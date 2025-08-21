English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Stocks To Buy: ఈరోజు కాకపోతే.. రేపు.. ఈ 3 స్టాక్‌లతో డబ్బు సంపాదించే ఛాన్స్ మాత్రం మిస్‌ చేసుకోవద్దు..!!

Stocks To Buy: బ్రోకరేజ్ సంస్థ యాక్సిస్ సెక్యూరిటీస్ స్వల్పకాలిక ట్రేడింగ్ కోసం 3 స్టాక్‌లపై బై కాల్ ఇచ్చింది. ఈ స్టాక్‌లు రాబోయే 15 నుండి 30 రోజుల్లో వాటి టార్గెట్ ప్రైస్ చేరుకోగలవని నివేదిక చెబుతోంది. ఈ స్టాక్‌లు ఏవి? వాటి టార్గెట్ ఎంత ఉంది? పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం. 

Stocks To Buy:  తక్కువ సమయంలోనే ఎక్కువ డబ్బులు సంపాదించి..ధనవంతులు కావాలన్న కోరిక అందరికీ ఉంటుంది. అయితే దానికి తగ్గట్లుగా ప్లాన్ కూడా చేసుకోవాలి. అయితే ఎందులో ఎలా ఇన్వెస్ట్ చేయాలో సరైన మార్గంలో పయనించినట్లయితే ధనవంతులు అవ్వడం అనేది పెద్ద విషయమేమీ కాదు. కానీ అందుకోసం ఏం చేయాలో ముందుగా తెలుసుకోవాలి. 

మీరు స్వల్పకాలిక ట్రేడింగ్ ద్వారా స్టాక్ మార్కెట్లో డబ్బ సంపాదించాలని ప్లాన్ చేస్తున్నట్లయితే మీకో గుడ్ న్యూస్. బ్రోకరేజీ హౌస్ యాక్సెస్ సెక్యూరిటీ రానున్న 1 5 నుంచి 30 రోజుల్లో ఇన్వెస్టర్లకు మంచి లాభాన్ని అందించే 3 స్టాక్స్ ను ఎంపిక చేసింది. ఈ రిపోర్టు ప్రకారం బిర్లా కార్పొరేషన్, సనాతన టెక్స్ టైల్, ఒలెక్ట్రా గ్రీన్ టెక్స్ పై బుల్లిష్ కాల్ ఇచ్చింది. అంతేకాదు వాటి టార్గెట్ ప్రైస్ కూడా నిర్ణయించింది. 

బిర్లా కార్పొరేషన్:

బిర్లా కార్పొరేషన్ ఈక్యూపై యాక్సెస్ సెక్యూరిటీస్ పాజిటివ్  మార్కులు ఇచ్చింది. దాని ఎంట్రీ ధరను రూ. 1,292 వద్ద ఉంచగా స్టాప్ లాస్ రూ. 1,220 వద్ద ఉంచింది. ఈ స్టాక్ టార్గెట్ ధర రానున్న రోజుల్లో రూ. 1422కి చేరుకునే అవకాశం ఉందని తెలిపింది. 

Also Read: Marwari Business Secrets: మార్వాడీ బిజినెస్ సీక్రెట్స్ ఇవే.. అసలు మార్వాడీలు వ్యాపారంలో ఎందుకు రాణిస్తున్నారో తెలుసా..!!  

సనాతన్ టెక్స్ టైల్స్ :
బ్రోకరేజీ సంస్థ తన జాబితాలో సనాతన్ టెక్స్ టైల్స్ ఈక్యూను కూడా చేర్చింది. ఈ స్టాక్ ను రూ. 493 స్థాయిలో కొనుగోలు చేయవచ్చని సూచించింది. స్టాప్ లాస్ రూ. 468 వద్ద ఉంది. ఈ స్టాక్ రూ. 542 వరకు పెరిగే ఛాన్స్ ఉందని చెబుతోంది. 

ఒలెక్ట్రా గ్రీన్‌టెక్‌: 
యాక్సిస్ సెక్యూరిటీస్ కూడా ఒలెక్ట్రా గ్రీన్‌టెక్ ఈక్యూపై బై కాల్ ఇచ్చింది. ఇన్వెస్టర్లు  దీనిని రూ.1,489 నుండి రూ.1,505 పరిధిలో నమోదు చేయవచ్చని నివేదిక పేర్కొంది. స్టాప్ లాస్ రూ.1,433 వద్ద ఉంచగా..  దాని టార్గెట్ ధర రూ.1,689గా నిర్ణయించింది.

Also Read: Postal Insurance Policies: రూ.2తో రూ.15 లక్షల ఇన్సూరెన్స్​.. తపాలా శాఖ అందించే ఈ ప్రమాద బీమా పాలసీల గురించి తెలుసా..?  

Disclaimer: ఈక్విటీ మార్కెట్లలో  పెట్టుబడులు రిస్కుతో కూడుకున్నవి. ఈ కథనంలో ఇక్కడ వ్యక్తీకరించిన అభిప్రాయాలు/సూచనలు/సలహాలు కేవలం పాఠకుల అవగాహన కోసం మాత్రమే. జీ తెలుగు ఎలాంటి షేర్ మార్కెట్ రికమండేషన్స్ ఇవ్వదు. ఏదైనా ఆర్థిక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు నిపుణులైన సర్టిఫైడ్ ఇన్వెస్ట్ మెంట్ ఫైనాన్షియల్ అడ్వైజర్లను సంప్రదించాలని జీ తెలుగు పాఠకులను సూచిస్తుంది.

 

short term stocks to buy todayAxis Securities stock recommendationsbest short term stocks India 2025Axis Securities target price reporttop stocks to buy now India

