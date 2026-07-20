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హీరో నుంచి జీరో.. ఒక తప్పటడుగుతో రచ్చకెకెక్కిన ఐపీఎస్ ఉదయ్ కృష్ణారెడ్డి కథ..!!

Uday Krishna Reddy :  అవమానం కొంతమందిని ఉన్నత శిఖరాలను చేర్చుతుంది. అవమానించారని లోలోపల కుంగిపోకుండా.. పట్టుదలతో అనుకున్న లక్ష్యాలను సాధిస్తారు. సీఐ అవమానించాడని కానిస్టేబుల్ ఉద్యోగానికి రాజీనామా చేసి సివిల్స్ 780 ర్యాంకు సాధించిన ఉదయ్ క్రిష్ణా రెడ్డి అందరికీ తెలిసినవాడే. అతను చేసిన ఒకే ఒక తప్పడగుడు ఇప్పుడు హీరో నుంచి జీరోగా మార్చింది. ఐపీఎస్ ఉదయ్ క్రిష్ణారెడ్డి వివాదం ఏంటి?.. అసలేం జరిగింది? తెలుసుకుందాం.

Written ByBhoomi
Published: Jul 20, 2026, 09:00 AM IST|Updated: Jul 20, 2026, 09:00 AM IST
హీరో నుంచి జీరో.. ఒక తప్పటడుగుతో రచ్చకెకెక్కిన ఐపీఎస్ ఉదయ్ కృష్ణారెడ్డి కథ..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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