English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • బిజినెస్
  • Post Office Schemes: బ్యాంకుల కంటే అధిక వడ్డీ.. పోస్టాఫీస్ 7 పథకాలు ఇవే.. రూ. లక్షకు ఏడాదికి ఎంత వడ్డీ వస్తుందంటే..?

Post Office Schemes: బ్యాంకుల కంటే అధిక వడ్డీ.. పోస్టాఫీస్ 7 పథకాలు ఇవే.. రూ. లక్షకు ఏడాదికి ఎంత వడ్డీ వస్తుందంటే..?

Top 7 Post Office Schemes: మీరు ఫిక్స్ డ్ డిపాజిట్ చేయాలని ప్లాన్ చేస్తున్నారా. అయితే ఈ విషయాలు మాత్రం కచ్చితంగా తెలుసుకోవాల్సిందే. బ్యాంకు డిపాజిట్లలో ప్రస్తుతం వడ్డీ రేట్లు తక్కువగా ఉన్నాయి. రిజర్వ్ బ్యాంక్ వడ్డీ రేట్లను తగ్గించిన క్రమంలో బ్యాంకులు కూడా వడ్డీలను తగ్గించాయి. అయితే బ్యాంకుల  కంటే ఎక్కువగా వడ్డీ ఇచ్చే పోస్టాఫీస్ స్కీమ్స్ ఉన్నాయి. ఈ 7 స్కీముల్లో గరిష్టంగా వడ్డీ రేట్లను పొందవచ్చు.  చాలా బ్యాంకులు 6–7శాతం వరకు వడ్డీ ఇస్తుండగా, అనేక పోస్ట్ ఆఫీస్ పథకాలు 7శాతం కన్నా ఎక్కువ రాబడిని అందిస్తున్నాయి.

Written by - Bhoomi | Last Updated : Nov 29, 2025, 11:14 AM IST

Trending Photos

Hema Chandra: శ్రావణ భార్గవితో విడాకుల గురించి నేను ఎందుకు మాట్లాడాలి: సింగర్ హేమచంద్ర
5
Hema Chandra Divorce
Hema Chandra: శ్రావణ భార్గవితో విడాకుల గురించి నేను ఎందుకు మాట్లాడాలి: సింగర్ హేమచంద్ర
Rahu Transit: మెస్ట్ పవర్‌ఫుల్‌ రాహువు ఎఫెక్ట్‌.. 2026 ఆగస్టు వరకు ఈ రాశులవారికి బిగ్‌ జాక్‌పాట్‌!
6
Ketu Transit 2025
Rahu Transit: మెస్ట్ పవర్‌ఫుల్‌ రాహువు ఎఫెక్ట్‌.. 2026 ఆగస్టు వరకు ఈ రాశులవారికి బిగ్‌ జాక్‌పాట్‌!
WPL 2026 Auction: భారత ఆల్‌రౌండర్‌ దీప్తి శర్మ రికార్డ్.. భారీ ధరకు కొన్న యూపీ వారియర్స్..!
5
Deepti Sharma
WPL 2026 Auction: భారత ఆల్‌రౌండర్‌ దీప్తి శర్మ రికార్డ్.. భారీ ధరకు కొన్న యూపీ వారియర్స్..!
Hyderabad Real Estate: కోకాపేట.. ప్రభుత్వానికి లాభాల పంట.. చేతులు మారిన వేల కోట్లు.. మరో వేలానికి కౌంట్ డౌన్.!!
7
kokapet land auction
Hyderabad Real Estate: కోకాపేట.. ప్రభుత్వానికి లాభాల పంట.. చేతులు మారిన వేల కోట్లు.. మరో వేలానికి కౌంట్ డౌన్.!!
Post Office Schemes: బ్యాంకుల కంటే అధిక వడ్డీ.. పోస్టాఫీస్ 7 పథకాలు ఇవే.. రూ. లక్షకు ఏడాదికి ఎంత వడ్డీ వస్తుందంటే..?

Top 7 Post Office Schemes: మీరు ఫిక్స్ డ్ డిపాజిట్ చేయాలని ప్లాన్ చేస్తున్నారా. అయితే ఈ విషయాలు మాత్రం కచ్చితంగా తెలుసుకోవాల్సిందే. బ్యాంకు డిపాజిట్లలో ప్రస్తుతం వడ్డీ రేట్లు తక్కువగా ఉన్నాయి. రిజర్వ్ బ్యాంక్ వడ్డీ రేట్లను తగ్గించిన క్రమంలో బ్యాంకులు కూడా వడ్డీలను తగ్గించాయి. అయితే బ్యాంకుల  కంటే ఎక్కువగా వడ్డీ ఇచ్చే పోస్టాఫీస్ స్కీమ్స్ ఉన్నాయి. ఈ 7 స్కీముల్లో గరిష్టంగా వడ్డీ రేట్లను పొందవచ్చు.  చాలా బ్యాంకులు 6–7శాతం వరకు వడ్డీ ఇస్తుండగా, అనేక పోస్ట్ ఆఫీస్ పథకాలు 7శాతం కన్నా ఎక్కువ రాబడిని అందిస్తున్నాయి.

Add Zee News as a Preferred Source

అందులో నేషనల్ సేవింగ్స్ సర్టిఫికెట్ (NSC), సుకన్య సమృద్ధి యోజన (SSY), కిసాన్ వికాస్ పత్ర (KVP), సీనియర్ సిటిజన్ సేవింగ్స్ స్కీమ్ (SCSS), నెలవారీ ఆదాయ పథకం (MIS) వంటి పథకాలు మంచి వడ్డీ రేట్లతో పాటు పన్ను ప్రయోజనాలను కూడా అందిస్తాయి. ఈ పథకాలలో పెట్టుబడి పెట్టేవారు పాత పన్ను విధానంలో 80C కింద మినహాయింపులను పొందగలరు. ఇప్పుడు ఒక్కో పథకాన్ని వివరంగా పరిశీలిద్దాం.

నేషనల్ సేవింగ్స్ సర్టిఫికెట్ (NSC):
NSC ప్రభుత్వ హామీ కలిగిన సురక్షిత పొదుపు పథకం. ఇది ప్రస్తుతం సంవత్సరానికి 7.7% వడ్డీ రేటును అందిస్తోంది.  ఇది చక్రవడ్డీ రూపంలో పెరుగుతుంది. రూ. 10,000 పెట్టుబడి ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత సుమారు రూ. 14,490 అవుతుంది. పెట్టుబడి మొత్తం 80C కింద పన్ను మినహాయింపుకు అర్హత పొందుతుంది. అయితే వడ్డీ మాత్రం పన్నుకు లోబడి ఉంటుంది. మెచ్యూరిటీవరకు నిధులు లాక్ అవుతాయి. కాబట్టి మధ్యకాలిక సురక్షిత రాబడులు కోరుకునేవారికి ఇది ఉత్తమ ఎంపికగా మారింది.

సుకన్య సమృద్ధి యోజన (SSY)
బాలికల భవిష్యత్‌ కోసం రూపొందించిన ఈ పథకం ప్రస్తుతం సంవత్సరానికి 8.2శాతం వడ్డీ రేటు అందిస్తోంది. తల్లిదండ్రులు లేదా గార్డియన్లు బాలిక పేరుతో ఖాతా తెరవవచ్చు. 15 సంవత్సరాల పాటు డిపాజిట్లు చేయవచ్చు మరియు ఖాతా 21 సంవత్సరాలు పూర్తయ్యే వరకు కొనసాగుతుంది. డిపాజిట్ మొత్తం, వడ్డీ, మెచ్యూరిటీ మొత్తం మొత్తం పన్ను రహితం. విద్య, వివాహ వంటి దీర్ఘకాలిక లక్ష్యాలకు ఇది అత్యుత్తమ ప్రభుత్వ పొదుపు పథకం.

కిసాన్ వికాస్ పత్ర (KVP)
KVP ఒక గ్యారెంటీడ్ రిటర్న్ స్కీమ్. సంవత్సరానికి 7.5% వడ్డీతో, చక్రవడ్డీ ఆధారంగా, పెట్టుబడి సుమారు 115 నెలల్లో రెట్టింపు అవుతుంది. అంటే రూ. 10,000 పెట్టితే 9 సంవత్సరాలు 7 నెలల్లో రూ. 20,000 అవుతుంది. ఇది పూర్తిగా ప్రభుత్వ హామీతో నడుస్తుంది కాబట్టి, రిస్క్ లేకుండా దీర్ఘకాలిక స్థిర రాబడులను కోరేవారికి ఇది అనువైన పథకం.

మహిళా సమ్మాన్ సేవింగ్స్ సర్టిఫికేట్
మహిళలు, బాలికల పేరుతో మాత్రమే ప్రారంభించగల ఈ ప్రత్యేక పథకం 2 సంవత్సరాల కాలానికి అందుబాటులో ఉంటుంది. సంవత్సరానికి 7.5% వడ్డీ రేటుతో, త్రైమాసిక చక్రవడ్డీ ఆధారంగా, రూ. 10,000 పెట్టుబడి రెండు సంవత్సరాల తర్వాత సుమారు రూ. 11,602 అవుతుంది. స్వల్పకాలంలో మంచి రాబడులు కోరుకునే మహిళలకు ఇది సురక్షితమైన పెట్టుబడి మార్గం.

Also Read: Sukanya Samriddhi Scheme: ఆడబిడ్డల భద్రతతే మోదీ సర్కార్ లక్ష్యం.. ఈ స్కీములో ఇన్వెస్ట్ చేస్తే కేవలం వడ్డీ ద్వారానే రూ. 49 లక్షలు సంపాదించుకోవచ్చు..!! 

సీనియర్ సిటిజన్ సేవింగ్స్ స్కీమ్ (SCSS)
పదవీ విరమణ చేసినవారికి ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన ఈ పథకం ప్రస్తుతం 8.2% వడ్డీ రేటును అందిస్తుంది. వడ్డీ ప్రతి త్రైమాసికంలో ఖాతాలో జమ అవుతుంది. రూ. 10,000 పెట్టుబడిపై ప్రతి త్రైమాసికం సుమారు రూ. 205 వడ్డీ వస్తుంది. ఇది రిటైర్డ్ వ్యక్తులకు పెన్షన్ తరహా ఆదాయంగా ఉపయోగపడుతుంది. పూర్తిగా సురక్షితమైన ఈ పథకం స్థిర ఆదాయాన్ని కోరే సీనియర్ సిటిజన్లకు చాలా అనుకూలం.

రెండేళ్ల టైమ్ డిపాజిట్ (TD)

పోస్ట్ ఆఫీస్ ఇచ్చే ఈ రెండు సంవత్సరాల టైమ్ డిపాజిట్ కూడా FDలా పనిచేస్తుంది. ఇది సంవత్సరానికి సుమారు 7% వడ్డీ అందిస్తుంది. త్రైమాసిక చక్రవడ్డీతో కలిపి. రెండు సంవత్సరాలకు రూ. 1 లక్ష డిపాజిట్ చేస్తే సుమారు రూ. 7,190 వడ్డీ వస్తుంది. స్వల్పకాలానికి రిస్క్-ఫ్రీ పెట్టుబడిని కోరుకునే వారికి ఇది మంచి ఎంపిక.

Also Read: Gold investment: 2026 జనవరి నుంచి ప్రతి నెలా రూ. 10 వేలతో బంగారాన్ని కొంటే.. 2030 నాటికి మీ దగ్గర ఎంత బంగారం ఉంటుందో తెలిస్తే ఆశ్చర్యపోతారు..!!  

నెలవారీ ఆదాయ పథకం (MIS)
స్థిరమైన నెలసరి ఆదాయం కావాలనుకునే పెట్టుబడిదారులకు ఈ పథకం అనుకూలం. ఇది సంవత్సరానికి 7.4% వడ్డీని అందిస్తూ, ప్రతి నెలా వడ్డీని నేరుగా పొదుపు ఖాతాకు జమ చేస్తుంది. రూ. 1 లక్ష పెట్టుబడి పెట్టినట్లయితే నెలకు సుమారు రూ. 620 రాబడి వస్తుంది. గృహిణులు, రిటైర్డ్ వ్యక్తులు, నెలవారీ ఖర్చులకు అదనపు ఆదాయాన్ని కోరుకునేవారికి MIS సురక్షితమైన పెట్టుబడి ఎంపిక.

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.

About the Author

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

...Read More

Post Office Schemespost office scheme interest ratesPost Office schemes vs Bank FDPost office schemes vs bank fd interest rateBank FD

Trending News