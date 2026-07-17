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అమెరికా వెళ్లే విదేశీ విద్యార్థులకు ట్రంప్ సర్కార్ షాక్.. వీసా నిబంధనల్లో కీలక మార్పులు..!!

US Student Visa Rules: అమెరికా వెళ్లే విదేశీ విద్యార్థులకు ట్రంప్ ప్రభుత్వం భారీ షాకిచ్చింది. విదేశీ విద్యార్థులు, రీసెర్చ్ స్కాలర్లు, జర్నలిస్టుల వీసా నిబంధనల్లో భారీ మార్పులు తీసుకువచ్చింది. 50ఏళ్లగా ఉన్న డ్యురేషన్ ఆఫ్ స్టే విధానాన్ని ట్రంప్ సర్కార్ రద్దు చేసింది. ఇక నుంచి విద్యార్థి వీసా గరిష్ట కాలపరిమితి 4సంవత్సరాలు మాత్రమే ఉండనుంది.

Written ByBhoomi
Published: Jul 17, 2026, 08:52 AM IST|Updated: Jul 17, 2026, 08:52 AM IST
అమెరికా వెళ్లే విదేశీ విద్యార్థులకు ట్రంప్ సర్కార్ షాక్.. వీసా నిబంధనల్లో కీలక మార్పులు..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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అమెరికా వెళ్లే విదేశీ విద్యార్థులకు ట్రంప్ సర్కార్ షాక్.. వీసా నిబంధనల్లో కీలక మార్పులు..!!
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