Top 20 Stocks To BUY Today: గ్లోబల్ మార్కెట్లలో పెరుగుతున్న టెన్షన్…ఇన్వెస్టర్లు వెంటనే దృష్టి పెట్టాల్సిన స్టాక్స్ ఇవే..!!

Top 20 Stocks To BUY Today: ప్రపంచ మార్కెట్లలో కొనసాగుతున్న అనిశ్చితి ప్రభావం దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్పై కూడా స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. విదేశీ మార్కెట్లలో అమ్మకాల ఒత్తిడి పెరగడంతో US ఇండెక్సులు బలహీనంగా ట్రేడ్ అవుతున్నాయి. డౌ జోన్స్ ఒకేరోజులో సుమారు 500 పాయింట్లు క్షీణించి ఐదు వారాల కనిష్టానికి చేరుకుంది. ఈ ప్రభావం భారత మార్కెట్లపై కూడా పడింది. నిఫ్టీ ఆరు రోజుల ర్యాలీకి బ్రేక్ వేసి మంగళవారం 103 పాయింట్లు పడిపోయి 25,910 వద్ద ముగిసింది.
SGX నిఫ్టీ ప్రస్తుతం సుమారు 45 పాయింట్ల గ్రీన్లో కనిపిస్తున్నప్పటికీ, మార్కెట్ వోలాటిలిటీ మాత్రం అధికంగానే ఉంటుందని అంచనా వేస్తున్నారు. నిఫ్టీ గత ఐదు రోజులు 25,800–26,100 శ్రేణిలోనే కదలిక చూపిస్తూ కన్సాలిడేషన్ దశలో ఉంది. విదేశీ ఇన్వెస్టర్లు మళ్లీ అమ్మకాల వైపు మొగ్గుచూపారు. నిన్న మంగళవారం FIIలు క్యాష్ మార్కెట్లో రూ. 728 కోట్ల విలువైన షేర్లను విక్రయించగా, మొత్తం క్యాష్ + స్టాక్ + ఇండెక్స్ ఫ్యూచర్స్ కలిపి నికర అమ్మకాలు రూ. 3,053 కోట్లకు చేరాయి. అయితే DIIలు రూ. 6,156 కోట్ల భారీ కొనుగోళ్లతో మార్కెట్కు కొంత బలాన్నిచ్చారు.
ఇలాంటి అస్థిర వాతావరణంలో టెక్నికల్, ఫండమెంటల్, న్యూస్ ఆధారంగా ఈరోజు ట్రేడర్స్కి లాభదాయకంగా మారే స్టాక్లు ఇవి:
ఫ్యూచర్స్ కాల్స్:
Solar Industries – కొనండి
టార్గెట్: 14,070
స్టాప్లాస్: 13,650
ఆప్షన్ ఐడియా:
Hero Moto 5800 CE @ ₹87.50
టార్గెట్: 97
స్టాప్లాస్: 82
టెక్నికల్ పిక్స్
Voltas (Cash) – కొనండి
టార్గెట్: 1,410
స్టాప్లాస్: 1,370
ఫండమెంటల్ కాల్స్
Deepak Fertilisers – విలువ అన్లాక్ ఈవెంట్లతో బలమైన అవకాశాలు
టార్గెట్: 2,000
వ్యవధి: 6 నెలలు
పెట్టుబడి కోసం:
India Glycols – కొనండి
టార్గెట్: 1,200
వ్యవధి: 6 నెలలు
Ramco Cements
టార్గెట్: 1,004
స్టాప్లాస్: 976
టాప్ పిక్స్:
Aavas – కొనండి
టార్గెట్: 256
స్టాప్లాస్: 248
Mphasis (Futures) – అమ్మండి
టార్గెట్: 2,650
స్టాప్లాస్: 2,680
Zydus Lifesciences (Cash) – కొనండి
టార్గెట్: 938
స్టాప్లాస్: 918
ఈరోజు బెస్ట్ పిక్: Solar Industries
నేహా ఆనంద్ స్టాక్ రికమండేషన్స్
Cash Segment
Azad Engineering – కొనండి
టార్గెట్: 1,721
స్టాప్లాస్: 1,602
భవిష్యత్తు కోసం:
HCL Tech – కొనండి
టార్గెట్: 1,627
స్టాప్లాస్: 1,577
Adani Energy Solutions 1050 CE
టార్గెట్: 22
స్టాప్లాస్: 7
Techno Pick
HUDCO – కొనండి
టార్గెట్: 258
స్టాప్లాస్: 236
Fundamental Pick
TCS – కొనండి
టార్గెట్: 3,255
స్టాప్లాస్: 3,013
Investment Pick
Escorts Kubota – కొనండి
టార్గెట్: 3,980
స్టాప్లాస్: 3,456
News-Based Pick
Choice International – కొనండి
టార్గెట్: 810
స్టాప్లాస్: 771
Personal Picks
Inox Wind (Futures) – అమ్మండి
టార్గెట్: 133
స్టాప్లాస్: 146
Federal Bank – కొనండి
టార్గెట్: 256
స్టాప్లాస్: 239
Cummins India – కొనండి
టార్గెట్: 4,444
స్టాప్లాస్: 4,162
