/TSGLI లోన్ ఎలా పొందాలో తెలుసా? దరఖాస్తు విధానం, నిబంధనలు, పూర్తి వివరాలివే..!

TSGLI loan: తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ఆర్థిక అత్యవసర సమయాల్లో అండగా నిలిచేందుకు తెలంగాణ స్టేట్ గవర్నమెంట్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ (TSGLI) పథకం ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది. ఉద్యోగులు తమ TSGLI ఖాతాలో జమ అయిన మొత్తం ఆధారంగా సులభంగా లోన్ పొందవచ్చు. ఈ బీమా స్కీమ్ కింద ఉద్యోగి లేదా పెన్షనర్ సహజ మరణం కానీ.. ప్రమాదవశాత్తు మరణించినా. బీమా ప్రయోజనాలు వర్తిస్తాయి. దీంతో ఉద్యోగులు, వారి కుటుంబాలకు ఆర్థిక భద్రత కల్పించడమే లక్ష్యంగా తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈ స్కీమును జూన్ 25న ప్రారంభించారు. ఈ స్కీమును సమర్థవంతంగా అమలు చేసేందుకు రాష్ట్రప్రభుత్వం 14 ప్రముఖ బ్యాంకులతో ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది. బ్యాంకుల సహకారంతో బీమా ప్రయోజనాలు అర్హులైన ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు సులభంగా అందించే విధంగా చర్యలు తీసుకుంటుంది.
అయితే ఈ స్కీము కేవలం శాశ్వత ఉద్యోగులకే పరిమితం చేయాలని ప్రభుత్వం మొదట భావించినప్పటికీ.. ఆ తర్వాత కాంట్రాక్టు, ఔట్ సోర్సింగ్ వంటి తాత్కాలిక ఉద్యోగులకు కూడా వర్తింపజేయాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. బ్యాంకు ఖాతాల ద్వారా ప్రభుత్వ జీతం అందుకునే ప్రతి ఉద్యోగికీ ఈ బీమా రక్షణ లభిస్తుంది. దాదాపు 10 లక్షల మంది ఉద్యోగుల కుటుంబాలకు ఈ స్కీమ్ ద్వారా ఆర్థిక భరోసా కల్పించనున్నారు. ఈ బీమా స్కీమ్ కోసం ఉద్యోగులు ఎలాంటి ప్రీమియం చెల్లించాల్సిన అవసరం ఉండదు. ఏదైనా ప్రమాదంలో ఉద్యోగి మరణించినట్లయితే.. వారికి రూ. 60లక్షల నుంచి రూ. 2కోట్ల వరకు బీమా పరిహారం అందిస్తుంది. గతంలో సింగరేణి ఉద్యోగుల కోసం ప్రవేశపెట్టిన ఈ స్కీమ్ ద్వారా ఇప్పటికే 45 మంది ఉద్యోగుల కుటుంబాలకు 1కోటి చొప్పున పరిహారం అందించింది ప్రభుత్వం. అయితే ఈ లోన్ కు ఎలా దరఖాస్తు చేసుకోవాలి? అర్హతలు ఏంటి.. నిబంధనలు ఎలా ఉన్నాయి పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.
లోన్ అర్హతలు – ఎంత వస్తుంది?
TSGLI విధానం ప్రకారం, ఉద్యోగి ఖాతాలో బోనస్తో కలిపి జమ అయిన మొత్తం సంచిత నిధి (Surrender Value) నుంచి దాదాపు 80శాతం వరకు లోన్ పొందే అవకాశం ఉంటుంది. దీనిపై ప్రభుత్వం నిబంధనల ప్రకారం స్వల్ప వడ్డీ రేటును వసూలు చేస్తుంది.
దరఖాస్తు విధానం (Step-by-Step Process):
అప్లికేషన్ ఫారమ్:
ముందుగా తెలంగాణ ఇన్సూరెన్స్ శాఖ అధికారిక వెబ్సైట్ (tsgli.telangana.gov.in) నుంచి TSGLI లోన్ దరఖాస్తు ఫారమ్ను డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి.
వివరాల నమోదు:
ఫారమ్లో పాలసీ నంబర్, ఉద్యోగి ఐడీ, ప్రాథమిక వేతనం (Basic Pay), బ్యాంక్ ఖాతా వివరాలు, ఎంత రుణం కావాలో స్పష్టంగా పూరించాలి.
పత్రాల జతపరిచే విధానం:
పూర్తి చేసిన అప్లికేషన్కు బ్యాంక్ పాస్బుక్ మొదటి పేజీ జీరాక్స్ ప్రతిని జత చేయాలి. ఫారమ్పై రూ. 1/- రెవెన్యూ స్టాంప్ అతికించి సంతకం చేయాలి.
DDO ధ్రువీకరణ: పూరించిన అప్లికేషన్ను సంబంధిత డ్రాయింగ్ అండ్ డిస్బర్సింగ్ ఆఫీసర్ (DDO) ఆమోదం పొంది, సంతకం, కార్యాలయ ముద్ర వేయించాలి.
సమర్పణ: అనంతరం ఈ దరఖాస్తును జిల్లా TSGLI ఇన్సూరెన్స్ కార్యాలయంలో అందజేయాలి.
తిరిగి చెల్లించే విధానం:తీసుకున్న రుణ మొత్తాన్ని ఉద్యోగి తన సౌకర్యాన్ని బట్టి 12, 24, 36 లేదా 48 నెలవారీ వాయిదాలలో (Instalments) తిరిగి చెల్లించవచ్చు. ఈ వాయిదా మొత్తాన్ని ప్రతి నెలా జీతం నుంచి DDO ద్వారా కట్ చేస్తారు. ఆత్యయిక పరిస్థితుల్లో బయట ఎక్కువ వడ్డీలకు అప్పులు చేయకుండా, తక్కువ వడ్డీకే లభించే TSGLI లోన్ సౌకర్యాన్ని ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు సద్వినియోగం చేసుకోవచ్చు.
50శాతం చెల్లింపుల నిబంధన: మొదటిసారి తీసుకున్న రుణంలో కనీసం 50శాతం మొత్తం తిరిగి చెల్లించిన తర్వాతే రెండోసారి లోన్ కోసం దరఖాస్తు చేసుకునే అర్హత ఉంటుంది. డైరెక్టర్ ఆఫ్ ఇన్సూరెన్స్ విచక్షణాధికారం మేరకు మిగిలిన బకాయిలను మినహాయించుకుని మిగతా మొత్తాన్ని రెండోసారి రుణంగా మంజూరు చేస్తారు. అయితే TSGLI కింద ప్రతి నెలా చెల్లించే ప్రీమియం మొత్తానికి ఇన్కమ్ టాక్స్ యాక్ట్ సెక్షన్ 80C కింద పన్ను మినహాయింపు లభిస్తుంది.
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