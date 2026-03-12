Trump Tariff Announcement: మరోసారి ఇండియాపై భారీ సుంకాలు..? ట్రంప్ సంచలన ప్రకటన!

Trump Tariff Announcement: ప్రపంచ వాణిజ్య రంగంలో మరోసారి ఉద్రిక్తతలు పెరిగే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి. అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ చైనా, భారతదేశం, మెక్సికో, యూరోపియన్ యూనియన్ సహా అనేక ప్రధాన ఆర్థిక వ్యవస్థలపై కొత్త వాణిజ్య దర్యాప్తులను ప్రారంభించింది. ఈ దర్యాప్తులు 1974 వాణిజ్య చట్టంలోని సెక్షన్ 301 కింద నిర్వహిస్తున్నాయి. గతంలో కూడా ఇదే చట్టం ఆధారంగా అమెరికా అనేక దేశాలపై భారీ సుంకాలు విధించింది.
సెక్షన్ 301 అమెరికా ప్రభుత్వానికి ప్రత్యేక అధికారాలను ఇస్తుంది. ఏ దేశం అయినా అన్యాయమైన వాణిజ్య విధానాలు అనుసరిస్తోందని తేలితే, ఆ దేశం నుండి దిగుమతయ్యే వస్తువులపై సుంకాలు విధించే అవకాశం ఉంటుంది. అందువల్ల ఈ దర్యాప్తులు కేవలం పరిపాలనా ప్రక్రియ మాత్రమే కాకుండా, భవిష్యత్తులో ప్రపంచ వాణిజ్యాన్ని ప్రభావితం చేసే కీలక చర్యగా భావిస్తున్నారు.
అమెరికా వాణిజ్య ప్రతినిధి జేమిసన్ గ్రీర్ తెలిపిన ప్రకారం, ప్రపంచ మార్కెట్లో కొన్ని దేశాలు తమ తయారీ సామర్థ్యాన్ని అవసరానికి మించి పెంచుతున్నాయి. దీని వల్ల ప్రపంచ మార్కెట్లో అసమతుల్యతలు ఏర్పడుతున్నాయని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు. అధిక ఉత్పత్తి కారణంగా కొన్ని దేశాలు భారీ వాణిజ్య మిగులు సాధిస్తున్నాయని, ఇది అమెరికా పరిశ్రమలు మరియు ఉద్యోగాలపై ఒత్తిడిని పెంచుతోందని ఆయన చెప్పారు. ఈ దర్యాప్తులు కేవలం చైనా లేదా యూరోప్కు మాత్రమే పరిమితం కావని... భారతదేశం, జపాన్, తైవాన్, వియత్నాం, దక్షిణ కొరియా, సింగపూర్, స్విట్జర్లాండ్, నార్వే, ఇండోనేషియా, మలేషియా, కంబోడియా, బంగ్లాదేశ్, థాయిలాండ్ వంటి అనేక దేశాలు కూడా ఈ పరిశీలన పరిధిలో ఉన్నాయి. అంటే ప్రపంచ వ్యాప్తంగా వాణిజ్య విధానాలపై సమగ్ర సమీక్ష జరుగుతున్నట్టే అని అర్థమవుతోంది.
దర్యాప్తు ప్రక్రియ కూడా ఒకేసారి పూర్తయ్యేది కాదు. ముందుగా అమెరికా వాణిజ్య ప్రతినిధి కార్యాలయం సంబంధిత అంశాలపై లిఖితపూర్వక అభిప్రాయాలను కోరుతుంది. అనంతరం ప్రజా విచారణలు నిర్వహించి, అందిన ఆధారాలను పరిశీలిస్తుంది. ఆ తరువాతే ఏ చర్యలు తీసుకోవాలో నిర్ణయిస్తారు. సుంకాలు విధించడం, సేవలపై అదనపు రుసుములు విధించడం లేదా ఇతర వాణిజ్య పరిమితులు విధించడం వంటి చర్యలు తీసుకునే అవకాశం ఉంది. ఈ పరిణామాల వెనుక ఒక ముఖ్యమైన న్యాయ పరిణామం కూడా ఉంది. ఇటీవల అమెరికా సుప్రీంకోర్టు అంతర్జాతీయ అత్యవసర ఆర్థిక అధికారాల చట్టం కింద సుంకాలు విధించే అధికారం పరిమితమని తీర్పు ఇచ్చింది. దాంతో ట్రంప్ పరిపాలన తాత్కాలికంగా వాణిజ్య చట్టంలోని సెక్షన్ 122 కింద ప్రపంచవ్యాప్తంగా 10 శాతం సుంకాన్ని విధించే నిర్ణయం తీసుకుంది. అయితే ఆ సుంకాలు కేవలం 150 రోజులకే పరిమితం కావడంతో, ఇప్పుడు సెక్షన్ 301 ద్వారా దీర్ఘకాలిక చట్టపరమైన మార్గాన్ని ఏర్పాటు చేయాలని ప్రయత్నిస్తోంది.
అమెరికా ట్రెజరీ కార్యదర్శి స్కాట్ బెసెంట్ ప్రకారం.. రాబోయే నెలల్లో అనేక వాణిజ్య అధ్యయనాలు పూర్తవుతాయి. వాటి ఆధారంగా కొత్త సుంకాలు విధించే అవకాశముంది. గతంలో సెక్షన్ 301 ఆధారంగా తీసుకున్న చర్యలు వేలాది న్యాయపరమైన సవాళ్లను ఎదుర్కొన్నప్పటికీ నిలబడగలిగాయని ఆయన పేర్కొన్నారు.ఇప్పుడు ప్రపంచ దేశాలు ఈ దర్యాప్తుల ఫలితాల కోసం ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నాయి. అమెరికా మళ్లీ భారీ సుంకాలు విధిస్తే, ప్రపంచ వాణిజ్యంలో మరోసారి పెద్ద వాణిజ్య యుద్ధం ప్రారంభమయ్యే అవకాశాన్ని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
