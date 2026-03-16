Top 8 Healthcare courses: 10th పాస్ అయ్యాక వెంటనే జాబ్ కావాలంటే.. ఈ 8 కోర్సులపై ఓ లుక్ వేయండి.. కోర్సు పూర్తవ్వగానే జాబ్ లభించే ఛాన్స్..!!

Top 8 Healthcare courses after 10th Class: 10వ తరగతి పూర్తయ్యాక వెంటనే ఉద్యోగం సంపాదించాలని అనుకునే విద్యార్థులకు హెల్త్కేర్ రంగం మంచి అవకాశాలను అందిస్తోంది. ప్రస్తుతం ఆసుపత్రులు, డయాగ్నస్టిక్ సెంటర్లు, హోమ్ కేర్ సేవల్లో నైపుణ్యం ఉన్న సిబ్బందికి భారీగా డిమాండ్ ఉంది. దీని కారణంగా చిన్నకాలిక మెడికల్ కోర్సులు పూర్తి చేసిన వెంటనే ఉద్యోగ అవకాశాలు పొందే అవకాశం కూడా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా హెల్త్కేర్ ట్రైనింగ్ అందించే అకాడమిక్ ప్రోగ్రామ్లలో అనేక డిప్లొమా కోర్సులు అందుబాటులో ఉన్నాయి. 10వ తరగతి తర్వాత చేయదగిన.. త్వరగా ఉద్యోగ అవకాశాలు కలిగించే కొన్ని ముఖ్యమైన కోర్సుల గురించి తెలుసుకుందాం.
మెడికల్ ల్యాబ్:
మెడికల్ ల్యాబ్ రంగంలో ఆసక్తి ఉన్నవారికి DMLT (డిప్లొమా ఇన్ మెడికల్ ల్యాబొరేటరీ టెక్నాలజీ) మంచి ఎంపిక. ఈ కోర్సు పూర్తి చేసిన తర్వాత బ్లడ్ టెస్టులు, ల్యాబ్ పరీక్షలు, డయాగ్నస్టిక్ సెంటర్లలో పని చేసే అవకాశాలు ఉంటాయి. పెద్ద ఆసుపత్రులు, ల్యాబ్ చైన్లలో ఈ రంగంలో మంచి కెరీర్ గ్రోత్ కూడా ఉంటుంది.
డయాలిసిస్ టెక్నాలజీ :
డయాలిసిస్ టెక్నాలజీ కూడా డిమాండ్ ఉన్న మరో కోర్సు. కిడ్నీ సమస్యలతో బాధపడుతున్న రోగులకు డయాలిసిస్ చికిత్స సమయంలో సహాయం చేయడం ఇందులో ముఖ్యమైన పని. ఆసుపత్రులలో డయాలిసిస్ యూనిట్లు పెరుగుతున్నందున ఈ రంగంలో ఉద్యోగ అవకాశాలు స్థిరంగా ఉంటాయి.
ఆపరేషన్ థియేటర్ టెక్నాలజీ:
సర్జరీ విభాగంలో పనిచేయాలనుకునే వారికి ఆపరేషన్ థియేటర్ టెక్నాలజీ కోర్సు ఉపయోగపడుతుంది. ఈ కోర్సులో సర్జరీ సమయంలో అవసరమైన పరికరాలను సిద్ధం చేయడం, స్టెరిలైజేషన్ నిర్వహించడం, డాక్టర్లకు సహాయం చేయడం వంటి పనులను నేర్పిస్తారు.
రేడియాలజీ లేదా ఇమేజింగ్ టెక్నాలజీ :
ఇక స్కానింగ్, ఇమేజింగ్ రంగంలో ఆసక్తి ఉన్నవారికి రేడియాలజీ లేదా ఇమేజింగ్ టెక్నాలజీ కోర్సులు మంచి ఎంపిక. X-ray, స్కాన్ సెంటర్లు, ఇమేజింగ్ డిపార్ట్మెంట్లలో ఈ కోర్సు పూర్తి చేసిన వారికి అవకాశాలు ఉంటాయి.
ఎమర్జెన్సీ మెడికల్ టెక్నీషియన్:
ఎమర్జెన్సీ సేవలలో పనిచేయాలనుకునే వారికి ఎమర్జెన్సీ మెడికల్ టెక్నీషియన్ (EMT) కోర్సు ఉపయోగపడుతుంది. ప్రమాదాలు లేదా అత్యవసర పరిస్థితుల్లో ఆంబులెన్స్ సేవలు, ట్రామా కేర్ వంటి విభాగాలలో ఈ నైపుణ్యం ఉన్న సిబ్బందికి అవసరం ఎక్కువగా ఉంటుంది.
ఫ్లెబోటమిస్ట్ కోర్సు:
అదేవిధంగా చిన్నకాలికంగా పూర్తి చేయగలిగే కోర్సుల్లో ఫ్లెబోటమిస్ట్ కోర్సు కూడా ఉంది. ఇందులో బ్లడ్ సాంపిల్స్ సేకరించడం, వాటిని పరీక్షల కోసం సిద్ధం చేయడం వంటి పనులు నేర్పిస్తారు. డయాగ్నస్టిక్ సెంటర్లు, ఆసుపత్రుల్లో ఈ ఉద్యోగానికి మంచి డిమాండ్ ఉంటుంది.
పేషెంట్ కేర్ అసిస్టెంట్ కోర్సు:
జనరల్ డ్యూటీ అసిస్టెంట్ లేదా పేషెంట్ కేర్ అసిస్టెంట్ కోర్సు కూడా ఆసుపత్రుల్లో ఉద్యోగ అవకాశాలను అందిస్తుంది. వార్డుల్లో రోగులకు ప్రాథమిక సేవలు అందించడం, నర్సులకు సహాయం చేయడం వంటి పనులు ఇందులో భాగంగా ఉంటాయి.
హోమ్ హెల్త్ ఎయిడ్:
ఇక ఇంటివద్ద రోగులను చూసుకునే సేవలలో ఆసక్తి ఉన్నవారికి హోమ్ హెల్త్ ఎయిడ్ లేదా ఎల్డర్ కేర్ కోర్సులు ఉపయోగపడతాయి. వృద్ధుల సంరక్షణ, ఇంటివద్ద పేషెంట్ కేర్ వంటి సేవలకు డిమాండ్ పెరుగుతోంది. ఈ రంగంలో కూడా త్వరగా ఉద్యోగ అవకాశాలు లభించే అవకాశం ఉంది.
10వ తరగతి తర్వాత ఎక్కువ కాలం చదువుకోకుండా త్వరగా ఉద్యోగం పొందాలనుకునే వారికి హెల్త్కేర్ రంగంలోని ఈ కోర్సులు మంచి మార్గాన్ని చూపుతాయి. ఆసుపత్రులు, ల్యాబ్లు, హోమ్ కేర్ సేవల్లో ఈ నైపుణ్యాలకు డిమాండ్ పెరుగుతున్నందున కోర్సు పూర్తి చేసిన వెంటనే ఉద్యోగం పొందే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి. సరైన కోర్సును ఎంచుకుని శిక్షణ తీసుకుంటే హెల్త్కేర్ రంగంలో స్థిరమైన కెరీర్ను నిర్మించుకోవచ్చు.
