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TSGLI లోన్ ఎలా పొందాలో తెలుసా? దరఖాస్తు విధానం, నిబంధనలు, పూర్తి వివరాలివే..!

TSGLI loan: తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లు లేదా సాధారణ ప్రజల కుటుంబాలకు ఆర్థిక భద్రత కల్పించేందుకు ప్రభుత్వం పలు లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ స్కీములను అందిస్తోంది. దీనిలో ఉద్యోగుల కోసం ప్రత్యేకంగా అమలు చేసే టీఎస్ జీఎల్ఐ, సాధారణ ప్రజల కోసం ప్రవేశపెట్టిన ఇందిరమ్మ కుటుంబ జీవిత బీమా పథకం చాలా ముఖ్యమైనవి. అయితే ఉద్యోగులు తమ TSGLI ఖాతాలో జమ అయిన మొత్తం ఆధారంగా సులభంగా లోన్ పొందవచ్చు.

Written ByBhoomi
Published: Aug 02, 2026, 09:53 AM IST|Updated: Aug 02, 2026, 09:53 AM IST
TSGLI లోన్ ఎలా పొందాలో తెలుసా? దరఖాస్తు విధానం, నిబంధనలు, పూర్తి వివరాలివే..!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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