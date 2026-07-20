/ ట్రైనీ ఐపీఎస్ ఉదయ్ క్రిష్ణారెడ్డి ఆత్మహత్యయత్నం.. పరిస్ధితి అత్యంత విషమం..!!

Uday suicide attempt: మహిళా ట్రైనీ ఐపీఎస్ ను లైంగికంగా వేధించారంటూ ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న ట్రైనీ ఐపీఎస్ ఉదయ్ క్రిష్ణారెడ్డి ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డారు. దీంతో ఆయనను ఎస్ ఆర్ నగర్ లోని ఓ ప్రైవేట్ ఆసుపత్రికి తరలించారు. ప్రస్తుతం ఆయన ఆరోగ్య పరిస్థితి విషమంగా ఉన్నట్లు సమాచారం. నిన్న సదరు మహిళా ట్రైనీ ఐపీఎస్ చేసిన ఆరోపణలు నిజమే అని విచారణ కమిటీ తేల్చినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ కేసులో ఇప్పటికే ఉదయ్ పై కేసు నమోదు అయిన సంగతి తెలిసిందే. మహిళా ట్రైనీ ఐపీఎస్ ను లైంగికంగా వేధించారంటూ.. అసభ్యకరంగా ప్రవర్తించారని ఆరోపిస్తూ.. అత్తాపూర్ పోలీస్ స్టేషన్ లో ఫిర్యాదు నమోదు అయ్యింది. ఈ ఫిర్యాదు ఆధారంగానే పోలీసులు.. ఆదివారం ఉదయ్ పై కేసు నమోదు చేశారు. ఈ పరిణామాల తర్వాత ఆ ఆత్మహత్యాయత్నానికి పాల్పడినట్లుగా తెలుస్తోంది. ప్రస్తుతం ఎస్సార్ నగర్ లోని ఓ ప్రైవేట్ ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న ఉదయ్ పరిస్థితి అత్యంత విషమంగా ఉన్నట్లు సమాచారం. మోతీనగర్ లోని తన బంధువుల ఇంట్లో ఆత్మహత్యయత్నం చేసినట్లు తెలుస్తోంది.
తనపై వచ్చిన లైంగిక ఆరోపణలపై ఉదయం సోషల్ మీడియా వేదికగా ఉదయ్ క్రిష్ణారెడ్డి స్పందించారు. ఈ మేరకు ఇన్ స్టాగ్రామ్ లో ఓ స్టోరీని కూడా పోస్టు చేశారు. తనపై వచ్చిన ఆరోపణలు, ఫిర్యాదులు, ప్రచారాలు పూర్తిగా అవాస్తవం అన్నారు. చట్టంపై నమ్మకం ఉందని.. తనకు తప్పకుండా న్యాయం జరుగుతుందని పోస్టులో పేర్కొన్నారు. నిజనిజాలు తెలుసుకున్న తర్వాతే వాస్తవాలు రిపోర్టు చేయాలంటూ అధికారులకు విజ్నప్తి చేశారు. ఈ కేసుకు సంబంధించి అత్తపూర్ పోలీసులు దర్యాప్తును ప్రారంభించారు. పోలీస్ అకాడమీలో పూర్తి వివరాలు సేకరిస్తున్నారు. తర్వాత నేరుగా ప్రకాశం జిల్లాలోని ఉదయ్ క్రిష్ణారెడ్డి స్వగ్రామానికి వెళ్లారు. ఈ కేసును హైదరాబాద్ సీపీ సజ్జనర్ ప్రత్యేకంగా పర్యవేక్షిస్తున్నారు.
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