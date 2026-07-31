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ఒకరితో లవ్, మరొకరికి ప్రపోజల్.. ట్రైనీ IPS రిమాండ్ రిపోర్టులో వెలుగుచూసిన విస్తుపోయే నిజాలు..!!

Uday Krishna Reddy: లైంగిక వేధింపుల ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న ఐపీఎస్ ట్రైనీ ఉదయ్ కృష్ణారెడ్డి, మొదట ఇద్దరు అమ్మాయిలకు పెళ్లి ప్రతిపాదన చేసి, ఆ తర్వాత బాధితురాలికి దగ్గరయ్యాడని పోలీసులు తమ రిమాండ్ నివేదికలో పేర్కొన్నారు.

Written ByBhoomi
Published: Jul 31, 2026, 07:54 AM IST|Updated: Jul 31, 2026, 07:54 AM IST
ఒకరితో లవ్, మరొకరికి ప్రపోజల్.. ట్రైనీ IPS రిమాండ్ రిపోర్టులో వెలుగుచూసిన విస్తుపోయే నిజాలు..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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ఒకరితో లవ్, మరొకరికి ప్రపోజల్.. ట్రైనీ IPS రిమాండ్ రిపోర్టులో వెలుగుచూసిన విస్తుపోయే నిజాలు..!!
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