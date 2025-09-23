English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

GST Facts: దేశంలో జీఎస్టీ జాతర.. జీఎస్టీ గురించి టాప్‌ 30 రహాస్యాలు ఇవే!

Top 30 Facts And QA About GST: జీఎస్టీ పన్ను వ్యవస్థలో ప్రధాన సంస్కరణలు తీసుకువచ్చిన విషయం తెలిసిందే. సెప్టెంబర్‌ 22వ తేదీ నుంచి జీఎస్టీ ధరల కోత అనేది అమల్లోకి వచ్చింది. ఈ కారణంగా వ్యాపారులు, ప్రజలలో కొన్ని సందేహాలు, ప్రశ్నలు వస్తున్నాయి. వాటిని తెలుసుకుందాం.

GST Q And A: ఏ దేశంలో అయినా పన్నులు తప్పనిసరిగా ఉంటాయి. కొన్ని ప్రత్యక్ష పన్నులు.. మరికొన్ని పరోక్ష పన్నులు ఉంటాయి. వాటి ద్వారా ప్రభుత్వానికి ఆదాయం వెళ్తుంది. భారతదేశంలో గతంలో ఉన్న పన్ను వ్యవస్థను తొలగించి కొత్తగా వస్తు సేవల పన్ను (జీఎస్టీ) అని ఒకటి తీసుకువచ్చారు. అన్ని పన్నులను జీఎస్టీ పరిధిలోకి తీసుకువచ్చారు. తాజాగా జీఎస్టీ శ్లాబులు మార్చడంతో మార్కెట్‌లో కొత్త చర్చ జరుగుతోంది. అదేమిటో తెలుసుకుందాం. ముఖ్యంగా జీఎస్టీ గురించి మొత్తం 30 అతి ముఖ్యమైన వాస్తవాలు తెలుసుకుందాం.

జీఎస్టీ అంటే..
ఒక దేశం-ఒక పన్ను సూత్రంపై జీఎస్టీని తీసుకువచ్చారు. జీఎస్టీ పూర్తి రూపం వస్తు సేవల పన్ను.  గతంలో ఉన్న అనేక పన్నులను తొలగించి దేశమంతటా ఒకే పన్ను కిందకు తీసుకువచ్చారు.
కొత్త పన్ను రేట్లు ఎప్పుడు అమల్లోకి వస్తాయి?
జీఎస్టీలో తీసుకువచ్చిన కొత్త పన్ను రేట్లు 22 సెప్టెంబర్ 2025 నుంచి అమల్లోకి వస్తాయి.
కొత్త మార్పు ఏమిటి?
22 సెప్టెంబర్‌ నుండి కొన్ని వస్తువులు, సేవలకు జీఎస్టీ రేట్లు మార్చబడ్డాయి. పన్ను వ్యవస్థను మరింత సరళీకృతం చేయడానికి, కొన్ని అసమానతలను తొలగించడానికి పన్ను రేట్లలో కోత తీసుకువచ్చారు.
జీఎస్టీ రిజిస్ట్రేషన్ నిబంధనలు మారుతాయా?
జీఎస్టీ రిజిస్ట్రేషన్ నిబంధనలు ఏమీ మారవు.
కొత్త జీఎస్టీ రేట్ల గురించి ఎక్కడ తెలుసుకోవాలి?
జీఎస్టీ కొత్త మార్పులు కేంద్ర ప్రభుత్వం జారీ చేసిన అధికారిక నోటిఫికేషన్ల ద్వారా తెలుస్తాయి. ఈ నోటిఫికేషన్లు సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇన్‌డైరెక్ట్ టాక్సెస్ అండ్ కస్టమ్స్ (సీబీఐసీ) వెబ్‌సైట్‌లో అందుబాటులో ఉంటాయి.
కొత్త రేటు రాకముందే ఒక వస్తువును అమ్మి.. కొత్త రేటు వచ్చిన తర్వాతే దానికి బిల్లు జారీ చేస్తే ఏ పన్ను వర్తిస్తుంది?
సీజీఎస్టీ చట్టం ప్రకారం ఆ వస్తువుకు కొత్త రేటు వర్తిస్తుంది.
కొత్త రేటు రాకముందే అడ్వాన్స్ అందితే బిల్లు తరువాత జారీ చేయబడినప్పుడు ఏ పన్ను వర్తిస్తుంది?
సెప్టెంబర్ 22కి ముందు అడ్వాన్స్ కొనుగోలు చేస్తే పాత పన్ను రేటు వర్తిస్తుంది. కొత్త రేటు వచ్చిన తర్వాత అడ్వాన్స్ కొనుగోలు చేస్తే కొత్త పన్ను రేటు వర్తిస్తుంది.
కొత్త రేటు వచ్చినప్పుడు రవాణా చేసిన వస్తువులకు తిరిగి ఇ-వే బిల్లును జారీ చేయాలా?
అవసరం లేదు. పాత ఈ-వే బిల్లు చెల్లుబాటులో కొనసాగుతుంది.
ఇప్పటికే స్టాక్ ఉన్న వస్తువులకు కొత్త రేటును వర్తింపజేయాలా?
అవును. మీరు ఒక వస్తువును కొనుగోలు చేసిన తేదీ సంబంధం లేదు. దానిని అమ్మిన తేదీ ముఖ్యం. సెప్టెంబర్ 22 తర్వాత అమ్మిన వస్తువులకు కొత్త పన్ను రేటు వర్తిస్తుంది.

పాత రేటుతో కొనుగోలు చేసిన వస్తువులకు ఇన్‌పుట్ టాక్స్ క్రెడిట్ (ఐటీసీ) ఏమవుతుంది?
మీరు పాత రేటుతో కొనుగోలు చేసిన వస్తువులకు పూర్తి ఇన్‌పుట్ టాక్స్ క్రెడిట్ (ఐటీసీ)ని క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చు. కొత్త రేటు మార్పు మీ ప్రస్తుత పన్ను క్రెడిట్‌ను తగ్గించదు.
ఉత్పత్తి కొత్త నిబంధనల ప్రకారం పన్ను మినహాయింపుకు అర్హత కలిగి ఉంది. నేను ఇప్పటికే పొందిన పన్ను క్రెడిట్ (ఐటీసీ)కి ఏమి జరుగుతుంది?
సెప్టెంబర్ 22కి ముందు చేసిన అమ్మకాలకు ఇన్‌పుట్ టాక్స్ క్రెడిట్‌ను ఉపయోగించవచ్చు. అయితే ఆ తేదీ తర్వాత, మీ ఉత్పత్తికి పన్ను మినహాయింపు ఉండడంతో ఇన్‌పుట్ టాక్స్ క్రెడిట్‌ను తిరిగి చెల్లించాలి.
సేకరించిన పన్ను క్రెడిట్ (ఐటీసీ)ని తిరిగి పొందవచ్చా?
ఇన్‌పుట్‌లకు అధిక పన్ను విధించబడి.. తుది ఔట్‌పుట్‌కు తక్కువ పన్ను విధిస్తేనే మీరు పన్ను క్రెడిట్‌ను తిరిగి పొందవచ్చు. తాత్కాలిక పన్ను మార్పు కారణంగా తలెత్తే తేడాలకు తిరిగి అనుమతించరు.
ఏ జీవిత బీమా పాలసీలు జీఎస్టీ నుంచి మినహాయించారు?
టర్మ్ ప్లాన్‌లు, ఎండోమెంట్ పాలసీలు, యూఎల్‌ఐపీ పాలసీలతో సహా అన్ని వ్యక్తిగత జీవిత బీమా పాలసీలు మినహాయింపు పొందాయి.
ఏ ఆరోగ్య బీమా పాలసీలు జీఎస్టీ నుంచి మినహాయించారు?
ఫ్యామిలీ ఫ్లోటర్, సీనియర్ సిటిజన్ ప్లాన్‌లతో సహా అన్ని వ్యక్తిగత ఆరోగ్య బీమా పాలసీలు మినహాయింపు లభించాయి.
బీమా కంపెనీల ఇతర ఇన్‌పుట్ సేవలు మినహాయింపు పొందుతాయా?
రీఇన్స్యూరెన్స్ సేవలకు మాత్రమే మినహాయింపు ఉంది. కమిషన్, బ్రోకరేజ్ వంటి ఇతర సేవలపై పన్ను విధించడం కొనసాగుతుంది.

 

ప్రయాణికుల రవాణాపై 18 శాతం పన్ను విధించారా?
లేదు. రోడ్డు ప్రయాణానికి 5 శాతం జీఎస్టీ (ఇన్‌పుట్ టాక్స్ క్రెడిట్ లేకుండా) కొనసాగుతుంది. అదే సమయంలో విమాన ప్రయాణానికి ఎకానమీ తరగతికి 5 శాతం పన్ను, ఇతర తరగతులకు 18 శాతం పన్ను విధిస్తారు.
బహుళ-మార్గ సరుకు రవాణాకు జీఎస్టీ రేటు ఎంత?
వస్తువులను వాయు మార్గంలో రవాణా చేయకపోతే రవాణాపై 5 శాతం జీఎస్టీ విధిస్తారు. వాయు మార్గంలో రవాణాకు 18 శాతం జీఎస్టీ వర్తిస్తుంది.
దేశీయ డెలివరీ సేవలపై జీఎస్టీని ఎవరు చెల్లిస్తారు?
ఆన్‌లైన్ ట్రేడింగ్ కంపెనీ (ఈసీఓ) ద్వారా డెలివరీ చేస్తే రిజిస్టర్ చేసుకోనివారికి ఆన్‌లైన్ కంపెనీ జీఎస్టీ చెల్లిస్తుంది. రిజిస్టర్ పొందినవారు పన్ను చెల్లించాలి.
స్థానిక డెలివరీ సేవలపై ఎంత జీఎస్టీ విధిస్తున్నారు?
స్థానిక డెలివరీ సేవలు 18 శాతం జీఎస్టీకి లోబడి ఉంటాయి.
స్థానిక డెలివరీ సేవలు "గూడ్స్ ట్రాన్స్‌పోర్ట్ ఏజెన్సీ (జీటీఏ) కిందకు వస్తాయా?
వీటిని ప్రత్యేక సేవగా పరిగణిస్తారు. ఈ సేవలు జీఎస్టీ పరిధిలోకి రావు.
ఇప్పటికే ఉన్న మందులకు కొత్త ఇన్‌వాయిస్ (ఎంఆర్‌పీ) జతచేయాలా?
స్టాక్‌ను ఉపసంహరించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. లేదా కొత్త లేబుల్‌లను వర్తింపజేయాల్సిన అవసరం లేదు. తయారీదారులు, డీలర్లు, రిటైలర్లకు కొత్త ఇన్‌వాయిస్‌లను పంపుతారు. వారు కొత్త ధరకు బిల్లు వేసి విక్రయించవచ్చు.

అన్ని మందులను జీఎస్టీ నుంచి ఎందుకు పూర్తిగా మినహాయించలేదు?
పూర్తి పన్ను మినహాయింపు ఇస్తే దానిని తయారు చేసే కంపెనీలు ముడి పదార్థాలపై చెల్లించిన పన్నును తిరిగి పొందలేవు. వారు ఆ అదనపు ఖర్చును ఉత్పత్తి ధరకు జోడిస్తారు. ఫలితంగా ఆ ఉత్పత్తులు వినియోగదారునికి మరింత ఖరీదైనవి. ఖర్చును తగ్గించడానికి కనీస పన్ను (5 శాతం) విధిస్తారు.
వ్యవసాయ యంత్రాలకు ఎందుకు పూర్తిగా మినహాయింపు లేదు?
పన్ను మినహాయింపు ఇస్తే తయారీదారులు ముడి పదార్థాలపై చెల్లించిన పన్నును తిరిగి పొందలేరు. దీంతో యంత్రాల ధర పెరుగుతుంది.
ముడి పత్తిపై జీఎస్టీ ఎందుకు తొలగించలేదు?
పత్తి 'రివర్స్ ఛార్జ్'కి లోబడి ఉంటుంది. ఈ కారణంగా జీఎస్టీ తొలగించలేదు. దీనర్థం రైతులు నేరుగా జీఎస్టీ చెల్లించరు.
సాంకేతిక వస్త్రాలు అధిక పన్ను భారాన్ని ఎదుర్కొంటాయా?
లేదు. ఈ వస్త్రాలు ప్లాస్టిక్ కాకపోవడంతో పన్ను. వీటిపై పన్ను క్రెడిట్ జమ అయితే జీఎస్టీ నిబంధనల ప్రకారం వాటిని తిరిగి పొందవచ్చు. ఇది తయారీదారులపై భారం పడదు.
అద్దెకు తీసుకున్న వస్తువులపై జీఎస్టీ ఎంత ఉంటుంది?
ఆపరేటర్ లేకుండా అద్దె సేవలు, వస్తువుకు అదే పన్ను రేటు వర్తిస్తుంది.
కొత్త జీఎస్టీ ధరలు దిగుమతి చేసుకున్న వస్తువులకు కూడా వర్తిస్తాయా?
అవును. సెప్టెంబర్ 22 తర్వాత దిగుమతి చేసుకున్న వస్తువులకు కొత్త జీఎస్టీ ధరలు వర్తిస్తాయి.
అల్ట్రా హై టెంపరేచర్ (యూహెచ్‌టీ) పాలు పన్ను నుంచి మినహాయించారు. బాదం పాలకు కూడా అందుబాటులో ఉందా?
ఈ మినహాయింపు పాల ఉత్పత్తులకు మాత్రమే. బాదం పాలు వంటి వాటిపై 5 శాతం జీఎస్టీ విధించారు. గతంలో ఇది 12 నుంచ 18 శాతం ఉండేది.
పౌడర్, షాంపూలపై జీఎస్టీ ఎందుకు తగ్గించారు?
సౌందర్య, వ్యక్తిగత వస్తువులు కావడంతో పన్ను వ్యవస్థను సరళీకృతం చేసి వీటి జీఎస్టీ తగ్గించారు.
మెటాలిక్ లేస్‌పై ఇన్‌పుట్ టాక్స్ క్రెడిట్ (ఐటీసీ) తిరిగి పంపడంపై ఎందుకు పరిమితి ఉంది?
మెటాలిక్‌ లేస్‌కు పన్ను క్రెడిట్ వాపసును పరిమితం చేయాలని జీఎస్టీ కౌన్సిల్ 52వ సమావేశంలో నిర్ణయించింది. ఈ నిర్ణయాన్ని ఇప్పుడు అనుసరిస్తున్నారు.

