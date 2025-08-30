Jake Sullivan: అమెరికా మాజీ జాతీయ భద్రతా సలహాదారు జేక్ సుల్లివన్ తాజాగా ట్రంప్ ప్రభుత్వం తీసుకున్న టారిఫ్ల నిర్ణయంపై ఘాటుగా విమర్శలు చేశారు. ఈ విధానం వల్ల అమెరికా బ్రాండ్ ప్రతిష్ఠ అంతర్జాతీయంగా దెబ్బతిందని, మిత్రదేశాలు కూడా అమెరికాతో భాగస్వామ్యం కొనసాగించడంలో వెనకడుగు వేస్తున్నాయని పేర్కొన్నారు.
ఒక పాడ్కాస్ట్లో మాట్లాడుతూ సుల్లివన్, "ఇప్పుడిప్పుడే అమెరికా సహకారం అందించే దేశంగా కాకుండా విఘాతం కలిగించే దేశంగా మారిపోయింది" అని వ్యాఖ్యానించారు. ఈ పరిస్థితిని చైనా చాకచక్యంగా వినియోగించుకుంటోంది. అనేక దేశాలు, ముఖ్యంగా భారత్, ఇప్పుడు బీజింగ్ వైపు మరింత ఆసక్తి చూపుతున్నాయని స్పష్టం చేశారు.
సుల్లివన్ ప్రకారం, ట్రంప్ ప్రభుత్వం భారత్ పై అమలు చేసిన 50శాతం టారిఫ్లు ఇరుదేశాల మధ్య సంబంధాలకు తీవ్ర దెబ్బతీశాయి. భారత్ రష్యా నుండి చమురు దిగుమతి చేస్తోందనే కారణంతోనే ట్రంప్ ఈ కఠిన నిర్ణయం తీసుకున్నారని ఆయన అన్నారు. అయితే, అమెరికా ఫైనాన్షియల్ సంస్థ జెఫరీస్ తమ నివేదికలో మరో ఆసక్తికరమైన విశ్లేషణ చేసింది. భారత్–పాకిస్థాన్ ఉద్రిక్తతల సమయంలో ట్రంప్ మధ్యవర్తిత్వానికి భారత్ క్రెడిట్ ఇవ్వకపోవడమే అసలు కారణమని, వ్యక్తిగత అసహనం వల్లే ట్రంప్ ఈ భారీ సుంకాలను విధించారని పేర్కొంది.
సుల్లివన్ వ్యాఖ్యల ప్రకారం, ట్రంప్ నిర్ణయాల ఫలితంగా అమెరికా అంతర్జాతీయ వేదికపై విశ్వసనీయ భాగస్వామిగా కాకుండా, ఒక వాణిజ్య విఘాతం సృష్టించే దేశంగా కనిపిస్తోంది. దీనికి ప్రతిస్పందనగా భారత్ చైనాతో ఆర్థిక సంబంధాలను బలోపేతం చేసుకోవడం ప్రారంభించింది. “ప్రపంచవ్యాప్తంగా అమెరికా బ్రాండ్ ప్రతిష్ఠ క్షీణించిపోయింది. ట్రంప్ చర్యలు భారత్ ను బీజింగ్ వైపు నెట్టేశాయి” అని చెప్పారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా అమెరికన్ బ్రాండ్ టాయిలెట్ లో ఉందన్నారు. భారత్ పై ట్రంప్ భారీ వాణిజ్య దాడి చేశారన్నారు. అమెరికాకు వ్యతిరేకంగా భారత్ ఇప్పుడు చైనాతో కలవాలని చూస్తోందని జేక్ సులేవాన్ పేర్కొన్నారు.
కాగా రష్యా నుంచి చమురు కొనుగోలు చేస్తున్నారన్న అక్కసుతోనే భారత్ పై ట్రంప్ 50శాతం సుంకాలు విధించిన విషయం తెలిసిందే. దీంతో ఇరుదేశాల మధ్య సంబంధాల్లో ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకున్నాయి. అయితే పాక్ తో ఉద్రిక్తతల వేళ మధ్యవర్తిత్వానికి భారత్ క్రెడిట్ ఇవ్వకపోవడమే ట్రంప్ కోపానికి కారణమని అమెరికా ఫైనాన్షియల్ సేవల సంస్థ జెఫరీస్ కూడా తన నివేదికలో పేర్కొనడం గమనార్హం.
