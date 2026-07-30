/ఆ పరిచయమే కొంపముంచిందా? ఉదయ్ కృష్ణారెడ్డి కేసులో సంచలన విషయాలు వెల్లడించిన సజ్జనార్..!!

Uday Krishna Reddy: దేశవ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టించిన లైంగిక వేధింపుల కేసులో ట్రైనింగ్ లో ఉన్న ఐపీఎస్ అధికారి ఎం. ఉదయ కృష్ణారెడ్డిని పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. తోటి మహిళా ఐపీఎస్ అధికారిణి ఇచ్చిన ఫిర్యాదు ఆధారంగా అతడిని అరెస్టు చేసి ఉప్పర్పల్లి కోర్టులో హాజరుపరచగా, కోర్టు అతడికి 14 రోజుల జ్యుడిషియల్ కస్టడీ విధించింది. దీంతో నిందితుడిని బుధవారం చంచల్గూడ సెంట్రల్ జైలుకు తరలించారు. ఈ కేసుకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను హైదరాబాద్ పోలీస్ కమిషనర్ వి.సి. సజ్జనార్ ఒక ప్రకటనలో వెల్లడించారు.
శివరాంపల్లిలోని సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ జాతీయ పోలీస్ అకాడమీ (SVPNPA)లో శిక్షణ పొందుతున్న కర్ణాటకకు చెందిన 30 ఏళ్ల మహిళా అధికారిణి జూలై 18న అత్తాపూర్ పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేశారు. ఉదయ కృష్ణారెడ్డి తనను పలుమార్లు లైంగికంగా వేధించడమే కాకుండా, అసభ్యకరమైన సందేశాలు పంపారని, కత్తితో బెదిరించారని, గొంతు నులిమి చంపడానికి ప్రయత్నించారని ఆమె ఆరోపించారు. అతను తన వ్యక్తిగత వీడియోలు తీసి తన భర్తకు పంపినట్లు కూడా ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు. హైదరాబాద్ మహిళా భద్రతా విభాగం డీసీపీ లావణ్య నాయక్ నేతృత్వంలోని ప్రత్యేక బృందం ఈ కేసును దర్యాప్తు చేసింది. బాధితురాలి వైద్య పరీక్షలో ఆమె మెడ, చెంపలపై గాయాలైనట్లు తేలింది.
నిందితుడు ఉదయ్ కృష్ణారెడ్డి గతంలో పోలీస్ కానిస్టేబుల్ గా విధులు నిర్వహించారని సజ్జనార్ తెలిపారు. ఉదయ్ కృష్ణారెడ్డి యూపీఎస్సీలో 350వ ర్యాంకు సాధించి ఐపీఎస్కు ఎంపికయ్యాడని, డిసెంబర్ 2025 నుంచి శిక్షణ పొందుతున్నాడని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఆ సంవత్సరం మధ్యలో నిందితుడు ఇన్స్టాగ్రామ్ ద్వారా బాధితురాలితో పరిచయం ఏర్పరచుకున్నాడని ఆయన తెలిపారు. కానిస్టేబుల్ నుంచి ఐపీఎస్ అధికారి అయిన తన విజయం గురించి ఉదయ్ కృష్ణారెడ్డి పెట్టిన ఒక పోస్టుకు స్పందించడంతో బాధితురాలు అతడితో పరిచయం ఏర్పడింది. తాను ఐపీఎస్ 2024 బ్యాచ్కు ఎంపికయ్యానని, అసాధారణ సెలవులో ఉన్నందున 2025 బ్యాచ్తో శిక్షణ పొందుతానని బాధితురాలు నిందితుడికి చెప్పినట్లు వెల్లడించారు. వారి పరిచయం క్రమంగా స్నేహంగా, ఆ తర్వాత ప్రేమగా మారిందని సజ్జనార్ తెలిపారు.
ట్రైనింగ్ సమయంలో వారి బంధం బలపడిందని, అయితే కొంతకాలం తర్వాత వారి మధ్య మనస్పర్థలు వచ్చాయని ఆయన చెప్పారు. నిందితుడు పలుమార్లు ఆత్మహత్య చేసుకుంటానని బెదిరించడమే కాకుండా, బాధితురాలి ల్యాప్టాప్ను విసిరి పగలగొట్టాడని వెల్లడించారు. బాధితురాలిని bitch, shameless వంటి అత్యంత అసభ్యకరమైన పదాలతో దూషిస్తూ.. మానసిక క్షోభకు గురిచేసినట్లు చెప్పారు. బాధితురాలికి తెలియకుండా ఆమె పర్సనల్ వీడియోలు రికార్డు చేసి వాటి ఆధారంగా ఆమెను బ్లాక్ మెయిల్ చేసేందుకు యత్నించాడని బాధితురాలు వాంగ్మూలం పేర్కొన్నట్లు తెలిపారు. బాధితురాలు అతడిని బ్లాక్ చేసినప్పుడు, నిందితుడు నకిలీ సోషల్ మీడియా ఖాతాలను సృష్టించి, వ్యక్తిగత చాట్ వివరాలను బయటపెడతానని బెదిరించాడని సజ్జనార్ తెలిపారు. ఈ వేధింపులను భరించలేక, బాధితురాలు అతడికి దూరమై వేరొకరిని వివాహం చేసుకుంది. అయినప్పటికీ.. నిందితుడి వేధింపులు కొనసాగడంతో ఆమె చివరకు పోలీసులను ఆశ్రయించిందని సజ్జనార్ పేర్కొన్నారు.
ఈనెల 9వ తేదీ రాత్రి బాధితురాలిని బలవంతంగా తన రూమ్ కు తీసుకెళ్లి బంధించిన ఉదయ్.. ఆమె జుట్టు పట్టుకుని లాగి గొంతు నులిమేందుకు యత్నించాడట. రూమ్ నుంచి బయటకు వెళ్లకుండా మెడపై కత్తిపెట్టి భయభ్రాంతులకు గురిచేసినట్లు సజ్జనార్ తెలిపారు. ఆమెను అవమానించే ఉద్దేశ్యంతో మూడు కండోమ్ ప్యాకెట్స్ ను ఆమెపైకి విసిరాడు. తర్వాత ఈ నెల 10వ తేదీ ఉదయం కూడా ఆమెపై తీవ్రంగా శారీరక దాడికి పాల్పడ్డాడు. అకాడమీలో ఇతరుల సమక్షంలోనూ అసభ్యకరంగా మాట్లాడుతూ.. ఆమె పరువుకు భంగం కలిగించాడని బాధితురాలు పేర్కొంది. ఈ ఘటనలపై సమగ్ర విచారణ జరిగిపి నిందితుడిపై కఠిన చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకోవాలంటూ ఫిర్యాదులో కోరినట్లు సజ్జనార్ తెలిపారు.
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