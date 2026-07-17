/అమెరికా వెళ్లే విదేశీ విద్యార్థులకు ట్రంప్ సర్కార్ షాక్.. వీసా నిబంధనల్లో కీలక మార్పులు..!!

US Student Visa Rules: ఉన్నత చదువుల కోసం అమెరికా వెళ్లే విదేశీ విద్యార్థులు, రీసెర్చ్ స్కాలర్లు, జర్నలిస్టులకు డొనాల్డ్ ట్రంప్ సర్కార్ బిగ్ షాకిచ్చింది. దశాబ్దాల నాటి ఉదారవాద వీసా విధానానికి ముగింపు పలుకుతూ.. ట్రంప్ ప్రభుత్వం గురువారం ఒక కీలకమైన తుది నిబంధనను ప్రకటించింది. ఈ నిబంధన ప్రకారం విదేశీ విద్యార్థులు అమెరికాలో అపరిమిత కాలం పాటు ఉండేందుకు వీలు కల్పించే విధానాన్ని రద్దు చేస్తూ.. ఒక నిర్దిష్ట కాలపరిమితితో కూడిన వీసా విధానాన్ని తీసుకువచ్చింది. అమెరికా హోంల్యాండ్ సెక్యూరిటీ విభాగం (DHS) ప్రకారం, F, J, I కేటగిరీల కింద వీసాలు కలిగిన విదేశీయుల కోసం డ్యురేషన్ ఆఫ్ స్టే (అపరిమిత నివాసం) అధికారికంగా రద్దు చేసింది. గతంలో.. ఈ విధానం విద్యార్థులు తమ ప్రోగ్రామ్ పూర్తయ్యే వరకు, వారు కోరుకున్నంత కాలం అమెరికాలో నివసించడానికి అనుమతించింది. అయితే, కొత్త నిబంధనల ప్రకారం, విదేశీ విద్యార్థులు, పాత్రికేయులకు వారి కోర్సు లేదా ప్రోగ్రామ్ కాలవ్యవధి ఆధారంగా వీసాలు మంజూరు అవుతాయి. అది కూడా గరిష్టంగా నాలుగు సంవత్సరాలకు వరకు మాత్రమే పరిమితం చేసింది.
వీసా దుర్వినియోగాన్ని నివారించడం
ఈ సందర్భంగా, హోంల్యాండ్ సెక్యూరిటీ సెక్రటరీ మార్క్ వేన్ ముల్లిన్ మాట్లాడుతూ.. గత 50 ఏళ్లుగా అమల్లో ఉన్న పాత విధానం జాతీయ భద్రతకు ముప్పు కలిగించడమే కాకుండా, ఇమ్మిగ్రేషన్ మోసాలను కూడా ప్రోత్సహిస్తోందని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. చాలా మంది విదేశీ విద్యార్థులు తమ వీసాలను దుర్వినియోగం చేస్తూ, ఎక్కువ కాలం యునైటెడ్ స్టేట్స్లో ఉండేందుకు అనేక కోర్సులలో చేరుతున్నారు. ఈ శాశ్వత విద్యార్థి ధోరణిని అరికట్టి, వారు కేవలం తమ చదువులపై మాత్రమే దృష్టి పెట్టేలా చూడటమే మా లక్ష్యమని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
పొడిగింపుల కోసం కఠినమైన పరీక్షలు
కొత్త నిబంధనల ప్రకారం, నాలుగేళ్ల కాలంలో తమ చదువును పూర్తి చేయని విద్యార్థులు, నేరుగా విశ్వవిద్యాలయం ద్వారా కాకుండా, యూఎస్ సిటిజన్షిప్ అండ్ ఇమ్మిగ్రేషన్ సర్వీసెస్ (USCIS) ద్వారా వీసా పొడిగింపుల కోసం దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. ఈ ప్రక్రియలో భాగంగా విద్యార్థులు బయోమెట్రిక్ టెస్టులు, కఠినమైన బ్యాక్ గ్రౌండ్ వెరిఫికేషన్, ఇంటెలిజెన్స్ తనిఖీలు వంటి వాటిని ఎదుర్కొవల్సి వస్తుంది.
అదనంగా, చదువు పూర్తి చేసిన తర్వాత లేదా కోర్సులు మార్చుకున్న తర్వాత దేశం విడిచి వెళ్లడానికి ప్రస్తుతం ఉన్న 60 రోజుల గ్రేస్ పిరియడ్ ను 30 రోజులకు తగ్గించారు. ఫెడరల్ రిజిస్టర్లో ప్రచురించిన 60 రోజుల తర్వాత ఈ కొత్త నిబంధనలు అమల్లోకి వస్తాయి. ఇప్పటికే యూఎస్లో ఉన్న విద్యార్థులు కూడా ఈ కొత్త విధానానికి ఆటోమెటిగ్గా ఈ కొత్త విధానంలోకి మారవలసి ఉంటుంది. యూఎస్లో చదువుతున్న అంతర్జాతీయ విద్యార్థులలో అత్యధిక సంఖ్యలో భారతీయులే ఉన్నారు. ట్రంప్ ప్రభుత్వం తీసుకున్న ఈ కొత్త నిర్ణయం భారతీయ విద్యార్థుల భవిష్యత్తుపై తీవ్రమైన ప్రభావాన్ని చూపే అవకాశం ఉంది.
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