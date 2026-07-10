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ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ఇంపార్టెంట్ అప్‌డేట్.. బీమా ప్రయోజనాలు దక్కాలంటే వెంటనే ఈ పని చేయండి..!!

Telangana Government Life Insurance: తెలంగాణ ప్రభుత్వ జీవిత బీమా పాలసీలు ఉన్న ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, ఉపాధ్యాయులు తమ వివరాలను తక్షణమే అప్ డేట్ చేసుకోవాలని టీజీఎల్‌ఐ డైరెక్టర్‌ వి. శ్రీనివాస్ ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు. 56 ఏళ్ల లోపు ఉండి.. జీత భత్యాల నుంచి నెలలవారీ బీమా ప్రీమియంలు చెల్లిస్తున్నా.. కొందరు ఉద్యోగులు సంబంధిత జిల్లా బీమా కార్యాలయాల్లో ప్రతిపాదన పత్రాలు సమర్పించలేదని.. దాంతో వారు పాలసీలను పొందలేకపోయారని తెలిపారు.

Written ByBhoomi
Published: Jul 10, 2026, 08:44 AM IST|Updated: Jul 10, 2026, 08:44 AM IST
ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ఇంపార్టెంట్ అప్‌డేట్.. బీమా ప్రయోజనాలు దక్కాలంటే వెంటనే ఈ పని చేయండి..!!
Image Credit: google

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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