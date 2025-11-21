Top 3 Stocks To Buy: ప్రముఖ బ్రోకరేజ్ సంస్థ మోతీలాల్ ఓస్వాల్ తాజాగా విడుదల చేసిన మార్కెట్ రిపోర్టు ఇన్వెసర్టలలో ఆసక్తి పెంచుతోంది. స్వల్పకాలంలో మంచి లాభాలను అందించే మూడు స్టాక్స్ ను ఎంపిక చేస్తూ వాటికి బైరెటింగ్ ఇచ్చింది. ఈ మూడు స్టాక్స్ రానున్న కాలంలో 12 శాతం నుంచి 17శాతం వరకు లాభాలు అందించే అవకాశం ఉందని సూచించింది. రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్, లారెన్స్ అండ్ టూబ్రో, హ్యాపీ ఫోర్టింగ్స్ ఈ మూడు స్టాక్స్ పై పాజిటివ్ రిపోర్ట్ ఇచ్చింది.
హ్యాపీ ఫోర్జింగ్స్: అత్యధిక రాబడి అందించే అవకాశం
మోతీలాల్ ఓస్వాల్... మిడ్-క్యాప్ ఆటో కంపోనెంట్ రంగంలో హ్యాపీ ఫోర్జింగ్స్ ఓ ఆగ్రెసివ్ ప్లేయర్గా ఎదుగుతోంది. బలమైన ఆర్డర్ బుక్స్, స్తిరమైన ఆదాయ వృద్ధి సంస్థకు మద్దతు ఇస్తున్నాయి. ఈ స్టాకుపై రూ. 1,200 టార్గెట్ ధరను నిర్ణయించారు. ఇది ప్రస్తుత రూ. 1,044 ధరతో పోల్చితే 17శాతం వృద్ధి అవకాశం ఉంది. ఆర్థిక పరంగా కూడా కంపెనీ బలంగానే ఉంది. 2025–28 మధ్య దాదాపు 17శాతం CAGR ఆదాయ వృద్ధి ఉంటుందని అంచనా వేస్తున్నారు. అధిక మార్జిన్ ఉన్న ఉత్పత్తుల వాటా పెరగడం, కార్యాచరణ సామర్థ్యం మెరుగుపడడం వల్ల లాభదాయకత 31.2శాతం వరకు పెరగవచ్చని అభిప్రాయం వ్యక్తం చేశారు. పోటీదారులతో పోలిస్తే కంపెనీ ఫైనాన్షియల్ పనితీరు మరింత బలంగా ఉండటం దీన్ని ఆకర్షణీయమైన ఎంపికగా నిలబెడుతోంది.
లార్సెన్ & టూబ్రో (ఎల్&టి): భారీ పెట్టుబడులతో ముందుకు
ఎల్&టిపై కూడా బ్రోకరేజ్ బుల్లిష్గా ఉంది. శక్తివంతమైన ఎగ్జిక్యూషన్ సామర్థ్యం, విస్తరిస్తున్న అంతర్జాతీయ ప్రాజెక్టులు, ముఖ్యంగా మధ్యప్రాచ్యంలో పెరిగిన కాంట్రాక్టులు భవిష్యత్ వృద్ధికి పునాది వేస్తున్నాయి. ఈ స్టాకుకు రూ. 4,500 టార్గెట్ ధరను సూచించారు. ప్రస్తుత రూ. 4,035 ధరతో పోలిస్తే సుమారు 12శాతం పెరుగుదల అవకాశముంది. కంపెనీ వచ్చే ఐదేళ్లలో రూ. 1 లక్ష కోట్లు పెట్టుబడి పెట్టాలని యోచిస్తోంది. దీని ద్వారా కొత్త తరహా రంగాల్లో భారీ స్థాయి వ్యాపార విస్తరణ సాధ్యమవుతుందని మోతీలాల్ ఓస్వాల్ అంచనా వేస్తోంది. అతి పెద్ద అంతర్జాతీయ మార్కెట్లైన సౌదీ, కువైట్, ఖతార్ ప్రాంతాల్లో కంపెనీ బలమైన నిలదొక్కుకోవడం ఆర్డర్ ఫ్లో పెరగడానికి దోహదం చేస్తుందని నివేదిక పేర్కొంటోంది.
రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్: న్యూ ఎనర్జీ బిజినెస్ గేమ్ ఛేంజర్?
రిలయన్స్ స్టాక్పై బ్రోకరేజ్ బై రేటింగ్ను కొనసాగిస్తూ రూ. 1,765 టార్గెట్ ప్రకటించింది. ప్రస్తుత రూ. 1,549.50 ధర నుంచి చూస్తే ఇది సుమారు 16శాతం పెరుగుదల సూచిస్తుంది. రిలయన్స్ పెద్దగా దృష్టి పెట్టిన న్యూ ఎనర్జీ బిజినెస్, గ్రీన్ ఎనర్జీ, బ్యాటరీ ఎనర్జీ స్టోరేజ్ సిస్టమ్స్ (BESS) — 2027 తర్వాత భారీ స్థాయిలో విస్తరించే అవకాశం ఉందని నివేదిక చెబుతోంది. భారతదేశంలో బ్యాటరీ ఖర్చులు తగ్గడం, గ్రీన్ హైడ్రోజన్ వంటి అప్లికేషన్లు విస్తరించడం వల్ల BESS డిమాండ్ CEA అంచనాలైన 236 GWhను కూడా మించి ఉండవచ్చని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. దీని వలన రిలయన్స్ గ్రీన్ ఎనర్జీ విస్తరణ మరింత వేగవంతం కావచ్చు.
