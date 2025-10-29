TVS iQube Electric: ఒక్కసారి రీఛార్జ్ చేస్తే 212 కి.మీ. మైలేజీ..భారతదేశంలో అత్యంత చౌకైన ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్!

TVS iQube Electric Scooter 2025: భారతదేశంలో ఎలక్ట్రిక్ ద్విచక్ర వాహన రంగంలో ప్రస్తుతం తీవ్రమైన పోటీ ఉంది. TVS iQube ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ మార్కెట్లో గొప్ప విజయాన్ని సాధించింది. జనవరి 2020లో ప్రారంభించబడిన ఈ ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ ఇప్పుడు భారత మార్కెట్లో 7 లక్షల యూనిట్ల అమ్మకాల మార్కును దాటింది. ఇది భారతదేశంలో అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్గా అవతరించింది.
TVS iQube మోడల్ వివిధ రకాల్లో లభిస్తుంది. దీని బ్యాటరీ సామర్థ్యం 2.2kWh నుండి 5.3kWh వరకు ఉంటుంది. ఢిల్లీలో దీని ఆన్-రోడ్ ధర రూ. 1.03 లక్షల నుండి రూ. 1.73 లక్షల వరకు ఉంటుంది. ప్రతి మోడల్ మైలేజ్ (IDC) 94 కి.మీ నుండి 212 కి.మీ వరకు ఉంటుంది. ఇది 75 కి.మీ/గం నుండి 82 కి.మీ/గం వరకు గరిష్ట వేగాన్ని అందిస్తుంది. iQube ST మోడల్ గరిష్టంగా 5.3kWh బ్యాటరీ పరిధితో 212 కి.మీ (IDC పరిధి) వరకు నడుస్తుంది.
TVS iQube భద్రతా ఫీచర్స్..
ఈ ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ IP67 వాటర్, డస్ట్ రెసిస్టెంట్ లిథియం-అయాన్ బ్యాటరీతో వస్తుంది. ఇది 4.4kW పీక్ పవర్, 140Nm పీక్ టార్క్ను అందించే హబ్-మౌంటెడ్ BLDC మోటారును కలిగి ఉంది. భద్రతా లక్షణాలలో కంబైన్డ్ బ్రేకింగ్ సిస్టమ్ (CBS), ఫ్రంట్ డిస్క్, రియర్ డ్రమ్ బ్రేక్ సిస్టమ్ ఉన్నాయి. ఇది "ఎకానమీ", "పవర్" అనే రెండు రైడ్ మోడ్లను కూడా కలిగి ఉంది. ఇది స్మార్ట్ఫోన్ కనెక్టివిటీ, నావిగేషన్, దొంగతనం అలారం, USB ఛార్జింగ్ పోర్ట్ వంటి ఆధునిక లక్షణాలను కూడా కలిగి ఉంది.
TVS iQube 3.5kWh మోడల్
TVS iQube 3.5kWh మోడల్లో ట్యూబులర్ ఫ్రేమ్, ముందు టెలిస్కోపిక్ సస్పెన్షన్, వెనుక ట్విన్-హైడ్రాలిక్ సస్పెన్షన్ ఉన్నాయి. ఇది 12-అంగుళాల చక్రాలు, 90/90-12 టైర్లు, 1,805 mm పొడవు, 1,140 mm ఎత్తు, 157 mm గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్తో రోడ్డుపై స్థిరంగా ఉంటుందని చెబుతారు. బ్యాటరీ 0 నుండి 80% వరకు ఛార్జ్ చేయడానికి దాదాపు 4 గంటల 40 నిమిషాలు పడుతుంది. దీని ప్రధాన పోటీదారులు బజాజ్ చేతక్ , అథర్ రిజ్టా, ఓలా S1 ప్రో, హోండా యాక్టివా e, హీరో విడా V2గా ఉన్నాయి.
