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మహిళా ట్రైనీ IPS వేధింపుల కేసులో బిగ్ ట్విస్ట్.. ఉదయ్ కృష్ణారెడ్డి ఆత్మహత్యాయత్నం ఒక డ్రామా?

Uday Krishna Reddy: మహిళా ట్రైనీ ఐపీఎస్ అధికారిణిపై జరిగిన లైంగిక వేధింపుల కేసులో బిగ్ ట్విస్ట్ చోటుచేసుకుంది. ఈ కేసులో ప్రధాన నిందితుడైన ట్రైనీ ఐపీఎస్ అధికారి ఉదయ్ క్రిష్ణారెడ్డి ఆత్మహత్యాయత్నానికి పాల్పడినట్లు వార్తలు వచ్చిన సంగతి తెలిసిందే. అయితే ఇది కేసును తప్పుదోవ పట్టించేందుకే.. సానుభూతిని పొందేందుకే ఆడిన నాటకమంటూ పోలీసులు అనుమానిస్తున్నారు.

Written ByBhoomi
Published: Jul 21, 2026, 09:37 AM IST|Updated: Jul 21, 2026, 09:37 AM IST
మహిళా ట్రైనీ IPS వేధింపుల కేసులో బిగ్ ట్విస్ట్.. ఉదయ్ కృష్ణారెడ్డి ఆత్మహత్యాయత్నం ఒక డ్రామా?
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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