌లాస్: 1,577

Adani Energy Solutions 1050 CE
టార్గెట్: 22
స్టాప్‌లాస్: 7

Techno Pick
HUDCO – కొనండి
టార్గెట్: 258
స్టాప్‌లాస్: 236

Also Read: Gold -Silver Rate Fall: అంతర్జాతీయలో మార్కెట్లో భారీగా పడిపోతున్న పసిడి ధరలు.. మరో నెలలో తులం రూ. 1లక్షకు దిగవకు వచ్చే అవకాశం..!!   

Fundamental Pick
TCS – కొనండి
టార్గెట్: 3,255
స్టాప్‌లాస్: 3,013

Investment Pick
Escorts Kubota – కొనండి
టార్గెట్: 3,980
స్టాప్‌లాస్: 3,456

News-Based Pick
Choice International – కొనండి
టార్గెట్: 810
స్టాప్‌లాస్: 771

Personal Picks
Inox Wind (Futures) – అమ్మండి
టార్గెట్: 133
స్టాప్‌లాస్: 146

Federal Bank – కొనండి
టార్గెట్: 256
స్టాప్‌లాస్: 239

Also Read:  Real Estate: హైదరాబాద్ నుంచి కేవలం 25నిమిషాల్లో చేరుకునే ఈ ప్రాంతంలో డబుల్ బెడ్ రూం ఫ్లాట్ 35లక్షలే.. ఎక్కడో తెలుసా..??

Cummins India – కొనండి
టార్గెట్: 4,444
స్టాప్‌లాస్: 4,162

Disclaimer: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం కేవలం మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. దయచేసి దీన్ని పెట్టుబడి, ఆర్థిక లేదా వ్యాపార సలహాగా భావించవద్దు. గుర్తుంచుకోండి స్టాక్ మార్కెట్లు, మ్యూచువల్ ఫండ్స్, క్రిప్టోకరెన్సీలు, రియల్ ఎస్టేట్, విలువైన లోహాలు వంటి అన్ని రకాల పెట్టుబడులు మార్కెట్ ఆటు పోటులు రిస్కులకు లోబడి ఉంటాయి. దీని అర్థం, మీరు లాభపడవచ్చు లేదా నష్టపోవచ్చు. మీరు తీసుకునే ఎలాంటి పెట్టుబడి నిర్ణయాలు లేదా వ్యాపార కార్యకలాపాల వల్ల కలిగే నష్టాలు లేదా లాభాలకు మా సంస్థ జీ తెలుగు వెబ్ పోర్టల్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ బాధ్యత వహించదు. ఏదైనా ఆర్థిక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు, తప్పకుండా ఒక రిజిస్టర్డ్ లేదా సర్టిఫైడ్ ఆర్థిక నిపుణుడిని సంప్రదించి, వారి సలహా తీసుకోమని పాఠకులకు సిఫార్సు చేస్తున్నాము.

 

About the Author

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

...Read More

Stocks to buy todayStocks to BUY today for tradersintraday Stocks to BUY todayBest intraday StocksTraders Diary

