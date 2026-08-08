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డిగ్రీ పూర్తయిన వారికి గుడ్ న్యూస్.. ట్రాయ్‌లో ఉద్యోగాలు.. నెలకు రూ. 80,000 జీతం..!!

TRAI Recruitment 2026: డిగ్రీ పూర్తి చేసి ఉద్యోగం కోసం ఎదురుచూస్తున్న వారికి గుడ్ న్యూస్. టెలికాం రెగ్యులేటరీ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా (ట్రాయ్) ప్రస్తుతం న్యూఢిల్లీలోని తన ప్రధాన కార్యాలయంలో అసోసియేట్ కన్సల్టెంట్స్ (టెక్నికల్-ECE) నియామకం కోసం దరఖాస్తులను స్వీకరిస్తోంది. ఈ నియామకం ఫ్రెషర్లకు కూడా అందుబాటులో ఉంది. కావాల్సిన అర్హతలు, ఎంపిక, జీత భత్యాల గురించి పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.

Written ByBhoomi
Published: Aug 08, 2026, 07:18 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 07:18 PM IST
డిగ్రీ పూర్తయిన వారికి గుడ్ న్యూస్.. ట్రాయ్‌లో ఉద్యోగాలు.. నెలకు రూ. 80,000 జీతం..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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