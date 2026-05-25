Top 5 Upcoming SUV Cars: దేశీయ మార్కెట్లో SUVలకు డిమాండ్ వేగంగా పెరుగుతోంది. కాబట్టి రాబోయే ప్రధాన లాంచ్లలో చాలా వరకు ఈ విభాగంలోనే ఉంటాయి. అంతేకాకుండా, మొత్తం కార్ల అమ్మకాలలో ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల వాటా పెరుగుతూనే ఉన్నందున, ఈ లాంచ్లలో EV మోడళ్లు కూడా ఉంటాయి. ఈ సంవత్సరం భారతదేశంలో మారుతి సుజుకి, మహీంద్రా, టాటా, హ్యుందాయ్, కియా విడుదల చేసిన టాప్ ఐదు మోడళ్లను చూద్దాం.
మారుతి సుజుకి బ్రెజ్జా ఫేస్లిఫ్ట్:
మారుతి సుజుకికి రాబోయే సంవత్సరం చాలా బిజీగా ఉండబోతోంది. ఈ కంపెనీ మిడ్-లైఫ్ ఫేస్లిఫ్ట్లు, కొత్త తరం వెర్షన్లు, సరికొత్త మోడళ్లతో సహా అనేక మోడళ్లను విడుదల చేయనుంది. వీటిలో బాలెనో ఫేస్లిఫ్ట్, కొత్త తరం వాగన్ఆర్, సరికొత్త మూడు వరుసల SUV ఉంటాయి. అయితే, అత్యంత ముఖ్యమైన లాంచ్ బ్రెజ్జా ఫేస్లిఫ్ట్ కూడా ఉండబోతున్నట్లు సమాచారం. మారుతి సుజుకి SUV మార్కెట్లో తన వాటాను పెంచుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తోంది. ఇందులో బ్రెజ్జా ఫేస్లిఫ్ట్ ప్రత్యేకంగా ముఖ్యమైనది. టాటా నెక్సాన్ నుండి ఉన్న తీవ్రమైన పోటీ కారణంగా బ్రెజ్జా అమ్మకాలు తగ్గాయి. కొత్త బ్రెజ్జా ఖచ్చితంగా కొత్త కొనుగోలుదారులను ఆకర్షిస్తుంది. SUV మార్కెట్లో మారుతి సుజుకి తన వాటాను పెంచుకోవడానికి సహాయపడుతుంది. 2026 బ్రెజ్జాలో బాహ్య అంతర్గత డిజైన్ మార్పులు, కొత్త ఫీచర్లు, టర్బో-పెట్రోల్ ఇంజన్ ఆప్షన్ ఉండవచ్చని అంచనా వేస్తున్నారు.
మహీంద్రా స్కార్పియో ఎన్ ఫేస్లిఫ్ట్:
భారత ఆటో మొబైల్ మార్కెట్లో మహీంద్రా అత్యధికంగా అమ్ముడయ్యే మూడు-వరుసల SUV కార్లలో స్కార్పియో ఎన్ ఫేస్లిఫ్టెడ్ వెర్షన్ ఒకటిగా నిలిచింది. ఈ SUV ఫేస్లిఫ్టెడ్ వెర్షన్ ఈ సంవత్సరం రెండవ లేదా మూడవ త్రైమాసికంలో విడుదల కానుంది. స్కార్పియో ఎన్ దాని రగ్గడ్ లుక్స్కు ప్రసిద్ధి చెందింది. మహీంద్రా దాని డిజైన్లో కొన్ని చిన్న మార్పులు చేస్తూ, ఈ ప్రత్యేకమైన శైలిని కొనసాగిస్తుందని చెప్పాలి. ఫీచర్లు పెరిగే అవకాశం ఉంది. కానీ ఈ ఎస్యూవీ ఇంజన్ ఆప్షన్లలో ఎలాంటి మార్పు ఉండదు. మహీంద్రా స్కార్పియో ఎన్ ఫేస్లిఫ్ట్, హ్యుందాయ్ అల్కాజర్, ఎంజి హెక్టర్ ప్లస్లకు పోటీగా నిలవనుంది.
టాటా సియెర్రా EV:
టాటా గతేడాది సియెర్రా ఇంటర్నల్ కంబషన్ ఇంజిన్ (ICE) వెర్షన్ను విడుదల చేసింది. ఇప్పుడు, ఆ కంపెనీ ఈ SUV EV వెర్షన్ను విడుదల చేయడానికి సిద్ధమవుతోంది.టాటా సియెర్రా.ఈవీ, 2027 ఆర్థిక సంవత్సరం రెండవ త్రైమాసికంలో విడుదల కానుంది. ఇప్పటి వరకు, చాలా టాటా ఈవీలు వాటి ఐసీఈ వెర్షన్ల మాదిరిగానే డిజైన్ను కలిగి ఉన్నాయి. సియెర్రా ఇప్పటికే వినియోగదారులకు ఒక ప్రముఖ ఎంపికగా ఉంది. కాబట్టి సియెర్రా.ఈవీ కూడా కొన్ని చిన్న ఈవీ-నిర్దిష్ట మార్పులతో అదే విధమైన డిజైన్ను కలిగి ఉంటుందని ఆశించవచ్చు. ఇది ఐసీఈ వెర్షన్ల అనేక ఫీచర్లను కూడా పంచుకోవచ్చు.టాటా సియెర్రా EV ఒకే ఛార్జ్పై సుమారు 500 కిలోమీటర్ల రేంజ్ను అందిస్తుందని అంచనా. ఇది మహీంద్రా BE 6, హ్యుందాయ్ క్రెటా ఎలక్ట్రిక్ మారుతి సుజుకి ఇ-విటారాలకు పోటీగా నిలుస్తుంది.
హ్యుందాయ్ కాంపాక్ట్ EV:
హ్యుందాయ్ ఈ సంవత్సరం రెండు కొత్త SUVలను విడుదల చేయనున్నట్లు ఇటీవల ప్రకటించింది. వాటిలో ఒకటి ICE-పవర్డ్ మిడ్-సైజ్ SUV కాగా, మరొకటి దేశీయంగా తయారు చేసిన ఎలక్ట్రిక్ SUV. ఈ కార్ల తయారీ సంస్థ వద్ద ఇప్పటికే క్రెటా అనే మిడ్-సైజ్ SUV ఉంది, ఇది దాని సెగ్మెంట్లో అత్యధికంగా అమ్ముడయ్యే మోడల్. రెండవ మిడ్-సైజ్ SUV రాక అమ్మకాలను ఖచ్చితంగా పెంచుతుంది. అయితే, హ్యుందాయ్ ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల మార్కెట్లో బలమైన స్థానాన్ని ఏర్పరచుకోలేకపోయినందున, దాని కాంపాక్ట్ ఎలక్ట్రిక్ SUV అందరి దృష్టిని ఆకర్షించనుంది. కంపెనీ వద్ద క్రెటా ఎలక్ట్రిక్ అయోనిక్ 5 ఉన్నప్పటికీ, వాటి అమ్మకాలు తక్కువగా ఉన్నాయి. హ్యుందాయ్ కాంపాక్ట్ ఎస్యూవీ, టాటా నెక్సాన్ ఈవీ మహీంద్రా ఎక్స్యూవీ 3ఎక్స్ఓ ఈవీలకు పోటీగా నిలవనుంది.
కియా సెల్టోస్ EV:
సైరోస్ ఐసిఇ వెర్షన్ దేశీయ మార్కెట్లో ఆశించిన స్థాయిలో రాణించలేకపోయినప్పటికీ, సైరోస్ ఈవీ మెరుగ్గా రాణిస్తుందని మేము ఆశిస్తున్నాము. ఇప్పటివరకు, భారత మార్కెట్లో కియా ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలు ఆశించిన స్థాయిలో రాణించలేదు. ఈ మోడళ్లు ఇంధన సామర్థ్యం కలిగి ఉన్నప్పటికీ, వాటి ఊహించిన దానికంటే అధిక ధర అమ్మకాలను పరిమితం చేసింది. సైరోస్ EV భారతదేశంలో కియా అత్యంత సరసమైన ఎలక్ట్రిక్ మోడల్ కానుంది. ఇది టాటా నెక్సాన్ EV, మహీంద్రా XUV 3XO EV రాబోయే హ్యుందాయ్ కాంపాక్ట్ EV లకు పోటీగా నిలుస్తుంది.
