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ఉదయ్ కృష్ణారెడ్డికి పొటెన్షియల్ టెస్ట్.. ఉప్పర్‌పల్లి కోర్టు ఉత్తర్వులు..!!

Uday Krishna Reddy: ట్రైనీ ఐపీఎస్ ఉదయ్ క్రిష్ణారెడ్డిని మరో రెండు రోజుల పాటు పోలీస్ కస్టడీకి అప్పగిస్తూ ఉప్పరపల్లి కోర్టు ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది.

Written ByBhoomi
Published: Aug 18, 2026, 08:25 AM IST|Updated: Aug 18, 2026, 08:25 AM IST
ఉదయ్ కృష్ణారెడ్డికి పొటెన్షియల్ టెస్ట్.. ఉప్పర్‌పల్లి కోర్టు ఉత్తర్వులు..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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ఉదయ్ కృష్ణారెడ్డికి పొటెన్షియల్ టెస్ట్.. ఉప్పర్‌పల్లి కోర్టు ఉత్తర్వులు..!!
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