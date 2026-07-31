/ఒకరితో లవ్, మరొకరికి ప్రపోజల్.. ట్రైనీ IPS రిమాండ్ రిపోర్టులో వెలుగుచూసిన విస్తుపోయే నిజాలు..!!

Uday Krishna Reddy: లైంగిక వేధింపుల ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న ఐపీఎస్ ట్రైనీ ఉదయ్ కృష్ణారెడ్డి, మొదట ఇద్దరు అమ్మాయిలకు పెళ్లి ప్రతిపాదన చేసి, ఆ తర్వాత బాధితురాలికి దగ్గరయ్యాడని పోలీసులు తమ రిమాండ్ నివేదికలో పేర్కొన్నారు. రిమాండ్ నివేదికలో ఉదయ్ కృష్ణారెడ్డి మానసిక పరిస్థితిని ప్రత్యేకంగా ప్రస్తావించారు. అతని నేపథ్యం గురించి తెలుసుకున్న తర్వాత బాధితురాలు ఉదయ్పై సానుభూతి పెంచుకుందని చెబుతున్నారు. ఉదయ్, బాధితురాలి కంటే జూనియర్ అని, అతను గతంలో పెళ్లి ప్రతిపాదన చేసిన ఇద్దరు అమ్మాయిలలో ఒకరు అతడిని పెళ్లి చేసుకోవడానికి నిరాకరించారని అంటున్నారు. అప్పటి నుంచి ఉదయ్, బాధితురాలితో సన్నిహితంగా ఉంటున్నాడని తెలిసింది. ఉదయ్ వింత ప్రవర్తన, దుష్ప్రవర్తనతో విసిగిపోయిన బాధితురాలు అతడిని దూరంగా ఉంచినప్పుడు, అతను ఆమెను వేధించి, హత్యాయత్నం చేశాడని ఆరోపణలు ఉన్నాయి.
ఉదయ్ కృష్ణారెడ్డికి ఐఏఎస్ అకాడమీ?
అశోక్నగర్లోని ఉదయ్ కృష్ణారెడ్డి తాత్కాలిక నివాసంలో పోలీసులు సోదాలు నిర్వహించి మరో ఆసక్తికరమైన విషయాన్ని కనుగొన్నారు. అతని నివాసంలో స్వాధీనం చేసుకున్న సెల్ఫోన్, ల్యాప్టాప్, ఇతర ఆధారాల ప్రకారం, అతను 'అభ్యాస ఐఏఎస్ అకాడమీ'ని నడుపుతున్నట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. ఉదయ్ కృష్ణారెడ్డి ఐపీఎస్ అధికారి అయిన తర్వాత, అతని విజయాన్ని తెలియజేసే అనేక వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యాయి.
ఈ విషయమై బాధితురాలు కూడా అతనికి సందేశాలు పంపినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. ఐపీఎస్కు ఎంపికైన బాధితురాలు, తాను ఐఏఎస్ కోసం సిద్ధమవుతున్నానని అతనికి చెప్పానని, ఆ విధంగానే వారిద్దరూ సన్నిహితులయ్యారని పేర్కొంది. ఉదయ్ కృష్ణారెడ్డి ప్రవర్తనలో మార్పులు, ఆమె అనుమతి లేకుండా బాధితురాలి వీడియోలను ఆమె భర్తకు చూపించడం, ప్రశ్నించినప్పుడు ఆమెను హత్య చేయడానికి ప్రయత్నించడం వంటి వివరాలు పోలీసు రిమాండ్ నివేదికలో ఉన్నాయి. బాధితురాలితో పాటు అతను ప్రపోజ్ చేసిన మరో ఇద్దరు ట్రైనీలను కూడా పోలీసులు ప్రశ్నించే అవకాశం ఉంది. ఇదిలా ఉండగా, ఉదయ్ ఇంటి నుంచి స్వాధీనం చేసుకున్న ఫోన్, ల్యాప్టాప్లను ఫోరెన్సిక్ సైన్స్ ల్యాబ్కు పంపినట్లు తెలిసింది.
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