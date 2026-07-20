/హీరో నుంచి జీరో.. ఒక తప్పటడుగుతో రచ్చకెకెక్కిన ఐపీఎస్ ఉదయ్ కృష్ణారెడ్డి కథ..!!

Uday Krishna Reddy : ఒకప్పుడు అవమానాలు, పేదరికం.. వీటిని అధిగమించి సాధారణ కానిస్టేబుల్ స్థాయి నుంచి నేడు దేశంలోనే అత్యున్నత ఐపీఎస్ అధికారిగా ఎదిగిన ఉదయ్ క్రిష్ణారెడ్డి జీవితం ఎంతో మంది యువ ఐఏఎస్, ఐపీఎస్ లకు ప్రేరణగా నిలిచింది. పట్టుదల, కష్టపడే తత్వంతో ఆయన సాధించిన సక్సెస్ యువతకు గొప్ప పాఠంగా నిలిచింది. కానీ అనూహ్యంగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఒక వివాదం ఉదయ్ క్రిష్ణారెడ్డి కష్టపడి నిర్మించుకున్న ప్రతిష్టను ఒక్కసారిగా రోడ్డుపడేసింది. సమాజంలో ఒక హీరోగా చూసిన వ్యక్తిని ఈ వివాదస్పద ఘటన జీరోగా మార్చేయడం సర్వాత్రా చర్చనీయాంశంగా మారింది.
హైదరాబాద్ లోని నేషనల్ పోలీస్ అకాడమీ లో ట్రైనింగ్ పొందుతున్న సమయంలో ఒక తోటి మహిళా అధికారి ఉదయ్ క్రిష్ణారెడ్డిపై లైంగిక వేధింపులు ఆరోపణలు చేశారు. ఇప్పుడా వివాదం తీవ్రరూపం దాల్చింది. నిష్పక్షపాతంగా, కఠినంగా వ్యవహరించాల్సిన ఒక ఉన్నతాధికారిపై ఇలాంటి ఆరోపణలు రావడం పోలీస్ వ్యవస్థలోనే కాదు.. ఆయన అభిమానుల్లోనూ తీవ్ర దిగ్బ్రాంతికి గురిచేస్తోంది. ఏళ్ల తరబడి పడిన కఠోర శ్రమ, సాధించిన పేరు ప్రఖ్యాతులు ఒకే ఒక్క వివాదంతో మంటగలిసిపోయాయి. ఆయన భవిష్యత్ కెరీర్ ను తీవ్రమైన ప్రశ్నార్థకంలోకి నెట్టేయడం ఆవేదన కలిగిస్తోంది.
అసలేం జరిగిందంటే.. ఉదయ్ క్రిష్ణారెడ్డి జూన్ 23 నుంచి కర్నాటకు చెందిన 30ఏళ్ల మహిళా ట్రైనీ ఐపీఎస్ సుమాకు వాట్సాప్ ద్వారా అసభ్యకరమైన లైంగిక మెసేజ్ లు పంపిస్తూ.. వేధించాడు. అకాడమీలో స్నేహితుల ముందు తెలుగులో జుగుప్సాకర పదాలు మాట్లాడించి ఆమె గౌరవాన్ని దెబ్బతీశాడు. ఆమెకు తెలుగు రాదు.. అతను ఏమంటున్నాడో తెలియదు.. ఆమెకు వివాహేతర సంబంధాలు ఉన్నాయంటూ తప్పుడు ప్రచారం చేశాడు. జులై 8న ఆమె మొబైల్ తీసుకుని.. బలవంతంగా పాస్ వర్డ్ తెలుసుకున్నాడు. జులై 9 రాత్రి 9గంటలకు జట్టు పట్టుకుని గదిలోకి లాక్కెళ్లి, గొంతు నొక్కి.. మెడపై కత్తి పెట్టి బెదిరించాడు. ఆమె ప్రైవేట్ వీడియోలు రికార్డు చేసి.. ఆమె భర్తకు పంపించి బ్లాక్ మెయిల్ చేశాడు. ఇవన్నీ సుమా చేసిన ఆరోపణలు. జులై 10న కూడా అసభ్యకరంగా ప్రవర్తించినట్లు ఫిర్యాదులో పేర్కొంది.
పోలీసులు భారత శిక్షా స్మృతి (ఐపీసీ)లోని సెక్షన్లు 74, 75, 77, 315(2) ఐటీ చట్టంలోని సెక్షన్లు 66E, 67A కింద కేసు నమోదు చేశారు. దర్యాప్తు ప్రారంభమైంది. తనపై వచ్చిన ఆరోపణలు అవాస్తవమని, పరువు నష్టం దావా వేస్తానని ఉదయ కృష్ణారెడ్డి ఖండించారు. ఆయన ఆంధ్రప్రదేశ్లోని ప్రకాశం జిల్లా, సింగరాయకొండ మండలం, ఊళ్ళపాలెం గ్రామానికి చెందినవారు. ఆయన చిన్నతనంలోనే తల్లిదండ్రులు మరణించడంతో, అమ్మమ్మ పెంచి పెద్ద చేసింది. జీవనోపాధి కోసం కూరగాయలు అమ్ముకున్నారు. 2013లో కానిస్టేబుల్గా ఎన్నికై 2018 వరకు పనిచేశారు. ఒక సీఐ చేతిలో అవమానానికి గురైన తర్వాత, ఆయన రాజీనామా చేసి సివిల్ సర్వీసెస్ పరీక్షలకు సిద్ధమయ్యారు. నాలుగు ప్రయత్నాల తర్వాత ఐదోసారి ఐపీఎస్కు ఎంపికై 360వ ర్యాంకు సాధించారు. ఈ విధంగా ఆయన ఎందరికో స్ఫూర్తిగా నిలిచారు. కానీ ఇప్పుడు ఆయనపై ప్రతికూల కథనాలు ప్రచారం దిగ్బ్రాంతికి గురిచేస్తున్నాయి.
పోలీస్ శిక్షణా సంస్థలో ఉన్నత స్థాయి అభ్యర్థులపై కూడా జరుగుతున్న లైంగిక వేధింపుల తీవ్రతను ఈ సంఘటన వెలుగులోకి తెచ్చింది. ఎన్పీఏలో సీసీటీవీ కెమెరాలు ఉన్నప్పటికీ ఇలాంటి ఘటనలు కొనసాగుతుండటం ఆందోళన కలిగిస్తోంది. పోలీసు వర్గాలు రహస్య విచారణను కొనసాగిస్తున్నాయి. అయితే, బాధితులు ఇంకా ఎక్కువ మంది ఉండవచ్చని, వారు త్వరలోనే బయటపడతారని వదంతులు వినిపిస్తున్నాయి. ప్రాథమిక సమాచారం ప్రకారం, ఉదయ్ గతంలో కూడా తన సహోద్యోగులతో దురుసుగా ప్రవర్తించినట్లు తెలుస్తోంది.
ఈ కేసు ఐపీఎస్ ఎంపిక ప్రక్రియ, మానసిక స్థిరత్వం, శిక్షణా వ్యవస్థలో లింగ సమానత్వం వంటి అంశాలపై చర్చను రేకెత్తించింది. మహిళా అధికారుల భద్రతా వ్యవస్థను బలోపేతం చేయాలని డిమాండ్లు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. ఎన్పీఏ అధికారులు ఇంకా అధికారిక ప్రకటన విడుదల చేయనప్పటికీ, వారు విచారణకు పూర్తి సహకారం అందిస్తారని తెలుస్తోంది. ప్రస్తుతం ఉదయ్ కృష్ణారెడ్డి ఐపీఎస్ హోదా, శిక్షణపై అనిశ్చితి నెలకొంది. ఈ కేసు ఎలా పరిష్కారమవుతుందో వేచి చూడాలి.
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