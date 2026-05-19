Best Mileage Bikes in India: మన దేశంలో బైక్స్ ఉండే క్రేజ్ ప్రత్యేకంగా చెప్పక్కర్లేదు. ఇక మిడిల్ క్లాస్ కుటుంబాలకు బైక్ నిత్యవసరం. ఇక ప్రస్తుతం చాలా మంది యవకులు ర్యాపిడో, ఓలా, ఉబెర్ వంటి యాప్స్లో రిజిస్ట్రర్ చేసుకుని.. బైక్ నడుపుతూ ఉపాధి పొందుతున్నారు. అంతేకాకుండా బైక్ ఆధారంగా ఫుడ్ డెలివరీ చేస్తూ డబ్బులు సంపాదించుకుంటున్నారు. ఈ నేపథ్యంలోనే తక్కువ ధరలో ఎక్కువ మైలేజీ ఇచ్చే బైక్స్ కోసం వెతుకుతున్నారు. హోండా, టీవీఎస్ తదితర కంపెనీల బైక్స్ను ఎక్కువ మంది ఇష్టపడుతున్నారు. హోండా యాక్టివా, టీవీఎస్ జూపిటర్కు బాగా డిమాండ్ నెలకొంది.
ఇటీవల మార్కెట్లో వీటి అమ్మకాలు జోరందుకున్నాయి. నడిపేందుకు సులభంగా ఉండడం.. తక్కువ మెయింటెనెన్స్.. సౌకర్యవంతమైన సీటింగ్ కారణంగా ఈ స్కూటర్లను కొనుగోలు చేసేందుకు ఎక్కువ మంది ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు. అందుకే కంపెనీలు కూడా ఇప్పుడు తమ స్కూటర్లలో స్మార్ట్ ఫీచర్లు, అధునాతన టెక్నాలజీని ఉపయోగిస్తూ.. వినియోగదారులకు మరింత మంచి అనుభవాన్ని అందిస్తున్నాయి.
మన దేశంలో హోండా యాక్టివా ఎక్కువ డిమాండ్ ఉన్న బైక్లలో టాప్ ప్లేస్లో ఉంది. పనితీరు బాగుండడం.. ఇంజన్ కండీషన్, మంచి మైలేజీ కారణంగా వినియోగదారులు ఎక్కువగా ఇష్టపడుతున్నారు. దీంతో నెలవారీ అమ్మకాలు నిలకడగా పెరుగుతున్నాయి. కుటుంబ ఆధారిత కొనుగోలుదారులలో టీవీఎస్ జూపిటర్ ఎక్కువ అమ్మకాలు కొనసాగిస్తోంది. సీటింగ్ విశాలంగా ఉండడం.. సౌకర్యవంతమైన ప్రయాణ అనుభూతి, అద్భుతమైన ఫీచర్లు కారణంగా ఈ బైక్కు ఎక్కువ డిమాండ్ ఉంది.
ఈ బైక్స్కు పోటీగా సుజుకి యాక్సెస్ 125 కూడా ఎక్కువ అమ్మకాలు జరుగుతున్నాయి. సున్నితమైన ఇంజన్, అద్భుతమైన రైడ్ క్వాలిటీకి ఈ బైక్ ఫేమస్. కేవలం డిజైన్ మాత్రమే చూడకుండా.. మైలేజ్, తక్కువ నిర్వహణ ఖర్చులను దృష్టిలో ఉంచుకుని కొనుగోలు చేస్తున్నారు. వినియోగదారులు మంచి మైలేజీతో పాటు స్మార్ట్ ఫీచర్లను కూడా కోరుకుంటున్నారు. దీంతో తయారీదారులు తమ స్కూటర్లలో డిజిటల్ డిస్ప్లేలు, మొబైల్ ఛార్జింగ్ పోర్ట్లు, బ్లూటూత్ కనెక్టివిటీ, మెరుగైన స్టోరేజ్ ఆప్షన్ల వంటి ఫీచర్లను యాడ్ చేస్తూ వినియోగదారులను ఆకర్షిస్తున్నారు. టీవీఎస్ ఐక్యూబ్, బజాజ్ చేతక్ వంటి ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ల వైపు కూడా ఎక్కువ మంది మొగ్గు చూపుతున్నారు.
ఇక పెరుగుతున్న పెట్రోల్ ధరల నేపథ్యంలో చాలా మంది ఇప్పుడు ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలపై కూడా ఆసక్తి చూపుతున్నారు. అయినా.. పెట్రోల్ ఆధారిత స్కూటర్లకు మాత్రం డిమాండ్ తగ్గడం లేదు. హోండా యాక్టివా, టీవీఎస్ జూపిటర్, సుజుకి యాక్సెస్ వంటి మోడళ్లు మిడిల్ క్లాస్ వారికి బడ్జెట్లో లభిస్తుండడం.. దీర్ఘకాలంలో స్థిరంగా మంచి పనితీరు కనబరుస్తుండడంతో మన దేశంలో డిమాండ్ తగ్గడం లేదు. సమీప భవిష్యత్తులో కూడా మార్కెట్లో వీటి ఆధిపత్యం కొనసాగే అవకాశం ఉందన నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు.