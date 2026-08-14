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Uber Rapido Merger: ఉబర్-ర్యాపిడో విలీన చర్చలపై అర్ధాంతర బ్రేక్..మేనేజ్‌మెంట్ విభేదాలే కారణమా?

Uber Rapido Deal: అమెరికన్ రైడ్‌ హెయిలింగ్‌ దిగ్గజం ఉబర్‌, భారతీయ స్టార్టప్‌ రాపిడోతో జరపాలనుకున్న విలీన చర్చలు నిలిచిపోయాయి. దేశీయ మార్కెట్లో కార్యకలాపాలను కలిసి నిర్వహించేందుకు ఇరు సంస్థలు చర్చలు జరిపినప్పటికీ, యాజమాన్య నియంత్రణపై స్పష్టత రాకపోవడంతో ఈ భారీ డీల్‌కు బ్రేక్‌ పడింది.

Written ByHarish Darla
Published: Aug 14, 2026, 05:29 PM IST|Updated: Aug 14, 2026, 05:29 PM IST
Uber Rapido Merger: ఉబర్-ర్యాపిడో విలీన చర్చలపై అర్ధాంతర బ్రేక్..మేనేజ్‌మెంట్ విభేదాలే కారణమా?
Image Credit: Source: Zee Media

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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