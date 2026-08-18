Uday Krishna Reddy: ట్రైనీ ఐపీఎస్ ఉదయ్ క్రిష్ణారెడ్డిని మరో రెండు రోజుల పాటు పోలీస్ కస్టడికి అప్పగిస్తూ ఉప్పరపల్లి కోర్టు ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. హైదరాబాద్ లోని జాతీయ పోలీస్ అకాడమీలో తోటి మహిళా ట్రైనీ ఐపీఎస్ ను లైంగికంగా వేధించడంతోపాటుగా హత్యాయత్నం, బ్లాక్ మెయిలింగ్ ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న ఉదయ్ క్రిష్ణారెడ్డిని అత్తాపూర్ పోలీసులు ఇప్పటికే రెండు రోజులపాటు కస్టడీలోకి తీసుకుని ప్రశ్నించిన సంగతి తెలిసిందే.
ఆ సమయంలో ఉదయ్ సరైన సమాధానాలు చెప్పలేదని నిందితుడిని మరోసారి కస్టోడియల్ విచారణకు అప్పగించాలని పోలీసులు కోర్టును కోరారు. దీంతో పోలీసులు మంగళవారం నుంచి రెండు రోజులపాటు ఉదయ్ ను ప్రశ్నించేందుకు అనుమతించింది. ఉదయం 9 గంటల నుంచిసాయంత్రం 4.30గంటల మధ్యలో మాత్రమే విచారించాలని కోర్టు స్పష్టం చేసింది.
న్యాయవాది సమక్షంలోనే ఈ విచారణ చేపట్టాలని.. నిందితుడిని మానసిక, శారీరక ఒత్తిడికి గురిచేయకూడదంటూ షరతులు విధించింది. కేసు దర్యాప్తులో భాగంగా ఉదయ్ క్రిష్ణారెడ్డికి వీర్య పరీక్ష నిర్వహించేందుకు కూడా కోర్టు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది. సమగ్ర విచారణలో భాగంగా ఈ పొటెన్షియల్ టెస్ట్ కు కోర్టు అనుమతి ఇచ్చింది. తీవ్రమైన లైంగిక దాడి ఆరోపణల నిజనిజాలను చట్టబద్ధంగా, శాస్త్రీయంగా నిరూపించడంలో నిందితుడి లైంగిక సామర్థ్యాన్ని పరీక్షించడం అత్యంత కీలకంగా మారే అవకాశం ఉంది. తెలంగాణ ఉమెన్ సేఫ్టీ వింగ్ డీసీపీ నేత్రుత్వంలోని ప్రత్యేక బ్రుందం ఈ విచారణ ప్రక్రియను ముమ్మరం చేసి.. అన్ని వైపుల నుంచి పక్కా ఆధారాలను సేకరించేలో పనిలో నిమగ్నమైంది. పోలీసులు మంగళవారం ఉదయ్ క్రిష్ణారెడ్డిని చంచల్ గూడ జైలు నుంచి అత్తాపూర్ పోలీస్ స్టేషన్ కు తరలించనున్నారు.
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