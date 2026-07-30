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ఆ పరిచయమే కొంపముంచిందా? ఉదయ్ కృష్ణారెడ్డి కేసులో సంచలన విషయాలు వెల్లడించిన సజ్జనార్..!!

Uday Krishna Reddy: దేశవ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టించిన లైంగిక వేధింపుల కేసులో ట్రైనింగ్ లో ఉన్న ఐపీఎస్ అధికారి ఎం. ఉదయ కృష్ణారెడ్డిని పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. తోటి మహిళా ఐపీఎస్ అధికారిణి ఇచ్చిన ఫిర్యాదు ఆధారంగా అతడిని అరెస్టు చేసి ఉప్పర్‌పల్లి కోర్టులో హాజరుపరచగా, కోర్టు అతడికి 14 రోజుల జ్యుడిషియల్ కస్టడీ విధించింది. దీంతో నిందితుడిని బుధవారం చంచల్‌గూడ సెంట్రల్ జైలుకు తరలించారు. ఈ కేసుకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను హైదరాబాద్ పోలీస్ కమిషనర్ వి.సి. సజ్జనార్ ఒక ప్రకటనలో వెల్లడించారు.

Written ByBhoomi
Published: Jul 30, 2026, 08:56 AM IST|Updated: Jul 30, 2026, 08:56 AM IST
ఆ పరిచయమే కొంపముంచిందా? ఉదయ్ కృష్ణారెడ్డి కేసులో సంచలన విషయాలు వెల్లడించిన సజ్జనార్..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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