UPS Benefits: UPSతో ఎన్నో ప్రయోజనాలు.. పెన్షన్ మాత్రమే కాదు, ఆరోగ్యం, భద్రత కూడా.. కానీ ఈ తేదీలోపు అప్లై చేసుకోండి..!!

UPS Benefits: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు కేంద్రంలోని మోదీ సర్కార్ గుడ్ న్యూస్ చెప్పింది. కొత్తగా యూనిఫైడ్ పెన్షన్ స్కీమ్ (UPS) ను ప్రవేశపెట్టి ఉద్యోగుల భవిష్యత్తుకు భద్రతను కల్పించింది. ఇప్పటివరకు ఉద్యోగులు నేషనల్ పెన్షన్ సిస్టమ్ (NPS) కింద కొనసాగుతుండగా... ఇప్పుడు UPS అనే కొత్త పథకం ద్వారా వారు మరిన్ని ప్రయోజనాలు పొందనున్నారు. ముఖ్యంగా ఉద్యోగులు ఒకసారి మాత్రమే ఎన్పీఎస్ నుండి యూపీఎస్ కి లేదా యూపీఎస్ నుంచి ఎన్పీఎస్ కి మారే అవకాశం లభించనుంది. అయితే ఈ మార్పు కోసం కేంద్రం 2025 సెప్టెంబర్ 30 తుది గడువుగా నిర్ణయించింది.
యూపీఎస్ స్కీమ్ కింద ఉద్యోగులకు పెన్షన్తో పాటు ఆరోగ్య సదుపాయాలు, డీఏ, గ్రాట్యుటీ వంటి ప్రయోజనాలు లభిస్తాయి. ఒక ఉద్యోగి కనీసం 20 సంవత్సరాల సర్వీస్ పూర్తి చేస్తే, పదవీ విరమణ సమయంలో గత 12 నెలల ప్రాథమిక వేతనం 50శాతం పెన్షన్గా లభిస్తుంది. 10 సంవత్సరాల సర్వీస్ ఉన్నవారికి నెలకు కనీసం రూ. 10,000 పెన్షన్ అందుతుంది. ఉద్యోగి తన వేతనం, డియర్నెస్ అలవెన్స్ లో 10శాతం కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తే, ప్రభుత్వం 18.5శాం వరకు వాటా చెల్లిస్తుంది. ఉద్యోగి మరణిస్తే, జీవిత భాగస్వామికి 60శాతం పెన్షన్ అందుతుంది. అలాగే పెన్షన్ పై డీఎ కల్పిస్తుంది. కాబట్టి ద్రవ్యోల్బణ ప్రభావం నుంచి రక్షణ లభిస్తుందని చెప్పవచ్చు.
యూపీఎస్ లో చేరేందుకు ఉద్యోగులు ఆన్లైన్ లేదా ఆఫ్లైన్ ద్వారా దరఖాస్తు చేయవచ్చు. ఆన్లైన్లో యూపీఎస్ అధికారిక వెబ్సైట్కి వెళ్లి "NPS నుండి UPS కి మైగ్రేట్" అనే ఆప్షన్ ఎంచుకుని వివరాలు ఎంటర్ చేయాలి. ఆఫ్లైన్లో అయితే, సంబంధిత ఫారమ్ను డౌన్లోడ్ చేసుకుని పూరించి DDOకి సమర్పించాలి. తర్వాత ఆ ఫారమ్ PAOకి పంపిస్తారు. ఒకసారి UPS లేదా NPS ఎంపిక చేసుకున్న తర్వాత తిరిగి మార్పు చేసుకునే అవకాశం ఉండదని గమనించాలి.
ఈ స్కీమ్ వల్ల ఉద్యోగులకు రిటైర్మెంట్ తర్వాత స్థిరమైన ఆదాయం లభించడంతో పాటు, ఆరోగ్య రక్షణ, గ్రాట్యుటీ, కుటుంబ భద్రత వంటి అనేక ప్రయోజనాలు పొందుతారు. ప్రస్తుతం ఖర్చులు పెరుగుతున్న ఈ పరిస్థితుల్లో UPS ఉద్యోగులకు పెద్ద ఉపశమనం కానుందని చెప్పుకోవచ్చు. అందువల్ల ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు గడువు తీరకముందే ఈ అవకాశాన్ని వినియోగించుకోవాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
