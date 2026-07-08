/నన్ను చంపేందుకు ఇరాన్ కుట్ర చేస్తోంది.. వారి నెంబర్ వన్ టార్గెట్ నేనే: ట్రంప్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..!!

Donald Trump: అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య ఉద్రిక్తతలు తారాస్థాయికి చేరుకుంటున్నాయి. అమెరికా సుమారు 80 ఇరాన్ లక్ష్యాలపై దాడి చేసింది. మధ్య ప్రాచ్యంలో పెరుగుతున్న ఉద్రిక్తతల నడుమ బుధవారం ట్రంప్ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. తనను హత్య చేసేందుకు ఇరాన్ కుట్ర పన్నుతోందని.. తాను ఇరాన్ హిట్ లిస్టులో ఉన్నానని ఆరోపించారు. నాటో శిఖరాగ్ర సమావేశం సందర్భంగా విలేకరులతో మాట్లాడిన ట్రంప్..ఇరాన్ నాయకత్వం తనను హత్య చేయాలని చూస్తోందని.. వారి హిట్ లిస్టులో తాను నెంబర్ వన్ ప్లేసులో ఉన్నాయని.. ఇప్పటి వరకు తనకు కొంత అద్రుష్టం కలిసి వచ్చిందని.. కానీ ఆ అద్రుష్టం ఎప్పటికీ ఉండదు..వారు దుర్మార్గులు.. రోగగ్రస్తులు.. మనం ఈ క్యాన్సర్ ను వదలించుకోవాలంటూ ఆరోపణలు చేశారు.
టెహ్రాన్ తో అమెరికా కుదుర్చుకున్న ఎంఓయూ ఇప్పుడు ముగిసిందని ప్రకటించారు. ఇరాన్ పై అమెరికా తాజా దాడులు జరిగిన కొద్ది గంటల్లో ఈ ప్రకటన వెలువడటం మరింత ఉద్రిక్తతలకు దారితీసింది. హోర్ముజ్ జలసంధిలో పౌర నౌకలపై ఇరాన్ చేసిన దాడులకు ప్రతిస్పందనగా.. అమెరికా దళాలు ఇరాన్ వైమానిక రక్షణ వ్యవస్థలు.. రాడార్ కేంద్రాలు.. ఇస్లామిక్ రివల్యూషనరీ గార్డ్ కార్ప్స్ కు చెందిన 80కి పైగా చిన్న పడవలపై దాడి చేశాయని యూఎస్ సెంట్రల్ కమాండ్ తెలిపింది.
బందర్ మహ్షహర్లో జరిగిన దాడుల్లో ఐఆర్జిసి సభ్యుడు ఒకరు మరణించినట్లు ఇరాన్ ప్రభుత్వ మీడియా నివేదించింది. ఇరాన్ అణు విద్యుత్ ప్లాంట్ సముదాయానికి నిలయమైన బుషెహర్తో సహా పలు ప్రాంతాల్లో పేలుళ్లు సంభవించినట్లు సమాచారం. బహ్రెయిన్. కువైట్లలోని అమెరికా సైనిక స్థావరాలపై డ్రోన్.. క్షిపణి దాడులతో ఇరాన్ ప్రతిస్పందించింది. బహ్రెయిన్లో అమెరికా నౌకాదళం ఐదవ ఫ్లీట్ ఉండగా.. కువైట్లో అమెరికా సైనిక దళాలు ఉన్నాయి. తాము రెండు ఇరాన్ బాలిస్టిక్ క్షిపణులను.. 13 డ్రోన్లను ధ్వంసం చేశామని కువైట్ అధికారులు తెలిపారు.
కాగా ఇరాన్ తో కొనసాగుతున్న చర్చలతో ఇక ప్రయోజనం లేదని ట్రంప్ స్పష్టం చేసిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ రాత్రికే ఇరాన్ పై మళ్లీ తీవ్ర దాడులు చేస్తామంటూ హెచ్చరించారు. దీంతో ఇరు దేశాల మధ్య ఉద్రికత్తలు మరింత పెరిగే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయని చెప్పవచ్చు.
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