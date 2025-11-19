English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • బిజినెస్
  • Top 6 schemes For Children: సుకన్య నుంచి వాత్సల్య వరకు.. మీ పిల్లల భవిష్యత్తుకు బంగారు బాట వేసే టాప్ 6 స్కీమ్స్ ఇవే..!!

Top 6 schemes For Children: పిల్లల భవిష్యత్తు బాగుండాలంటే ముందుగానే ఒక ప్రణాళికను సిద్ధం చేసుకోవాలి. పిల్లలు పెద్దవాళ్లు అయ్యే వరకు వారికి కోసం ఎంత పెట్టుబడి పెడుతామో.. ముఖ్యంగా ఉన్నత విద్య, కెరీర్, పెళ్లి ఇలా ముఖ్యమైన అవసరాల కోసం ముందుగానే పెట్టుబడి పెట్టినట్లయితే సులభంగా ఉంటుంది. చిన్న మొత్తాలతో మొదలుపెట్టిన ఈ పెట్టుబడులు కాలక్రమేణా పెద్ద మొత్తాలుగా మారుతాయి. అందుకే భద్రత, స్థిరమైన రాబడులు అందించే స్కీములను ఎంచుకోవడం అవసరం. ప్రస్తుతం తల్లిదండ్రులు పిల్లల కోసం ఎక్కువ నమ్మకంతో పెట్టుబడి పెడుతున్న 6 స్కీముల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written by - Bhoomi | Last Updated : Nov 19, 2025, 02:52 PM IST

సుకన్య సమృద్ధి యోజన (SSY)
ఆడ కూతుర్ల భవిష్యత్తును దృష్టిలో ఉంచుకొని కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన అత్యంత భద్రత కలిగిన పథకాల్లో ఇది ఒకటి. కేవలం రూ. 250తో ఖాతాను ప్రారంభించవచ్చు. సంవత్సరాల పాటు నిరంతరంగా డిపాజిట్ చేస్తే 21 సంవత్సరాలకు ఇది మెచ్యూరిటీ అవుతుంది. ప్రస్తుతం ఈ పథకం 8.2శాతం వడ్డీ రేటును అందిస్తోంది. అలాగే సెక్షన్ 80C కింద ట్యాక్స్ బెనిఫిట్ కూడా ఉంటుంది. 

NPS వాత్సల్య యోజన:
18 సంవత్సరాల లోపు ఉన్న పిల్లల కోసం ఈ పథకం ఓ దీర్ఘకాలిక రిటైర్మెంట్ పొదుపు ప్రణాళికగా పనిచేస్తుంది. మైనర్ పేరుతో ప్రారంభించిన ఈ ఖాతా, పిల్లలు 18 సంవత్సరాలు వచ్చిన తర్వాత సాధారణ NPS టైర్-1 ఖాతాగా మారుతుంది. ఈ పథకంలో సంవత్సరానికి రూ. 1,000 నుండి క్రమబద్ధంగా పెట్టుబడి పెడుతూ, భవిష్యత్తుకు బలమైన నిధిని క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. 

మైనర్ల కోసం PPF
పబ్లిక్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ అనేది అత్యంత భద్రమైన దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడి ఎంపిక అని  చెప్పాలి. సంరక్షకులు పిల్లల పేరుతో ఈ ఖాతాను తెరిచి 15 సంవత్సరాల కాలానికి పెట్టుబడి పెట్టవచ్చు. పన్ను ప్రయోజనాలు, వార్షిక కాంపౌండింగ్ వడ్డీ ప్రయోజనం, అవసరమైతే కొన్ని షరతులతో పాక్షిక విత్ డ్రా చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది. ఇవన్నీ కలిసి PPFను కుటుంబాలకు అత్యుత్తమ ఎంపికగా నిలబెడతాయి.

పిల్లల కోసం రికరింగ్ డిపాజిట్ (RD)
బ్యాంకులు పిల్లల కోసం ప్రత్యేక RD పథకాలు అందిస్తున్నాయి. నెలనెలా తక్కువ మొత్తంలో డిపాజిట్ చేసేందుకు వీలు ఉండటంతో మధ్యతరగతి కుటుంబాలకు ఇది మంచి ఎంపిక. స్థిర వడ్డీ రేట్లతో రిస్క్ లేకుండా స్థిరంగా పొదుపును పెంచుకోవచ్చు.

పిల్లల కోసం ఫిక్స్‌డ్ డిపాజిట్లు (FD)
ఉత్తమ భద్రత కోరుకునే తల్లిదండ్రులకు పిల్లల FD ఎంతో సరైనది. ఒకసారి మొత్తం డిపాజిట్ చేసి, నిర్ధిష్ట కాలానికి స్థిరమైన వడ్డీ పొందవచ్చు. పీఎన్‌బీ బాలికా శిక్షా పథకం, యెస్ బ్యాంక్ పిల్లల FD, SBI మైనర్ FD వంటి పథకాలు ఉన్నాయి. 

పిల్లల కోసం మ్యూచువల్ ఫండ్స్
దీర్ఘకాలికంగా అధిక రాబడులు కోరుకునే వారికి మ్యూచువల్ ఫండ్స్ మంచి అవకాశం. మార్కెట్‌ ఆధారిత కేటగిరీకి చెందిన ఈ నిధులు కాలక్రమేణా పెద్ద మొత్తంలో సంపదను నిర్మించే సామర్థ్యం కలిగి ఉంటాయి. హెడీఎఫ్సీ చిల్డ్రన్స్ ఫండ్, ఐసీఐసీఐ ప్రుడెన్షియల్ చైల్డ్ కేర్ ఫండ్, యుటిఐ చిల్డ్రన్స్ ఈక్విటీ ఫండ్ వంటి పథకాలు పిల్లల భవిష్యత్తు కోసం ప్రత్యేకంగా రూపొందించాయి. 

 

About the Author

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

...Read More

