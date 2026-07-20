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ఉదయ్ సూసైడ్ నోట్లో సంచలన విషయాలు.. తమ రిలేషన్ కొనసాగుతోందని వెల్లడి..!!

Uday suicide attempt:  లైంగిక వేధింపు ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న ఉదయ్ క్రిష్ణారెడ్డి కేసులో సంచలన విషయాలు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. తాజాగా ఆత్మహత్యకు యత్నించిన ట్రైనీ ఐపీఎస్ ఉదయ్ కృష్ణారెడ్డి సూసైడ్ లెటర్ వెలుగులోకి వచ్చింది.

Written ByBhoomi
Published: Jul 20, 2026, 06:47 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 06:55 PM IST
ఉదయ్ సూసైడ్ నోట్లో సంచలన విషయాలు.. తమ రిలేషన్ కొనసాగుతోందని వెల్లడి..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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ఉదయ్ సూసైడ్ నోట్లో సంచలన విషయాలు.. తమ రిలేషన్ కొనసాగుతోందని వెల్లడి..!!
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