Voice And SMS Packs: మొబైల్‌ వినియోగదారులకు తీపి కబురు.. డేటా లేకుండా రీచార్జ్‌ ప్లాన్స్‌

Without Data Recharge Plans: నేటి సాంకేతిక యుగంలో డేటా అనేది చాలా ముఖ్యమైనది. ప్రతి ఒక్కరూ స్మార్ట్ ఫోన్ వినియోగిస్తుండడంతో అన్నీ టెలికాం సంస్థలు తమ రీచార్జ్ ప్లాన్లలో మొబైల్ డేటాను తప్పనిసరి చేశాయి. ఇప్పుడు డేటా లేకుండా రీచార్జ్ ప్లాన్లు లేవు. అయితే డేటా లేకుండా కేవలం వాయిస్ కాల్స్, ఎస్ఎంఎస్ల ప్లాన్ల కోసం చూస్తున్నారు. అలాంటి వారికి ట్రాయ్ తీపి కబురు అందించింది. డేటా లేని రీచార్జ్ ప్లాన్లు అందించాలని ప్రతిపాదనలు చేసింది.
మొబైల్ రీఛార్జి ప్లాన్లపై టెలికాం రెగ్యులేటరీ అథారిటీ (ట్రాయ్) కొత్త ప్రతిపాదనలు చేసింది. టెలికాం కంపెనీలు అన్ని రకాల కాలవ్యవధితో వాయిస్, ఎస్ఎంఎస్ ప్లాన్లు అందించాలని ట్రాయ్ ప్రతిపాదన చేసింది. టెలికామ్ వినియోగదారుల రక్షణ రెగ్యులేషన్స్ (టెలికాం కన్జ్యూమర్ ప్రొటెక్షన్ రెగ్యులేషన్స్) 2026 పేరిట కొన్ని ప్రతిపాదనలు చేసింది. దీనిపై ఏప్రిల్ 28వ తేదీ వరకు అభిప్రాయాలను ట్రాయ్ సేకరించనుంది. ఇంటర్నెట్ (డేటా) వాడకుండా కేవలం వాయిస్ కాల్స్ కోసం మాత్రమే రీఛార్జి చేసుకునే వారికి ట్రాయ్ చేసిన ప్రతిపాదనతో రీఛార్జుల భారం తగ్గనుంది.
టెలికాం కంపెనీలన్నీ డేటాతోపాటు అపరిమిత కాల్స్, ఎస్ఎంఎస్లతో కూడిన ప్లాన్లు అందిస్తున్నాయి. అయితే వీటిలో డేటా వాడకపోయినా దానికి యూజర్లు డబ్బులు చెల్లించాల్సి వస్తోంది. ఈ విషయం పలువురు అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు. దీంతో ట్రాయ్ కొత్త సిఫార్సులు చేసింది. డేటా లేకుండా 28 రోజులు, 56 రోజులు, 84 రోజుల కాలవ్యవధితో ప్రత్యామ్నాయ రీచార్జ్ ప్లాన్లు తీసుకురావాలని సూచించింది.
ప్రస్తుతం కొన్ని కంపెనీలు కేవలం వాయిస్ ప్లాన్లను అందిస్తున్నాయి. అయితే అవి 84 రోజులు లేదా ఒక సంవత్సరం వంటి సుదీర్ఘ కాలపరిమితితో ఉన్నాయి. ట్రాయ్ చేసిన కొత్త నిబంధనల ప్రకారం 28 రోజులు, 56 రోజులు వంటి అన్ని రకాల కాలపరిమితుల్లో డేటా లేని ప్లాన్లు అందుబాటులో ఉండాలి. అయితే ట్రాయ్ చేసిన ప్రతిపాదనలకు టెలికాం సంస్థలు ఆ కొత్త రీచార్జ్ ప్లాన్లు ఎప్పుడు తీసుకువస్తాయో వేచి చూడాలి.
ట్రాయ్ చేసిన కొత్త ప్రతిపాదనతో ఫీచర్ ఫోన్ వాడేవారికి.. డేటా వాడనివారికి ఎంతో దోహదం చేయనుంది. వాళ్లు ఇన్నాళ్లు కేవలం వాయిస్ కాల్స్ మాత్రమే వాడినా కూడా డేటాకు కూడా చెల్లింపు చేస్తున్నారు. ట్రాయ్ చేసిన కొత్త ప్రతిపాదనలతో డేటా రహిత ప్లాన్లను టెలికాం కంపెనీలు తీసుకురావాల్సి ఉంది. ఈ ప్లాన్లు తీసుకువస్తే వృద్ధులు, ఫీచర్ ఫోన్ వాడేవారికి లబ్ధి జరగనుంది.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి