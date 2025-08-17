English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Top 5 Low-Budget Bikes: మిడిల్ కాస్ల్ కి బెస్ట్ బైక్స్.. తక్కువ బడ్జెట్ లో టాప్ 5 బైక్స్ ఇవే..!!

Top 5 Low-Budget Bikes: మార్కెట్లో ఎన్ని ప్రీమియం బైకులు వచ్చినప్పటికీ, ఇప్పటికీ కూడా పెద్ద ఎత్తున అమ్ముడుపోయే బైకులు ఏమైనా ఉన్నాయంటే అవి ఎక్కువ మైలేజీ తక్కువ ధర ఉన్నవే అని చెప్పవచ్చు. ప్రస్తుతం మార్కెట్లో తక్కువ బడ్జెట్ ఉన్నటువంటి బైక్స్ కొనుగోలు చేసేందుకు ఎక్కువగా గ్రామీణ ప్రాంత ప్రజలు, సెమీ అర్బన్ ప్రజలు, మధ్యతరగతి ప్రజలు ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు.

Written by - Bhoomi | Last Updated : Aug 17, 2025, 10:24 PM IST

TVS Sport
ప్రముఖ టూవీలర్ ఆటోమొబైల్ సంస్థ టీవీఎస్ నుంచి వచ్చినటువంటి ఈ బైక్ గడచిన రెండు దశాబ్దాలుగా చక్కటి సేల్స్ అందుకుంటుంది, ముఖ్యంగా సంస్థకు సంబంధించిన బైక్స్ లో ఇది బేసిక్ వెర్షన్ అని చెప్పవచ్చు. 

స్పెసిఫికేషన్స్ ఇవే: 
ఇంజిన్: 109.7సీసీ, 4-స్ట్రోక్, సింగిల్ సిలిండర్
మైలేజ్: 70 కిలో మీటర్లు / ఒక లీటర్ పెట్రోల్
ఎక్స్-షోరూమ్ ధర: రూ.  59,431

Hero HF 100
హీరో మోటోకార్ప్ నుంచి వచ్చినటువంటి క్లాసిక్ బైక్ సిడి 100 ఇప్పుడు దాని స్థానంలో వచ్చినటువంటి హీరో హెచ్ఎఫ్ సైతం చక్కటి సేల్స్ అందుకుంటుంది. ఇది హీరో సంస్థ విడుదల చేసిన బైకుల్లో బేసిక్ మోడల్ గా చెప్పవచ్చు. 
 
స్పెసిఫికేషన్స్ ఇవే: 
ఇంజిన్: 97.2సీసీ, 4-స్ట్రోక్, సింగిల్ సిలిండర్
మైలేజ్: 60 నుండి 70 కిలో మీటర్లు / ఒక లీటర్ పెట్రోల్
ఎక్స్-షోరూమ్ ధర: రూ.  59,108

Also Read:  US Visa New Rules: బ్యాడ్ న్యూస్ చెప్పిన అమెరికా.. అక్కడికి వెళ్ళాలి అనుకుంటే జేబుకు భారీ చిల్లు తప్పదు..!!  

Honda Shine 100
హోండా సంస్థ విడుదల చేసినటువంటి హోండా షైన్ బైక్ గత 15 సంవత్సరాలుగా చక్కటి సేల్స్ అందుకొని ముందుకు వెళుతోంది. హోండా బైక్స్ లో బేసిక్ మోడల్ గా పరిగణించే ఈ బైక్, స్పెసిఫికేషన్స్ తెలుసుకుందాం. 

ఇంజిన్: 98.8సీసీ, 4-స్ట్రోక్, సింగిల్ సిలిండర్
మైలేజ్: 65 కిలో మీటర్లు / ఒక లీటర్ పెట్రోల్
ఎక్స్-షోరూమ్ ధర: రూ.  64,900

Bajaj Platina 100
బజాజ్ సంస్థ నుంచి వచ్చినటువంటి ప్లాటినా బైక్ గత రెండు దశాబ్దాలుగా చక్కటి సేల్స్ అందుకుంటోంది. దీనికి సంబంధించిన స్పెసిఫికేషన్స్ ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం. 

ఇంజిన్: 102సీసీ, 4-స్ట్రోక్, సింగిల్ సిలిండర్
మైలేజ్: 70 నుండి 75 కిలో మీటర్లు / ఒక లీటర్ పెట్రోల్

ఎక్స్-షోరూమ్ ధర: రూ.  68,033

Also Read:  Business Ideas: కేంద్రంలోని మోదీ సర్కార్ అందించే  రూ. 10లక్షలతో ఈ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేస్తే.. నెలకు రూ. 2లక్షలు సంపాదించవచ్చు.. ఇలా చేస్తే చాలు..!!   

Honda Splendor Plus 100
హోండా సంస్థ నుంచి వచ్చినటువంటి క్లాసిక్ బైక్ స్ప్లెండర్ ఈ బైక్ మార్కెట్లోకి ప్రవేశించి దాదాపు మూడు దశాబ్దాలు పూర్తికానుంది. అయినప్పటికీ నేటికీ కూడా ఈ బైక్ మంచి సేల్స్ అందుకొని ముందుకు దూసుకుని వెళ్తోంది. ఈ బైక్ స్పెసిఫికేషన్స్ ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం. 

ఇంజిన్: 97.2సీసీ, 4-స్ట్రోక్, సింగిల్ సిలిండర్
మైలేజ్: 65 నుండి 70 కిలో మీటర్లు / ఒక లీటర్ పెట్రోల్ 
ఎక్స్-షోరూమ్ ధర: రూ.  74,491 

 

Top 5 Low Budget MotorcyclesTVS Sporthero hf 100Honda Shine 100Bajaj Platina 100

