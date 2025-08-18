English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

 Marwari Business Secrets: భారతదేశ అనేక జాతులు సమూహం. ఇందులో ఒక్కొక్క జాతి ఒక్కొక్క ప్రాంతాన్ని కి చెందిన ప్రజలకు ఒక్కొక్క సంస్కృతి ఉంటుంది.  ఆ సంస్కృతిలో మిళితమైనటువంటి కొన్ని ప్రత్యేకమైన సాంప్రదాయాలు కూడా ఉంటాయి. అలాగే కొన్ని జాతుల వారు ఒక్కొక్క వృత్తిలో నైపుణ్యం సంపాదిస్తారు.  వీటిని కులవృత్తులను కూడా అని పిలుస్తుంటారు. అలాంటి కోవకు చెందినదే మార్వాడి సంస్కృతి. 

Written by - Bhoomi | Last Updated : Aug 18, 2025, 11:02 PM IST

Marwari Business Secrets: వ్యాపార ప్రపంచంలో భారత్ కీర్తి పతాకం నెంబర్ వన్ స్థాయిలో ఎగరవేస్తున్న మార్వాడీ బిజినెస్ మెన్స్ వీరే..!!

 Marwari Business Secrets: భారతదేశ అనేక జాతులు సమూహం. ఇందులో ఒక్కొక్క జాతి ఒక్కొక్క ప్రాంతాన్ని కి చెందిన ప్రజలకు ఒక్కొక్క సంస్కృతి ఉంటుంది.  ఆ సంస్కృతిలో మిళితమైనటువంటి కొన్ని ప్రత్యేకమైన సాంప్రదాయాలు కూడా ఉంటాయి. అలాగే కొన్ని జాతుల వారు ఒక్కొక్క వృత్తిలో నైపుణ్యం సంపాదిస్తారు.  వీటిని కులవృత్తులను కూడా అని పిలుస్తుంటారు. అలాంటి కోవకు చెందినదే మార్వాడి సంస్కృతి. ఉత్తర భారత దేశంలోని రాజస్థాన్ లోని మేవార్ ప్రాంతానికి చెందినటువంటి  మార్వాడీలు, నిజానికి వివిధ కులాలకు చెందిన వారు అయినప్పటికీ కూడా వీరంతా ఎక్కువగా వ్యాపార సాంప్రదాయాన్ని సంస్కృతిని కొనసాగిస్తున్నారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా కూడా మార్వాడి సమూహానికి చెందినటువంటి వ్యాపారవేత్తలు ప్రపంచవ్యాప్తంగా పేరు సంపాదించుకున్నారు. అలాంటి మార్వాడి బిజినెస్ మాన్ ల గురించి ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం.  

లక్ష్మీ నివాస్ మిట్టల్: 
యూకేకు చెందినటువంటి ఈ ప్రముఖ ఐరన్ వ్యాపార వేత్త లక్ష్మీ నివాస్ మిట్టల్ ప్రపంచంలోనే నెంబర్ వన్ ఐరన్ తయారీ వ్యాపార  సంస్థ యజమానిగా పేరు సంపాదించుకున్నారు.  రాజస్థాన్ లోని చురూ జిల్లాకు చెందినటువంటి లక్ష్మీ నివాస్ మిట్టల్, అటు వ్యాపారంతో పాటు సేవా కార్యక్రమాల్లో కూడా ఆయన ఎంతో ముందున్నారు.   ఉషా మిత్తల్ ఫౌండేషన్ ద్వారా రాజస్థాన్ ప్రభుత్వంతో కలిసి  పలు సేవా కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నారు. దీంతోపాటు.2008లో పద్మ భూషణ్ అవార్డుతో  భారత ప్రభుత్వం సన్మానించింది.  2015లో Forbes ప్రపంచ శక్తివంతుల జాబితాలో 57వ ర్యాంక్ సాధించడం గమనార్హం. 

కుమార్ మంగళం బిర్లా
 భారతదేశంలో సంపన్న కుటుంబం అనగానే గుర్తొచ్చే పేర్లు టాటా, బిర్లా  మాత్రమే.  అందులో బిర్లాలు మార్వాడి కమ్యూనిటీకి చెందినవారు.  వీరు రాజస్థాన్ ప్రాంతానికి చెందినవారు.  ప్రపంచవ్యాప్తంగా విస్తరించినటువంటి ఆదిత్య బిర్లా గ్రూప్ చైర్మన్ కుమార్ మంగళం బిర్లా మార్వాడి కమ్యూనిటీలో అత్యంత ధనికుల్లో ఒకరిగా పేరు సంపాదించుకున్నారు. Grasim, Hindalco, UltraTech Cement  Aditya Birla Retail మొదలైన సంస్థలు ఆయన ఆధ్వర్యంలో కొనసాగుతున్నాయి.  బిర్లా గ్రూపు ప్రపంచవ్యాప్తంగా 40 దేశాలకు విస్తరించింది. .

రాహుల్ బజాజ్
 ఆటోమొబైల్ రంగంలో బజాజ్ పేరు వినని వారు ఉండరు.  ప్రపంచవ్యాప్తంగా బజాజ్ పేరును అత్యంత ప్రాచుర్యం కల్పించిన వారిలో రాహుల్ బజాజ్ ముఖ్యమైన వారిగా చెప్పవచ్చు.  రాహుల్ బజాజ్ మార్వాడి కమ్యూనిటీలో మంచి పేరు సంపాదించుకున్న ధనవంతుడిగా బిజినెస్ మాన్ గా గుర్తింపు పొందారు.  1965లో తన తాత జమునాలాల్ బజాజ్ నుంచి  1965 లో కంపెనీ  గ్రూపు బాధ్యతలు స్వీకరించారు.  

కిశోర్ బియాని
బిగ్ బజార్ ఫౌండర్ గా పేరు తెచ్చుకున్నటువంటి కిషోర్ బియాని రాజస్థాన్లోని  నాగౌరు జిల్లాకు చెందినవారు.  ఆయన ఆధ్వర్యంలో ఫ్యూచర్ గ్రూప్ అతిపెద్ద రిటైల్ సంస్థగా అవతరించింది.  
 
అజయ్ పిరమల్
పిరమల్ గ్రూప్ చైర్మన్ గా పేరు సంపాదించుకున్న  అజయ్ పిరమల్  మార్వాడి కమ్యూనిటీలో  ఉన్నత స్థాయికి చేరుకున్నటువంటి బిజినెస్ మాన్ లలో ఒకరిగా   గుర్తింపు పొందారు.  హార్వర్డ్ బిజినెస్ స్కూల్ లో అడ్వాన్స్‌డ్ మేనేజ్‌మెంట్ ప్రోగ్రామ్ పూర్తి చేసిన ఆయన  ప్రస్తుతం ఆయన గ్రూపు ఫార్మా,  రిటైల్,  రియల్ ఎస్టేట్  ఫైనల్స్ సెక్టార్లో విస్తరించింది.

