Top 5 Safest Cars India: మీరు కొత్త కారు కొనాలని ఆలోచిస్తుంటే.. కేవలం దాని శైలి, మైలేజీని బట్టి మీ నిర్ణయం తీసుకోవడం ఇకపై సరిపోదు. ఈ రోజుల్లో ప్రజల ఆలోచనా విధానాలు వేగంగా మారుతున్నాయి. కారు కొనుగోలు చేసేటప్పుడు భద్రత ఒక ముఖ్యమైన అంశంగా మారుతోంది. ముఖ్యంగా తమ కుటుంబాల కోసం కార్లు కొనేవారు, దృఢమైన బాడీ, మెరుగైన భద్రతా ఫీచర్లు ఉన్న వాహనాలను ఎక్కువగా ఇష్టపడుతున్నారు. ఏది ఏమైనప్పటికీ, కష్ట సమయాల్లో ప్రయాణికులను సురక్షితంగా ఉంచడమే కారు ప్రాథమిక ఉద్దేశ్యమని చెప్పాలి.
కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం వరకు, చాలా మంది కారు కొనుగోలు చేసేటప్పుడు ప్రధానంగా డిజైన్, ఫీచర్లపై దృష్టి పెట్టేవారు. కానీ ఇప్పుడు భద్రతా రేటింగ్లు కూడా వారి నిర్ణయం తీసుకోవడంలో ఒక ప్రధాన అంశంగా మారాయి. గ్లోబల్ NCAP, ఇండియా NCAP వంటి ఏజెన్సీలు అవగాహన పెంచడానికి కృషి చేశాయి. పెద్ద స్క్రీన్లు, సన్రూఫ్ల కంటే పటిష్టమైన భద్రతా ఫీచర్లు చాలా ముఖ్యమైనవని వినియోగదారులు ఇప్పుడు గ్రహిస్తున్నారు.
టాటా సఫారీ: భారతదేశంలోని అత్యంత సురక్షితమైన కార్లలో ఒకటిగా నిలిచింది. ఈ కారు పటిష్టమైన బాడీ నిర్మాణాన్ని, అనేక అధునాతన భద్రతా ఫీచర్లను కలిగి ఉంది. ఇవి ప్రయాణీకులకు మెరుగైన రక్షణను అందిస్తాయి. దీని భద్రత విషయంలో కూడా ఇది గణనీయమైన దృష్టిని ఆకర్షిస్తుంది. ఈ కారు అద్భుతమైన డిజైన్, పటిష్టమైన నిర్మాణ నాణ్యత, పటిష్టమైన భద్రతా వ్యవస్థను అందిస్తుంది.
మహీంద్రా XUV700: మరోవైపు, స్టైల్, భద్రత రెండింటినీ కోరుకునే వారికి మహీంద్రా XUV700 ఒక గొప్ప ఎంపికగా మారింది. ఈ కారు ఆధునిక సాంకేతికత, అనేక అధునాతన ఫీచర్ల అద్భుతమైన కలయికను అందిస్తుంది.
స్కోడా స్లావియా: సెడాన్లను ఇష్టపడే కస్టమర్లకు, స్కోడా స్లావియా కూడా ఒక బలమైన ఎంపికగా మారింది. దాని దృఢమైన నిర్మాణం, అద్భుతమైన భద్రతా ఫీచర్ల కారణంగా ఈ కారు బాగా ప్రాచుర్యం పొందింది.
వోక్స్వ్యాగన్ విర్టస్: వోక్స్వ్యాగన్ విర్టస్ కూడా భద్రత విషయంలో బాగా పనిచేసే కార్లలో ఒకటి. దీనిని కుటుంబ కారుగా ఇష్టపడతారు. నేటి ఆధునిక కార్లు డ్రైవింగ్ను గతంలో కంటే సురక్షితంగా చేసే అనేక ఫీచర్లతో వస్తున్నాయి. వీటిలో మల్టిపుల్ ఎయిర్బ్యాగ్లు, ఏబీఎస్, ఈఎస్సీ,ట్రాక్షన్ కంట్రోల్ వంటి ఫీచర్లు ఉన్నాయి. ఇప్పుడు చాలా కార్లలో ఏడీఏఎస్ (ADAS) టెక్నాలజీని కూడా అమర్చుతున్నారు. ఇది రోడ్డుపై డ్రైవింగ్ చేసేటప్పుడు డ్రైవర్లకు సహాయపడుతుంది.
అదనంగా, 360-డిగ్రీ కెమెరాలు, బ్లైండ్ స్పాట్ మానిటర్లు, ఆటో ఎమర్జెన్సీ బ్రేకింగ్ వంటి ఫీచర్లు కూడా, ముఖ్యంగా హైవే డ్రైవింగ్ సమయంలో, బాగా ప్రాచుర్యం పొందుతున్నాయి.ఈ రోజుల్లో ప్రజలు కారును కేవలం ఒక వాహనంగానే కాకుండా, కుటుంబ భద్రతకు ఒక సాధనంగా కూడా చూస్తున్నారు. అందుకే ఇప్పుడు ప్రజలు మెరుగైన భద్రత ఉన్న కారు కోసం కొంచెం ఎక్కువ ధర చెల్లించడానికి ఇష్టపడుతున్నారు. దృఢమైన, సురక్షితమైన కారు సుదీర్ఘ ప్రయాణాలలో ఒక ప్రత్యేకమైన ఆత్మవిశ్వాసాన్ని అందిస్తుంది.
ఆటో రంగంలో పెరుగుతున్న అవగాహన ప్రభావం ఇప్పుడు స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. భవిష్యత్తులో భారతదేశంలో భద్రతా ఫీచర్లున్న కార్లకు డిమాండ్ మరింత వేగంగా పెరుగుతుందని చెప్పవచ్చు.
