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నన్ను చంపేందుకు ఇరాన్ కుట్ర చేస్తోంది.. వారి నెంబర్ వన్ టార్గెట్ నేనే: ట్రంప్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..!!

Donald Trump: అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ మరోసారి సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఇరాన్ తనను చంపేందుకు కుట్ర పన్నుతోందని.. వారి నెంబర్ వన్ టార్గెట్ తానే అంటూ ఆరోపించారు. అంకారాలో జరుగుతున్న నాటో సదస్సు సందర్భంగా మీడియాతో మాట్లాడిన ట్రంప్.. ఇరాన్ పై తీవ్ర స్థాయిలో ఆరోపణలు చేశారు.

Written ByBhoomi
Published: Jul 08, 2026, 11:57 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 11:57 PM IST
నన్ను చంపేందుకు ఇరాన్ కుట్ర చేస్తోంది.. వారి నెంబర్ వన్ టార్గెట్ నేనే: ట్రంప్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..!!
Image Credit: googleSource: Bureau

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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నన్ను చంపేందుకు ఇరాన్ కుట్ర చేస్తోంది.. వారి నెంబర్ వన్ టార్గెట్ నేనే: ట్రంప్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..!!
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