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ట్రైనీ ఐపీఎస్ ఉదయ్ క్రిష్ణారెడ్డి ఆత్మహత్యయత్నం.. పరిస్ధితి అత్యంత విషమం..!!

Uday suicide attempt: మహిళా ట్రైనీ ఐపీఎస్ ను లైంగికంగా వేధించారంటూ ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న ట్రైనీ ఐపీఎస్ ఉదయ్ క్రిష్ణారెడ్డి ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డారు. దీంతో ఆయనను ఎస్ ఆర్ నగర్ లోని ఓ ప్రైవేట్ ఆసుపత్రికి తరలించారు. ప్రస్తుతం ఆయన ఆరోగ్య పరిస్థితి విషమంగా ఉన్నట్లు సమాచారం. నిన్న సదరు మహిళా ట్రైనీ ఐపీఎస్ చేసిన ఆరోపణలు నిజమే అని విచారణ కమిటీ తేల్చినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ కేసులో ఇప్పటికే ఉదయ్ పై కేసు నమోదు అయిన సంగతి తెలిసిందే.

Written ByBhoomi
Published: Jul 20, 2026, 11:31 AM IST|Updated: Jul 20, 2026, 12:25 PM IST
ట్రైనీ ఐపీఎస్ ఉదయ్ క్రిష్ణారెడ్డి ఆత్మహత్యయత్నం.. పరిస్ధితి అత్యంత విషమం..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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