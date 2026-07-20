/ఉదయ్ సూసైడ్ నోట్లో సంచలన విషయాలు.. తమ రిలేషన్ కొనసాగుతోందని వెల్లడి..!!

Uday suicide attempt: హైదరాబాద్ లో ఉన్న జాతీయ పోలీస్ అకాడమీలో మహిళా ట్రైనీ ఐపీఎస్ పై లైంగిక వేధింపుల కేసులో మరో కీలక మలుపు చోటుచేసుకుంది. ఈకేసులో ట్రైనీ ఐపీఎస్ ఉదయ్ క్రిష్ణారెడ్డిపై వచ్చి ఆరోపణలు నిజమే అని తేలడంతో ఆయనను తాత్కాలికంగా సస్పెండ్ చేసిన సంగతి తెలిసిందే. దీంతో ఉదయం ఉదయ్ క్రిష్ణారెడ్డి ఆత్మహత్యాయత్నం చేశారు. ప్రస్తుతం ఆయన ఆసుపత్రిలోకి చికిత్స పొందుతున్నారు. తాజాగా ఉదయ్ క్రిష్ణారెడ్డి రాసిన సుసైడ్ నోట్ వెలుగులోకి రావడంతో కీలక విషయాలు బయటకు వచ్చాయి. తన సుసైడ్ కు నలుగురు వ్యక్తులు కారణమని లేఖలో రాసినట్లు తెలుస్తోంది. తన తోటి బ్యాచ్ మేట్ తో సంవత్సరం పాటుగా రిలేషన్ లో ఉన్నానని.. ఆమెకు పెళ్లి తర్వాత కూడా తమ రిలేషన్ కొనసాగుతోందని పేర్కొన్నారు. మహిళా ట్రైనీ ఐపీఎష్ తనంతట తానే తన రూమ్ కు వచ్చిందని.. అందుకు సంబంధించిన వీడియో ఆధారాలు కూడా ఉన్నాయని సూసైడ్ నోట్ రాసుకొచ్చారు ఉదయ్. ఇవే విషయాలను ట్రైనీ ఐపీఎష్ భర్తకు కూడా చెప్పానని.. ఆ ఆధారాలన్నీ కూడా తన సెల్ ఫోన్ లో ఉన్నాయని ఉదయ్ రాసుకొచ్చారు.
ఆత్మహత్యకు ముందు తనపై వచ్చిన లైంగిక ఆరోపణలపై ఉదయ్ ఇన్ స్టాగ్రామ్ వేదికగా ఒక స్టోరీని కూడా పోస్ట్ చేశారు. తనపై వచ్చిన ఆరోపణలు, ఫిర్యాదులు పూర్తిగా అవాస్తవం అన్నారు. తనకు చట్టంపై నమ్మకం ఉందని.. న్యాయం గెలుస్తుందని రాసారు. ప్రస్తుతం ఉదయ్ కు చికిత్స కొనసాగుతున్న వైద్యులు తెలిపారు.
గమనిక: ఆత్మహత్య దేనికి పరిష్కారం కాదు.. ఆత్మహత్య ఆలోచనలు వచ్చినప్పుడు తప్పనిసరిగా మానసిక వైద్య నిపుణుల సంప్రదించండి. అత్యవసర పరిస్థితుల్లో మానసిక చికిత్స కోసం ఆశా హెల్ప్ లైన్ ను సంప్రదించండి.
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