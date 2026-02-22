English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • బిజినెస్
  • Uber Driver Success Story: ఉబర్ డ్రైవర్‌కు నెలకు లక్షకు పైగా సంపాదన.. ఆయన సక్సెస్ స్టోరీ ఇదే!

Uber Driver Success Story: ఉబర్ డ్రైవర్‌కు నెలకు లక్షకు పైగా సంపాదన.. ఆయన సక్సెస్ స్టోరీ ఇదే!

Uber Driver Success Story Telugu News: ఓ ఉబర్ డ్రైవర్ 50,000 ట్రిప్పులను పూర్తి చేసి సోషల్ మీడియాలో నిలిచారు.. ఒక్కొక్క నెలలో దాదాపు లక్షకు పైగా సంపాదించిన ఘనత కూడా ఇతనిదే.. ఇప్పుడు ఈ నాకు సంబంధించిన సక్సెస్ స్టోరీ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతుంది.

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Feb 22, 2026, 07:27 PM IST

Trending Photos

Free Bus: తెలంగాణ మహిళలకు మహిళలకు ఫ్రీ బస్ ప్రయాణం.. రూ.50 చెల్లిస్తేనే..
5
Telangana Free Bus Scheme
Free Bus: తెలంగాణ మహిళలకు మహిళలకు ఫ్రీ బస్ ప్రయాణం.. రూ.50 చెల్లిస్తేనే..
Sugarcane Juice: జాగ్రత్త సుమీ..! రోడ్డు పక్కన చెరకు రసం తాగుతున్నారా..? ఈ టిప్స్ పాటించకపోతే డేంజరే..!
5
sugarcane juice
Sugarcane Juice: జాగ్రత్త సుమీ..! రోడ్డు పక్కన చెరకు రసం తాగుతున్నారా..? ఈ టిప్స్ పాటించకపోతే డేంజరే..!
Gold Price Today: పసిడి ప్రియులకు భారీ షాక్.. గోల్డ్ రేట్స్ దూకుడు.. ఫిబ్రవరి 22వ తేదీ, ఆదివారం ధరలు ఇవే..!
5
Today Gold Rate
Gold Price Today: పసిడి ప్రియులకు భారీ షాక్.. గోల్డ్ రేట్స్ దూకుడు.. ఫిబ్రవరి 22వ తేదీ, ఆదివారం ధరలు ఇవే..!
Taapsee Pannu: ఆలాంటి బ్రా నే వేసుకోమంటారు.. బొడ్డుపైన కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తారు.. తాప్సీ కీలక వ్యాఖ్యలు..!
7
Taapsee Pannu
Taapsee Pannu: ఆలాంటి బ్రా నే వేసుకోమంటారు.. బొడ్డుపైన కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తారు.. తాప్సీ కీలక వ్యాఖ్యలు..!
Uber Driver Success Story: ఉబర్ డ్రైవర్‌కు నెలకు లక్షకు పైగా సంపాదన.. ఆయన సక్సెస్ స్టోరీ ఇదే!

Uber Driver Success Story Telugu News: పట్టుదలతో పాటు ఓర్పు ఉంటే ఏ రంగంలోనైనా ఎంతో సులభంగా రాణించవచ్చని ఓ ఉబర్ డ్రైవర్ నిరూపించారు.. గత 8 సంవత్సరాలుగా క్యాబ్ నడుపుతూ ఏకంగా 50 వేల ట్రిప్పులను పూర్తి చేసి హజ్రత్ అలీ అనే డ్రైవర్ ఉబర్‌ తన ఎక్స్పీరియన్స్‌ను పంచుకున్నారు. ఉబర్ ఇండియా సోషల్ మీడియా అకౌంట్ ద్వారా షేర్ చేసిన ఆయన ప్రయాణం ఇప్పుడు వైరల్‌గా మారింది. అయితే, ఆ డ్రైవర్ కష్టానికి ప్రతిఫలం లభించిందా? ఆయన ప్రతి నెల ఎంత సంపాదిస్తున్నాడు? అనే అంశాలు మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.. 

Add Zee News as a Preferred Source

హజ్రత్ ఆలీ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. తను ఉబర్‌లో జాయిన్ అయి 8 ఏళ్లు అయ్యిందని.. ఒక్కొక్క నెలలో గరిష్టంగా రూ.1.2 వరకు సంపాదించారని తెలిపారు. అంతేకాకుండా ప్రతి నెల ఇంత మొత్తంలో రాలేదని.. సీజన్‌తో పాటు గిరాకీని బట్టి ఆదాయం మారుతూ ఉంటుందని ఆయన స్పష్టం చేశారు. సాధారణంగా రోజుకు 20 నుంచి 30 ట్రిప్పులు పూర్తిచేస్తూ.. పిల్లలను ప్రైవేటు స్కూల్లో చదివించే స్థాయికి ఎదిగారని ఆయన తెలిపారు. అంతేకాకుండా ఇంటికి సంబంధించిన కొన్ని రకాల సామాగ్రిలను కూడా కొనుగోలు చేసినట్లు ఆయన వెల్లడించారు.

ఉత్తరప్రదేశ్‌కు చెందిన.. హజ్రత్ అలీ పదేళ్ల క్రితం ఢిల్లీకి వలస వచ్చారట.. మొదట్లో బైక్ రిపేర్ షాప్‌లో జీతం ఉండే వారట. అంతేకాకుండా కొట్టు పనులు చేయడం వంటి చిన్న చిన్న పనులు రోజు చేసే వారట. 2014లో మొదటిసారిగా ఆటో కొనుగోలు చేసి ఉబర్‌లో చేరారు.. కరోనా సమయంలో ఎన్నో రకాల ఆర్థిక ఇబ్బందులు తలెత్తాయి.. దీంతో ఇల్లు గడవడానికి ఆ ఆటో అమ్మాల్సి వచ్చినప్పటికీ.. పట్టు వదలకుండా రాత్రి పగలు ఎంతగానో శ్రమించారు. 2024లో తన ఆటోను విక్రయించి.. కొత్త కారును కొనుగోలు చేసి ప్రస్తుతం గుర్గావ్ ప్రాంతంలో కారు నడుపుతున్నట్లు నడుపుతున్నారు..

ఆయన ఉదయం ఏడు గంటలకే తన డ్యూటీని ప్రారంభించే వారట.. రాత్రి 9 లేదా 10 గంటల వరకు అంటే రోజుకు 14 గంటలపాటు పనిచేస్తూ ఉండేవారట. వంద మంది కస్టమర్లతో ఎవరో ఒకరు కోపంగా ఉన్నప్పటికీ.. ఎంతో అపురూపంగా పలకరిస్తూ క్యాబ్‌ను నడిపే వారట.. కష్టపడి పని చేస్తే ఉబెర్ వంటి ప్లాట్‌ఫారమ్‌ల ద్వారా గౌరవప్రదమైన జీవనాన్ని సాగించవచ్చని.. తన కుటుంబ బాధ్యతలను నెరవేర్చడంలో ఈ వృత్తి ఎంతగానో తోడ్పడుతుందని ఆయన తెలిపారు.. ప్రస్తుతం ఈ డ్రైవర్‌కు సంబంధించిన సక్సెస్ స్టోరీ సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతుంది.

Also Read: Redmi 14C 5G Offer: రెడ్‌మీ 5G ఫోన్ కేవలం రూ.6,500కే! సగం ధరకే స్మార్ట్‌ఫోన్..అదిరిపోయే ఆఫర్!

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook 

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

Success StoryUber SuccessUber DriverTelugu Success StoryUber Driver News

Trending News