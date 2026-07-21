/మహిళా ట్రైనీ IPS వేధింపుల కేసులో బిగ్ ట్విస్ట్.. ఉదయ్ కృష్ణారెడ్డి ఆత్మహత్యాయత్నం ఒక డ్రామా?

Uday Krishna Reddy: హైదరాబాద్ లోని సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ జాతీయ పోలీస్ అకాడమీలో మహిళా ట్రైనీ ఐపీఎస్ అధికారిణిపై జరిగిన లైంగిక వేధింపుల కేసులో బిగ్ ట్విస్ట్ చోటుచేసుకుంది. ఈ కేసులో ప్రధాన నిందితుడైన ట్రైనీ ఐపీఎస్ అధికారి ఉదయ్ క్రిష్ణారెడ్డి ఆత్మహత్యాయత్నానికి పాల్పడినట్లు వార్తలు వచ్చిన సంగతి తెలిసిందే. అయితే ఇది కేసును తప్పుదోవ పట్టించేందుకే.. సానుభూతిని పొందేందుకే ఆడిన నాటకమంటూ పోలీసులు అనుమానిస్తున్నారు. జాతీయ పోలీస్ అకాడమీలో ఉదయ్ క్రిష్ణారెడ్డి తనపై లైంగిక వేధింపులకు పాల్పడినట్లు సదరు ట్రైనీ ఐపీఎస్ ఫిర్యాదు చేశారు. శనివారం రాత్రి అత్తపూర్ పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. దీంతో తీవ్ర ఆందోళనకు గురైన ఉదయ్ క్రిష్ణారెడ్డి ఆదివారం అమీర్ పేటలోని తన స్నేహితురాలి ఇంటికి వెళ్లాడు. అక్కడ ఆహారం తీసుకోకుండా అతిగా మద్యం సేవించాడు. దీంతో అపస్మారకస్థితిలోకి వెళ్లాడు. సోమవారం ఉదయం నిద్ర లేపేందుకు ప్రయత్నిస్తే.. ఫలితం లేదు.
మంచం పక్కన మద్యం సీసా, శానిటైజర్ ఉండటంతో ఆత్మహత్యకు పాల్పడినట్లు భావించి అతని సోదరడు ప్రణయ్ క్రిష్ణారెడ్డి, మరికొందరు మిత్రులు ఎస్సార్ నగర్ లోని ప్రైవేట్ ఆసుపత్రికి తరలించారు. అత్యవసర చికిత్స అందించిన వైద్యులు.. బ్లడ్ శాంపిల్స్ సేకరించారు. రక్తంలో ఎలాంటి విషపదార్థం లేదని రిపోర్టు రావడంతో తనపై వచ్చిన వేధింపుల కేసును పక్కదారి పట్టించేందుకు ఉదయ్ క్రిష్ణారెడ్డి ఈ నాటకం ఆడినట్లు పోలీసులు ఒక అంచనాకు వచ్చారు. మద్యం మత్తులోనే సూసైడ్ నోట్ రాసినట్లు పోలీసులు భావిస్తున్నారు.
జాతీయ పోలీస్ అకాడమీలో చోటుచేసుకున్న ఈ ఉదంతంపై దర్యాప్తు జరిపేందుకు అధికారులు అంతర్గత కమిటీని కూడా ఏర్పాటు చేశారు. నివేదికను కేంద్రానికి పంపించి ఉదయ్ క్రిష్ణారెడ్డిపై తదుపరి చర్యలు తీసుకోనున్నట్లు సమాచారం. దర్యాప్తులో భాగంగా అత్తాపూర్ పోలీసులు జాతీయ పోలీసు అకాడమీ అధికారులతో సమావేశమై.. సీసీటీవీ కెమెరాలను సేకరించనున్నారు.
ఈ ఘటన దేశవ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టించడంతో, జాతీయ పోలీస్ అకాడమీలోని ఉన్నతాధికారులు తీవ్రంగా స్పందించారు. అకాడమీ ప్రతిష్టను దెబ్బతీసిన ఈ విషయంపై సమగ్రంగా విచారణ జరిపేందుకు ఒక ఉన్నత స్థాయి అంతర్గత కమిటీని ఏర్పాటు చేశారు. ఈ కమిటీ నివేదిక ఆధారంగా కేంద్ర హోం మంత్రిత్వ శాఖకు వివరాలు సమర్పించడంతో పాటు, ఉదయ కృష్ణారెడ్డిపై కఠినమైన శాఖాపరమైన చర్యలు తీసుకోనున్నారు.
ఇదిలా ఉండగా, అత్తాపూర్ పోలీసులు కూడా దర్యాప్తును ముమ్మరం చేశారు. ఘటన జరిగిన నాటి సీసీటీవీ ఫుటేజీని సేకరించేందుకు వారు అకాడమీ అధికారులతో కలిసి పనిచేస్తున్నారు. నిజానిజాలు వెలికితీసేందుకు నిందితుడి ఫోన్ కాల్ డేటా, వాట్సాప్ చాట్లను విశ్లేషిస్తున్నారు. పోలీసుల దర్యాప్తు, ఎన్పీఏ అంతర్గత విచారణ పూర్తయ్యాక మరిన్ని కీలక వివరాలు వెలుగులోకి వచ్చే అవకాశం ఉంది.
ఇక మహిళా ట్రైనీ ఐపీఎస్ తో ఏడాది కాలంగా తన స్నేహం కొనసాగుతుందని.. తాను ఆత్మహత్యకు యత్నించడానికి ఆమెతోపాటు నలుగురు కారణమని ఉదయ్ క్రిష్ణారెడ్డి సూసైడ్ లేఖలో పేర్కొన్నారు. ఆమె తనతో వాట్సాప్ లో చాటింగ్ చేసినట్లు కూడా ఆధారాలు ఉన్నాయన్నారు. తామిద్దరం కలసి ఉన్న వీడియోలు ఆమె భర్తకు పంపించినట్లు తెలిపారు. వీటికి భిన్నంగా ఆమె తనపై నిరాధార ఆరోపణలు చేస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు. తన సోదరుడిపై జరుగుతున్న ప్రచారాలన్నీ కూడా అవాస్తవాలని ఉదయ్ సోదరుడు ప్రణయ్ తెలిపారు.
Also Read: ప్రపంచంలోనే మోస్ట్ డేంజరస్ 10 పాములు ఇవే
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook