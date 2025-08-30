English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Trump Tariffs: అమెరికా బ్రాండ్‌ వాష్‌రూమ్‌లో కూర్చుంది.. అమెరికా మాజీ సలహాదారు సంచలన కామెంట్స్!

Jake Sullivan: అమెరికా మాజీ జాతీయ భద్రతా సలహాదారు జేక్ సుల్లివన్‌ తాజాగా ట్రంప్ ప్రభుత్వం తీసుకున్న టారిఫ్‌ల నిర్ణయంపై ఘాటుగా విమర్శలు చేశారు. ఈ విధానం వల్ల అమెరికా బ్రాండ్ ప్రతిష్ఠ అంతర్జాతీయంగా దెబ్బతిందని, మిత్రదేశాలు కూడా అమెరికాతో భాగస్వామ్యం కొనసాగించడంలో వెనకడుగు వేస్తున్నాయని పేర్కొన్నారు.

Written by - Bhoomi | Last Updated : Aug 30, 2025, 10:00 AM IST

Trending Photos

Niharika Special Day: “ప్రశ్నలు అడిగిన వాళ్లకంత ఇదే నా సమాధానం.. నిన్న నాకు చాలా ప్రత్యేకమైనది”. గుడ్ న్యూస్ చెప్పేసిన నిహారిక..
5
Niharika Konidela Good News
Niharika Special Day: “ప్రశ్నలు అడిగిన వాళ్లకంత ఇదే నా సమాధానం.. నిన్న నాకు చాలా ప్రత్యేకమైనది”. గుడ్ న్యూస్ చెప్పేసిన నిహారిక..
AP Schools Holidays: ఏపీ విద్యార్థులకు గుడ్ న్యూస్.. దసరా సెలవుల జాబితా ఇదే.. వచ్చే నెల ఏకంగా 12 రోజులు సెలవులు..!!
7
ap schools holidays
AP Schools Holidays: ఏపీ విద్యార్థులకు గుడ్ న్యూస్.. దసరా సెలవుల జాబితా ఇదే.. వచ్చే నెల ఏకంగా 12 రోజులు సెలవులు..!!
Realme: అమెజాన్‌లో రూ.399కే Realme NARZO 80 Lite మొబైల్.. ఇప్పుడే ఇలా కొనుగోలు చేయండి!
6
Realme Narzo 5G
Realme: అమెజాన్‌లో రూ.399కే Realme NARZO 80 Lite మొబైల్.. ఇప్పుడే ఇలా కొనుగోలు చేయండి!
8th Pay Commission 2026: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు బిగ్‌ షాక్..! కొన్ని అలవెన్స్‌లు రద్దు..?
7
8th Pay Commission
8th Pay Commission 2026: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు బిగ్‌ షాక్..! కొన్ని అలవెన్స్‌లు రద్దు..?
Trump Tariffs: అమెరికా బ్రాండ్‌ వాష్‌రూమ్‌లో కూర్చుంది.. అమెరికా మాజీ సలహాదారు సంచలన కామెంట్స్!

Jake Sullivan: అమెరికా మాజీ జాతీయ భద్రతా సలహాదారు జేక్ సుల్లివన్‌ తాజాగా ట్రంప్ ప్రభుత్వం తీసుకున్న టారిఫ్‌ల నిర్ణయంపై ఘాటుగా విమర్శలు చేశారు. ఈ విధానం వల్ల అమెరికా బ్రాండ్ ప్రతిష్ఠ అంతర్జాతీయంగా దెబ్బతిందని, మిత్రదేశాలు కూడా అమెరికాతో భాగస్వామ్యం కొనసాగించడంలో వెనకడుగు వేస్తున్నాయని పేర్కొన్నారు.

Add Zee News as a Preferred Source

ఒక పాడ్‌కాస్ట్‌లో మాట్లాడుతూ సుల్లివన్, "ఇప్పుడిప్పుడే అమెరికా సహకారం అందించే దేశంగా కాకుండా విఘాతం కలిగించే దేశంగా మారిపోయింది" అని వ్యాఖ్యానించారు. ఈ పరిస్థితిని చైనా చాకచక్యంగా వినియోగించుకుంటోంది. అనేక దేశాలు, ముఖ్యంగా భారత్, ఇప్పుడు బీజింగ్ వైపు మరింత ఆసక్తి చూపుతున్నాయని స్పష్టం చేశారు.

సుల్లివన్ ప్రకారం, ట్రంప్ ప్రభుత్వం భారత్ పై అమలు చేసిన 50శాతం టారిఫ్‌లు ఇరుదేశాల మధ్య సంబంధాలకు తీవ్ర దెబ్బతీశాయి. భారత్  రష్యా నుండి చమురు దిగుమతి చేస్తోందనే కారణంతోనే ట్రంప్ ఈ కఠిన నిర్ణయం తీసుకున్నారని ఆయన అన్నారు. అయితే, అమెరికా ఫైనాన్షియల్ సంస్థ జెఫరీస్ తమ నివేదికలో మరో ఆసక్తికరమైన విశ్లేషణ చేసింది.  భారత్–పాకిస్థాన్ ఉద్రిక్తతల సమయంలో ట్రంప్ మధ్యవర్తిత్వానికి భారత్  క్రెడిట్ ఇవ్వకపోవడమే అసలు కారణమని, వ్యక్తిగత అసహనం వల్లే ట్రంప్ ఈ భారీ సుంకాలను విధించారని పేర్కొంది.

Also Read:  Dmart VS LuLu Mall: డీమార్ట్‌లో కంటే లులూ మాల్‌లో వస్తువులు చీపా? నిజమేంటి?

సుల్లివన్ వ్యాఖ్యల ప్రకారం, ట్రంప్ నిర్ణయాల ఫలితంగా అమెరికా అంతర్జాతీయ వేదికపై విశ్వసనీయ భాగస్వామిగా కాకుండా, ఒక వాణిజ్య విఘాతం సృష్టించే దేశంగా కనిపిస్తోంది. దీనికి ప్రతిస్పందనగా భారత్ చైనాతో ఆర్థిక సంబంధాలను బలోపేతం చేసుకోవడం ప్రారంభించింది.  “ప్రపంచవ్యాప్తంగా అమెరికా బ్రాండ్ ప్రతిష్ఠ క్షీణించిపోయింది. ట్రంప్ చర్యలు భారత్ ను  బీజింగ్ వైపు నెట్టేశాయి” అని చెప్పారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా అమెరికన్ బ్రాండ్ టాయిలెట్ లో ఉందన్నారు. భారత్ పై ట్రంప్ భారీ వాణిజ్య దాడి చేశారన్నారు. అమెరికాకు వ్యతిరేకంగా భారత్ ఇప్పుడు చైనాతో కలవాలని చూస్తోందని జేక్ సులేవాన్ పేర్కొన్నారు. 

కాగా రష్యా నుంచి చమురు కొనుగోలు చేస్తున్నారన్న అక్కసుతోనే భారత్ పై ట్రంప్ 50శాతం సుంకాలు విధించిన విషయం తెలిసిందే. దీంతో ఇరుదేశాల మధ్య సంబంధాల్లో ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకున్నాయి. అయితే పాక్ తో ఉద్రిక్తతల వేళ మధ్యవర్తిత్వానికి భారత్ క్రెడిట్ ఇవ్వకపోవడమే ట్రంప్ కోపానికి కారణమని అమెరికా ఫైనాన్షియల్ సేవల సంస్థ జెఫరీస్ కూడా తన నివేదికలో పేర్కొనడం గమనార్హం. 

Also Read: Govt Scheme: రైతులకు రేవంత్ సర్కార్ గోల్డెన్ ఛాన్స్.. 50శాతం సబ్సిడీతో రైతన్న జీవితాల్లో భరోసా..!!  

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.

About the Author
DonaldtrumpJakeSullivanIndiaUSRelationsTradeWarGlobalPolitics

Trending News