  TATA Stock: ఒకప్పుడు సూపర్ స్టార్.. ఇప్పుడు ఫెయిల్యూర్ స్టార్.. టాటా గ్రూప్ స్టాక్ పతనం వెనక అసలు కారణం ఇదే..!!

TATA Stock: ఒకప్పుడు సూపర్ స్టార్.. ఇప్పుడు ఫెయిల్యూర్ స్టార్.. టాటా గ్రూప్ స్టాక్ పతనం వెనక అసలు కారణం ఇదే..!!

TATA Stock: టాటా గ్రూప్ నుకు చెందిన స్టాక్ ట్రెంట్ లిమిటెడ్ షేర్లు 52వారాల కనిష్టానికి పడిపోయియింది. గత కొన్ని త్రైమాసికాలుగా అమ్మకాలు తగ్గడమే దీనికి ప్రధాన  కారణంగా కనిపిస్తుంది. గత ఐదేళ్లలో మాత్రం ఈ కంపెనీ తమ షేర్ హోల్డర్స్ కు 500శాతం లాభాలను అందించింది. ఇటీవల కంపెనీ అమ్మకాల వృద్ధి తగ్గడంతో తీవ్ర ఒత్తిడిని ఎదుర్కుంటుంది. ప్రస్తుతం ఈ కంపెనీ షేర్లు స్వల్ప లాభంతో ట్రేడ్ అవుతున్నా దీర్ఘకాలంలో ఎలాంటి పనితీరును కనబరుస్తుందో చూడాలి. 

Written by - Bhoomi | Last Updated : Nov 27, 2025, 09:44 AM IST

TATA Stock: ఒకప్పుడు సూపర్ స్టార్.. ఇప్పుడు ఫెయిల్యూర్ స్టార్.. టాటా గ్రూప్ స్టాక్ పతనం వెనక అసలు కారణం ఇదే..!!

TATA Stock: టాటా గ్రూప్‌కు చెందిన ప్రముఖ రిటైల్ కంపెనీ ట్రెంట్ లిమిటెడ్ షేర్ ప్రస్తుతం గణనీయమైన ఒత్తిడిని ఎదుర్కొంటోంది. తాజాగా ఈ స్టాక్ తన 52 వారాల కనిష్ట స్థాయి అయిన రూ. 4,235.80ను తాకింది. గత కొన్ని త్రైమాసికాలుగా కంపెనీ అమ్మకాల వృద్ధి మందగించడం ప్రధాన కారణంగా కనిపిస్తోంది. ఒకప్పుడు వేగంగా ఎదిగిన అమ్మకాల శాతం 2022 చివర్లో 65శాతం పైగా ఉండగా, 2025 చివరికి అది కేవలం 15–16శాతం మధ్యకు పడిపోయింది. ఈ మార్పు కంపెనీ వ్యాపార వేగం ఎంతగా తగ్గిందో స్పష్టంగా చూపిస్తుంది. అమ్మకాల ఈ నెమ్మదితనం షేర్ ధరపై తీవ్రమైన ప్రభావం చూపడంతో స్టాక్ వరుసగా నష్టాల్లో ట్రేడ్ అవుతోంది. అయితే, ఇదే షేర్ గత ఐదేళ్లలో పెట్టుబడిదారులకు దాదాపు 500శాతం వరకు రాబడిని అందించింది అన్న విషయం ప్రత్యేకంగా చెప్పాలి.

ఇటీవల ముగిసిన ట్రేడింగ్ సెషన్‌లో ట్రెంట్ షేరు 1శాతం లాభంతో రూ. 4,290 వద్ద ముగిసింది. అయితే గత వారం ఈ స్టాక్ 2శాతం నష్టపోగా, గత నెలలో 11శాతం నష్టాన్ని నమోదు చేసింది. అదేవిధంగా గత ఆరు నెలల్లో 23శాతం గత ఒక సంవత్సరం కాలంలో 37శాతం వరకూ నష్టపోయింది. అయినప్పటికీ దీర్ఘకాలంలో ఈ స్టాక్ తన సామర్థ్యాన్ని నిరూపించుకుని గత ఐదేళ్లలో దాదాపు 496శాతం రాబడి ఇచ్చింది. ప్రస్తుతం కంపెనీ మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ రూ. 1.53 లక్షల కోట్లుగా ఉంది. స్టాక్  52 వారాల గరిష్ట స్థాయి రూ. 7,493.05 కాగా కనిష్ట స్థాయి రూ. 4,235.80గా నమోదైంది.

Also Read: Money Invest Schemes: ఉద్యోగంలో చేరిన వెంటనే నెలకు రూ. 5వేలు ఈ స్కీముల్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తే.. మీ చేతికి రూ. 2.50 కోట్లు.. ఎలాగో తెలుసా?   

కంపెనీ ప్రొఫైల్ విషయానికి వస్తే, ట్రెంట్ లిమిటెడ్ దేశంలో ప్రముఖ రిటైల్ వ్యాపార సంస్థలలో ఒకటిగా ఉంది. టాటా గ్రూప్‌కు చెందిన ఈ సంస్థ వెస్ట్‌సైడ్, జూడియో, ఉత్సా వంటి బ్రాండ్లను నిర్వహిస్తూ దేశవ్యాప్తంగా పెద్ద ఎత్తున రిటైల్ స్టోర్లను నిర్వహిస్తుంది. 1998లో స్థాపితమైన ఈ కంపెనీ ప్రధాన కేంద్రం ముంబై. 2025 జూన్ నాటికి ట్రెంట్‌లో మొత్తం 27,887 మంది ఉద్యోగులు పనిచేస్తున్నారు. అమ్మకాల వేగం తగ్గడమే ప్రస్తుతం కంపెనీ షేరు పతనానికి ప్రధాన కారణంగా కనిపిస్తున్నప్పటికీ, దీర్ఘకాలికంగా స్టాక్ పనితీరు ఎలా ఉండబోతోందో అనేది మార్కెట్ దృష్టి పెట్టిన అంశంగా మారింది.

Also Read: Money Saving Tips: నెలకు రూ. 21వేలు జీతం వచ్చినా సరే.. ఏడాదికి 70వేలు పొదుపు చేస్తే.. లక్షాధికారి కాదు.. కోటీశ్వరులు అవ్వచ్చు..!!  

Disclaimer: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం కేవలం మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. దయచేసి దీన్ని పెట్టుబడి, ఆర్థిక లేదా వ్యాపార సలహాగా భావించవద్దు. గుర్తుంచుకోండి స్టాక్ మార్కెట్లు, మ్యూచువల్ ఫండ్స్, క్రిప్టోకరెన్సీలు, రియల్ ఎస్టేట్, విలువైన లోహాలు వంటి అన్ని రకాల పెట్టుబడులు మార్కెట్ ఆటు పోటులు రిస్కులకు లోబడి ఉంటాయి. దీని అర్థం, మీరు లాభపడవచ్చు లేదా నష్టపోవచ్చు. మీరు తీసుకునే ఎలాంటి పెట్టుబడి నిర్ణయాలు లేదా వ్యాపార కార్యకలాపాల వల్ల కలిగే నష్టాలు లేదా లాభాలకు మా సంస్థ జీ తెలుగు వెబ్ పోర్టల్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ బాధ్యత వహించదు. ఏదైనా ఆర్థిక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు, తప్పకుండా ఒక రిజిస్టర్డ్ లేదా సర్టిఫైడ్ ఆర్థిక నిపుణుడిని సంప్రదించి, వారి సలహా తీసుకోమని పాఠకులకు సిఫార్సు చేస్తున్నాము.

 

 

About the Author

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

...Read More

52 week lowTata Group StockStock marketshare marketTrent Limited

