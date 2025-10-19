English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Best Car Offers 2025: దీపావళి బంపర్ ఛాన్స్.. కార్లపై రూ.3 లక్షల వరకు తగ్గింపు

Deepavali 2025 Car Offers: కార్ కొనాలనే ప్లాన్‌లో ఉంటే మరీ ఎక్కువగా ఆలోచించకండి. కార్ల కంపెనీలు బంపర్ ఆఫర్లు ప్రకటించాయి. కొన్ని కార్లపై రూ.3 లక్షల వరకు కూడా డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది. దీపావళి సందర్భంగా ఏ కార్లపై ఎంత ధర తగ్గిందో ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.  

Written by - Ashok Krindinti | Last Updated : Oct 19, 2025, 09:31 AM IST

Best Car Offers 2025: దీపావళి బంపర్ ఛాన్స్.. కార్లపై రూ.3 లక్షల వరకు తగ్గింపు

Deepavali 2025 Car Offers: దీపావళి సందర్భంగా భారీగా కార్ల అమ్మకాలు జరుగుతున్నాయి. జీఎస్టీ తగ్గింపునకు తోడు కంపెనీలు కూడా ఆఫర్లు ప్రకటించడంతో కొత్త కార్లు కొనేందుకు ప్రజలు ఎగబడుతున్నారు. దీంతో ఏ కార్ల షో రూమ్స్‌ చూసినా కస్టమర్లతో కళకళలాడుతున్నాయి. ఏ కార్లపై ఎంత తగ్గింది..? ఏ మోడల్ అయితే బాగుంటుంది..? ఏ కారు బడ్జెట్‌లో వస్తుంది..? అని లెక్కలు వేసుకుంటు కార్లు కొంటున్నారు. ముహూర్తం చూసుకుని కార్లు డెలివరీ చేయించుకుంటున్నారు. భారీ డిమాండ్ నేపథ్యంలో కొన్ని కార్ మోడల్స్ మూడు లక్షల రూపాయల వరకు డిస్కౌంట్లను అందిస్తున్నాయి. మారుతి, కియా, హోండా, వోక్స్‌వ్యాగన్, స్కోడా వంటి కంపెనీలు భారీ ఆఫర్లతో కస్టమర్లను ఆకర్షిస్తున్నాయి.

మారుతి బాలెనో

దీపావళి సందర్భంగా మారుతి బాలెనో డెల్టా AMT మోడల్ కారుపై బంపర్ ఆఫర్ అందుబాటులో ఉంది. కస్టమర్లకు రూ.1.05 లక్షల వరకు డిస్కౌంట్ అందిస్తోంది. ఇందులో రూ.20 వేల నగదు తగ్గింపు కాగా.. రూ.30 వేల ఎక్స్‌ఛేంజ్ బోనస్, రూ.55 వేల విలువైన రీగల్ కిట్ ఉన్నాయి. మారుతి ఇన్విక్టో ఆల్ఫా మోడల్‌పై రూ.1.40 లక్షల వరకు డిస్కౌంట్ ఉంది. కియా సోనెట్ మోడల్ రూ.1.03 లక్షల వరకు ఆఫర్లను ప్రకటించింది.

హోండా సిటీ కారు

హోండా సిటీ కారు రూ.1.27 లక్షల వరకు తగ్గింపుతో అందుబాటులో ఉంది. హోండా ఎలివేట్, మారుతి గ్రాండ్ విటారా, కియా సెల్టోస్, వోక్స్ వ్యాగన్ టైగన్ వంటి మోడళ్లపై రూ.1.5 లక్షల నుంచి రూ. 1.8 లక్షల వరకు డిస్కౌంట్లు ఉన్నాయి. ఇంకా కొన్ని మోడళ్లపై స్క్రాపేజ్ బోనస్‌లు, కార్పొరేట్ ఆఫర్స్, క్యాష్‌ తగ్గింపులు కూడా ఉన్నాయి.

స్కోడా కార్లు 

స్కోడా స్లావియా, కుషాక్, మహీంద్రా XUV400, మహీంద్రా మరాజ్జో వంటి కారు మోడళ్లపై రూ.2.5 లక్షల వరకు ఆఫర్లు అందిస్తున్నాయి. మరాజ్జోపై రూ.3 లక్షల స్పెషల్ తగ్గింపు డిస్కౌంట్ ఉంది. దీపావళికి కారు కొనేందుకు ఇది మంచి అవకాశమని చెప్పవచ్చు.

