TRAI Recruitment 2026: డిగ్రీ పూర్తి చేసి ఉద్యోగం కోసం ఎదురుచూస్తున్న వారికి గుడ్ న్యూస్. టెలికాం రెగ్యులేటరీ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా (ట్రాయ్) ప్రస్తుతం న్యూఢిల్లీలోని తన ప్రధాన కార్యాలయంలో అసోసియేట్ కన్సల్టెంట్స్ (టెక్నికల్-ECE) నియామకం కోసం దరఖాస్తులను స్వీకరిస్తోంది. ఈ నియామకం ఫ్రెషర్లకు కూడా అందుబాటులో ఉంది. ఈ పోస్టులు పూర్తిగా ఫ్రెషర్స్ కు మాత్రమే అని పేర్కొంది. ఎలాంటి అనుభవం లేకున్నా సరే దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చని తెలిపింది. అర్హులైన అభ్యర్థులు TRAI అధికారిక రిక్రూట్మెంట్ పోర్టల్, vacancies.trai.gov.in ద్వారా దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు . దరఖాస్తులను సమర్పించడానికి చివరి తేదీ ఆగస్టు 27, 2026గా నిర్ణయించింది.
అర్హత ప్రమాణాలు:
-అభ్యర్థులు గుర్తింపు పొందిన విశ్వవిద్యాలయం లేదా సంస్థ నుండి ఎలక్ట్రానిక్స్, కమ్యూనికేషన్స్, టెలికమ్యూనికేషన్స్ లేదా ఈ విభాగాల కలయికలో బ్యాచిలర్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ (BTech) లేదా బ్యాచిలర్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ (BE) డిగ్రీని కలిగి ఉండాలి.
-ఎంఈ, ఎం.టెక్, ఎంబీఏ లేదా పీహెచ్డీ అర్హతలు ఉన్న అభ్యర్థులు కూడా దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. ఈ పోస్టుకు ముందస్తు పని అనుభవం తప్పనిసరి కాదు.
-దరఖాస్తుదారులు 30 సంవత్సరాల కంటే తక్కువ వయస్సు కలిగి ఉండాలి. నియామక ప్రకటన జారీ చేసిన తేదీ అయిన ఆగస్టు 6, 2026 నాటికి వయోపరిమితిని లెక్కిస్తారు.
ఖాళీలు- జీతం:-
-ఎంపికైన అభ్యర్థులకు నెలకు రూ. 80,000 స్థిర వేతనంతో పాటు, నెలకు రూ. 8,000 రవాణా భత్యం లభిస్తుంది.
-ప్రారంభ నియామకం ఒక సంవత్సరం కాలానికి ఉంటుంది. అభ్యర్థి పనితీరు, సంస్థాగత అవసరాల ఆధారంగా ట్రాయ్ ఈ నియామకాన్ని మరింత పొడిగించవచ్చు.
ఉద్యోగ బాధ్యతలు:
ఎంపికైన అభ్యర్థులు టెలికమ్యూనికేషన్స్, బ్రాడ్కాస్టింగ్ రంగంలో సాంకేతికత, అభివృద్ధికి సంబంధించిన అధ్యయనాలలో పనిచేయాల్సిఉంటుంది. విశ్లేషించడం, అంతర్జాతీయ పద్ధతులను అధ్యయనం చేయడం, సంప్రదింపు పత్రాలను సిద్ధం చేయడం, సిఫార్సులపై పనిచేయడం, డేటా విశ్లేషణ చేపట్టడం వంటివి వారి బాధ్యతలలో ఉంటాయి. అభ్యర్థులకు ఈ పాత్రకు సంబంధించిన ఇతర బాధ్యతలు, పనులు కూడా అప్పగించే అవకాశం ఉంటుంది. వాటిని వారు తమ నియామక కాలంలో పూర్తి చేయవలసి ఉంటుంది.
ఎంపిక ప్రక్రియ:
ఎంపిక కమిటీ ద్వారా అభ్యర్థులు ఎంపిక చేస్తారు. ఎంపిక ప్రక్రియలో అభ్యర్థుల విద్యా అర్హతలు, అనుభవం, సంభాషణ నైపుణ్యాలు, ఇంటర్వ్యూలో వారి పనితీరు మొదలైన అంశాలను పరిగణనలోకి తీసుకుంటారు. అర్హులైన అభ్యర్థులు తమ దరఖాస్తులను సమర్పించిన తర్వాత ఎంపిక ప్రక్రియకు సిద్ధం కావచ్చు. ఎంపికైన అభ్యర్థులు న్యూఢిల్లీలోని ట్రాయ్ ప్రధాన కార్యాలయంలో చేరవలసి ఉంటుంది.
TRAI రిక్రూట్మెంట్ 2026కి ఎలా దరఖాస్తు చేయాలి:
-ట్రాయ్ అధికారిక నియామక పోర్టల్ను సందర్శించండి.
-'ఆన్లైన్లో దరఖాస్తు చేసుకోండి' లింక్ను ఎంచుకోండి.
-అవసరమైన వివరాలను నమోదు చేసి, కావలసిన పత్రాలను అప్లోడ్ చేయండి.
-పోస్ట్, ఇమెయిల్ లేదా మరే ఇతర పద్ధతిలోనైనా సమర్పించిన దరఖాస్తులు పరిగణించబడవు.
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