Top 5 Best Stocks: బ్రోకరేజ్ సంస్థలు రికమండ్ చేసిన టాప్ 5 బెస్ట్ స్టాక్స్.. భవిష్యత్తులో ఏకంగా 70శాతం జంప్ చేసే ఛాన్స్..!!

Best Stocks To Buy: దేశంలోని ప్రముఖ బ్రోకరేజ్ సంస్థలు ఇటీవల ఐదు స్టాక్స్పై బలమైన బై రేటింగ్ జారీ చేశాయి. వీటిలో ఒకటి లార్జ్ క్యాప్ సెగ్మెంట్కు చెందినది కాగా, మిగతా నాలుగు మిడ్ క్యాప్, స్మాల్ క్యాప్ కేటగిరీలకు చెందిని ఉన్నాయి. ఈ ఐదు షేర్లకు సంబంధించి భవిష్యత్లో మంచి లాభాలు వచ్చే అవకాశం ఉందని బ్రోకరేజ్ సంస్థలు అంచనా వేస్తూ, ప్రత్యేకంగా టార్గెట్ ధరలను ప్రకటించాయి. ఈ జాబితాలో అపీజయ్ సురేంద్ర పార్క్ హోటల్స్, లోథా డెవలపర్స్, వీ వర్క్ ఇండియా మేనేజ్మెంట్, హిందూస్తాన్ కాపర్ , 360 వన్ వామ్ లిమిటెడ్ కంపెనీలు ఉన్నాయి.
అపీజయ్ సురేంద్ర పార్క్ హోటల్స్ లిమిటెడ్:
ఈ హోటల్ చైన్ స్టాక్పై ప్రభుదాస్ లీలాధర్ బై రేటింగ్ ప్రకటించింది. షేర్కు రూ. 235 టార్గెట్ ధరను నిర్ధారించింది. ప్రస్తుత మార్కెట్ ధరతో పోలిస్తే దాదాపు 70శాతం వరకు రాబడి సాధించవచ్చని పేర్కొన్నారు. ఇటీవల ట్రేడింగ్ సెషన్లో ఈ షేరు 0.24శాతం లాభంతో రూ. 140 వద్ద ముగిసింది. సంస్థ మార్కెట్ క్యాప్ ప్రస్తుతం రూ.2,960 కోట్లుగా ఉంది.
లోథా డెవలపర్స్ లిమిటెడ్:
రియల్ ఎస్టేట్ రంగంలోని లోథా డెవలపర్స్కు మోతీలాల్ ఓస్వాల్ బై రేటింగ్ ఇచ్చింది. టార్గెట్ ధరను రూ. 1,888గా నిర్ణయించింది. ఇప్పటి ధరతో కొనుగోలు చేస్తే దాదాపు 61శాతం లాభం వచ్చే అవకాశం ఉందని సంస్థ పేర్కొంది. చివరి సెషన్లో ఈ షేరు 2.15శాతం తగ్గి రూ. 1,175 వద్ద ట్రేడైంది. మార్కెట్ క్యాప్ రూ. 1.17 లక్షల కోట్లు.
వీ వర్క్ ఇండియా మేనేజ్మెంట్ లిమిటెడ్:
ఐసీఐసీఐ సెక్యూరిటీస్ ఈ కంపెనీ షేరుపై సానుకూల అభిప్రాయం వ్యక్తం చేస్తూ, రూ. 914 టార్గెట్ ధరను సూచించింది. సుమారు 48శాతం వృద్ధి సంభావ్యత ఉందని అంచనా వేసింది. ఇటీవల ఈ షేర్ 0.75శాతం నష్టపోయి రూ. 618.50 వద్ద ముగిసింది. కంపెనీ విలువ రూ. 8,290 కోట్లు.
హిందూస్తాన్ కాపర్ లిమిటెడ్:
అనంద్ రాథి ఈ PSU స్టాక్పై బై రేటింగ్ ప్రకటిస్తూ రూ.914 టార్గెట్ ధరను పేర్కొంది. ప్రస్తుత ధరతో పోలిస్తే 43శాతం లాభం పొందే అవకాశముందని పేర్కొంది. గత సెషన్లో ఈ షేరు 4.14శాతం పడిపోయి రూ. 313.60 వద్ద ముగిసింది. సంస్థ మార్కెట్ క్యాప్ రూ. 30,340 కోట్లు.
360 వన్ వామ్ లిమిటెడ్:
ఇన్వెస్ట్మెంట్ మేనేజ్మెంట్ కంపెనీ అయిన 360 వన్ వామ్పై కూడా అనంద్ రాథి బై కాల్ ఇచ్చింది. షేర్కు రూ. 1,615 టార్గెట్ ధరను సూచించింది. ప్రస్తుత ధర నుండి 42శాతం వృద్ధి అవకాశముందని తెలిపింది. గత సెషన్లో ఈ షేరు 0.29శాతం తగ్గి రూ. 1,138.80 వద్ద ముగిసింది. కంపెనీ మార్కెట్ క్యాప్ రూ.44,670 కోట్లు.
Disclaimer: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం కేవలం మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. దయచేసి దీన్ని పెట్టుబడి, ఆర్థిక లేదా వ్యాపార సలహాగా భావించవద్దు. గుర్తుంచుకోండి స్టాక్ మార్కెట్లు, మ్యూచువల్ ఫండ్స్, క్రిప్టోకరెన్సీలు, రియల్ ఎస్టేట్, విలువైన లోహాలు వంటి అన్ని రకాల పెట్టుబడులు మార్కెట్ ఆటు పోటులు రిస్కులకు లోబడి ఉంటాయి. దీని అర్థం, మీరు లాభపడవచ్చు లేదా నష్టపోవచ్చు. మీరు తీసుకునే ఎలాంటి పెట్టుబడి నిర్ణయాలు లేదా వ్యాపార కార్యకలాపాల వల్ల కలిగే నష్టాలు లేదా లాభాలకు మా సంస్థ జీ తెలుగు వెబ్ పోర్టల్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ బాధ్యత వహించదు. ఏదైనా ఆర్థిక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు, తప్పకుండా ఒక రిజిస్టర్డ్ లేదా సర్టిఫైడ్ ఆర్థిక నిపుణుడిని సంప్రదించి, వారి సలహా తీసుకోమని పాఠకులకు సిఫార్సు చేస్తున్నాము.
