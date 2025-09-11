English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

UPS Benefits: UPSతో ఎన్నో ప్రయోజనాలు.. పెన్షన్ మాత్రమే కాదు, ఆరోగ్యం, భద్రత కూడా.. కానీ ఈ తేదీలోపు అప్లై చేసుకోండి..!!

UPS Benefits: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల కోసం మోదీ సర్కార్ పెన్షన్ స్కీమ్ యూపీఎస్ ను అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది. ఈ స్కీమ్ కింద ప్రతినెలా పెన్షన్ పొందడమే కాకుండా అనేక ఇతర సౌకర్యాలు కూడా అందిస్తారు. ఉద్యోగులు ఈ స్కీములో తమ పేరును నమోదు చేసుకునేందుకు చివరి గడువు సెప్టెంబర్ 30వ తేదీగా నిర్ణయించింది. ఈ తేదీలోగా దరఖాస్తు చేసుకోవాలని తెలిపింది. 

Written by - Bhoomi | Last Updated : Sep 11, 2025, 09:59 AM IST

Trending Photos

Pooja Hegde Boyfriend: స్టార్ క్రికెటర్‌తో పూజా హెగ్డే డేటింగ్.. బుట్టబొమ్మ బాయ్‌ఫ్రెండ్ ఎవరంటే..?
5
Pooja Hegde
Pooja Hegde Boyfriend: స్టార్ క్రికెటర్‌తో పూజా హెగ్డే డేటింగ్.. బుట్టబొమ్మ బాయ్‌ఫ్రెండ్ ఎవరంటే..?
OnePlus Nord CE5 Price: అమెజాన్‌లో రూ.1,947కే OnePlus Nord CE5 స్మార్ట్‌ఫోన్.. ఇప్పుడు ఇలా కొనుగోలు చేయండి!
5
OnePlus Nord CE
OnePlus Nord CE5 Price: అమెజాన్‌లో రూ.1,947కే OnePlus Nord CE5 స్మార్ట్‌ఫోన్.. ఇప్పుడు ఇలా కొనుగోలు చేయండి!
EPFO Pension: కనీస పెన్షన్ నెలకు రూ.7,500 పెన్షన్.. మోదీ సర్కారు కీలక నిర్ణయం?
7
EPS Pension
EPFO Pension: కనీస పెన్షన్ నెలకు రూ.7,500 పెన్షన్.. మోదీ సర్కారు కీలక నిర్ణయం?
IPL 2026 Mini Auction: సన్‌రైజర్స్ నుంచి ఈ నలుగురు స్టార్స్ ఔట్.. కావ్య పాప సంచలన నిర్ణయం..!
7
IPL 2026
IPL 2026 Mini Auction: సన్‌రైజర్స్ నుంచి ఈ నలుగురు స్టార్స్ ఔట్.. కావ్య పాప సంచలన నిర్ణయం..!
UPS Benefits: UPSతో ఎన్నో ప్రయోజనాలు.. పెన్షన్ మాత్రమే కాదు, ఆరోగ్యం, భద్రత కూడా.. కానీ ఈ తేదీలోపు అప్లై చేసుకోండి..!!

UPS Benefits:  ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు కేంద్రంలోని మోదీ సర్కార్ గుడ్ న్యూస్ చెప్పింది.  కొత్తగా యూనిఫైడ్ పెన్షన్ స్కీమ్ (UPS) ను ప్రవేశపెట్టి ఉద్యోగుల భవిష్యత్తుకు భద్రతను కల్పించింది. ఇప్పటివరకు ఉద్యోగులు నేషనల్ పెన్షన్ సిస్టమ్ (NPS) కింద కొనసాగుతుండగా...  ఇప్పుడు UPS అనే కొత్త పథకం ద్వారా వారు మరిన్ని ప్రయోజనాలు పొందనున్నారు. ముఖ్యంగా ఉద్యోగులు ఒకసారి మాత్రమే ఎన్పీఎస్ నుండి యూపీఎస్ కి లేదా  యూపీఎస్ నుంచి ఎన్పీఎస్ కి మారే అవకాశం లభించనుంది. అయితే ఈ మార్పు కోసం కేంద్రం 2025 సెప్టెంబర్ 30 తుది గడువుగా నిర్ణయించింది.

Add Zee News as a Preferred Source

యూపీఎస్ స్కీమ్  కింద ఉద్యోగులకు పెన్షన్‌తో పాటు ఆరోగ్య సదుపాయాలు, డీఏ, గ్రాట్యుటీ వంటి ప్రయోజనాలు లభిస్తాయి. ఒక ఉద్యోగి కనీసం 20 సంవత్సరాల సర్వీస్ పూర్తి చేస్తే, పదవీ విరమణ సమయంలో గత 12 నెలల ప్రాథమిక వేతనం 50శాతం పెన్షన్‌గా లభిస్తుంది. 10 సంవత్సరాల సర్వీస్ ఉన్నవారికి నెలకు కనీసం రూ. 10,000 పెన్షన్ అందుతుంది. ఉద్యోగి తన వేతనం, డియర్‌నెస్ అలవెన్స్ లో 10శాతం కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తే, ప్రభుత్వం 18.5శాం వరకు వాటా చెల్లిస్తుంది. ఉద్యోగి మరణిస్తే, జీవిత భాగస్వామికి 60శాతం పెన్షన్ అందుతుంది. అలాగే పెన్షన్ పై డీఎ కల్పిస్తుంది. కాబట్టి ద్రవ్యోల్బణ ప్రభావం నుంచి రక్షణ లభిస్తుందని చెప్పవచ్చు.

Also Read: Good News For Govt Teachers: దీపావళికి ముందు టీచర్లకు గుడ్‌ న్యూస్‌.. పైసా జీతం కూడా కట్ అవ్వదు.. నగదు రహిత వైద్య సౌకర్యానికి సర్కార్ ఓకే..!!  

యూపీఎస్ లో చేరేందుకు ఉద్యోగులు ఆన్‌లైన్ లేదా ఆఫ్‌లైన్ ద్వారా దరఖాస్తు చేయవచ్చు. ఆన్‌లైన్‌లో యూపీఎస్ అధికారిక వెబ్‌సైట్‌కి వెళ్లి "NPS నుండి UPS కి మైగ్రేట్" అనే ఆప్షన్ ఎంచుకుని వివరాలు ఎంటర్ చేయాలి. ఆఫ్‌లైన్‌లో అయితే, సంబంధిత ఫారమ్‌ను డౌన్‌లోడ్ చేసుకుని పూరించి DDOకి సమర్పించాలి. తర్వాత ఆ ఫారమ్ PAOకి పంపిస్తారు. ఒకసారి UPS లేదా NPS ఎంపిక చేసుకున్న తర్వాత తిరిగి మార్పు చేసుకునే అవకాశం ఉండదని గమనించాలి. 

ఈ స్కీమ్  వల్ల ఉద్యోగులకు రిటైర్మెంట్ తర్వాత స్థిరమైన ఆదాయం లభించడంతో పాటు, ఆరోగ్య రక్షణ, గ్రాట్యుటీ, కుటుంబ భద్రత వంటి అనేక ప్రయోజనాలు పొందుతారు.  ప్రస్తుతం ఖర్చులు పెరుగుతున్న ఈ పరిస్థితుల్లో UPS ఉద్యోగులకు పెద్ద ఉపశమనం కానుందని  చెప్పుకోవచ్చు. అందువల్ల ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు గడువు తీరకముందే ఈ అవకాశాన్ని వినియోగించుకోవాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

Also Read: DA Hike: దసరా ధమాకా..1.2కోట్ల మందికి గుడ్ న్యూస్ చెప్పనున్న మోదీ సర్కార్.. ఒక్కో ఉద్యోగికి భారీగా పెరగనున్న జీతం..!!  

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.

About the Author

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

...Read More

UPS Pension SchemeNPS Vs UPSUnified Pension Scheme IndiaNational Pension System 2025Government Employees Pension News

Trending News