  • Telugu News
  • బిజినెస్
  • Union Budget 2026: బడ్జెట్‌లో టెక్నాలజీకి ప్రాధాన్యత..క్రిప్టో రంగానికి దీర్ఘకాలిక ప్రయోజనం?!

Union Budget 2026: బడ్జెట్‌లో టెక్నాలజీకి ప్రాధాన్యత..క్రిప్టో రంగానికి దీర్ఘకాలిక ప్రయోజనం?!

India AI mission Budget: పార్లమెంట్‌లో కేంద్ర బడ్జెట్ 2026 ప్రకటన నేపథ్యంలో క్రిప్టో, బ్లాక్‌చెయిన్ రంగం సానుకూలంగా స్పందించింది. ముఖ్యంగా సాంకేతికతకు పెద్దపీట వేయడం పట్ల పరిశ్రమ వర్గాలు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నాయి.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Feb 1, 2026, 07:38 PM IST

కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ బడ్జెట్‌లో IndiaAI మిషన్‌కు రూ.2,000 కోట్లు, అలాగే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్‌లో నైపుణ్యాన్ని పెంచేందుకు సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్‌కు రూ.500 కోట్లు కేటాయించడం భవిష్యత్తు సాంకేతికతపై ప్రభుత్వానికి ఉన్న నిబద్ధతను చాటుతోంది.

బ్లాక్‌చెయిన్, డీప్-టెక్ అనుసంధానం
ప్రభుత్వం డీప్-టెక్ ఆవిష్కరణలను ప్రోత్సహించేందుకు నిధులను కేటాయించడాన్ని విక్రమ్ సుబ్బరాజ్ స్వాగతించారు. బ్లాక్‌చెయిన్ అనేది కేవలం క్రిప్టో కరెన్సీకి మాత్రమే పరిమితం కాకుండా, డేటా భద్రత, ఆర్థిక లావాదేవీల నమ్మకాన్ని పెంచే ప్రాథమిక సాంకేతికత అని ఆయన పేర్కొన్నారు. ప్రభుత్వ డిజిటల్ మౌలిక సదుపాయాల్లో బ్లాక్‌చెయిన్ ఒక కీలక భాగంగా మారే అవకాశం ఉందని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు.

క్రిప్టో రంగానికి దీర్ఘకాలిక మేలు
ఈ బడ్జెట్ వల్ల క్రిప్టో మార్కెట్‌లో తక్షణమే ధరలు పెరగకపోవచ్చు, కానీ దీర్ఘకాలంలో ఈ రంగం బలపడటానికి అవసరమైన పునాది పడుతుంది. సాంకేతిక విద్యపై పెట్టిన పెట్టుబడి వల్ల కొత్త టెక్-ప్రతిభావంతులు తయారవుతారు. భారతదేశ అవసరాలకు అనుగుణంగా కొత్త బ్లాక్‌చెయిన్ వినియోగాలను అభివృద్ధి చేయడానికి మెరుగైన మౌలిక సదుపాయాలు లభిస్తాయి.

ఊహాగానాలకు అతీతంగా బ్లాక్‌చెయిన్
AI మాదిరిగానే, బ్లాక్‌చెయిన్ అసలైన విలువ కేవలం ట్రేడింగ్ లేదా లాభాల్లోనే కాకుండా, సురక్షితమైన ఆర్థిక వ్యవస్థను నిర్మించడంలో ఉందని ఆయన వెల్లడించారు. స్వల్పకాలిక మార్కెట్ ఒడిదుడుకుల కంటే, వచ్చే దశాబ్ద కాలంలో ఈ సాంకేతికత సంస్థాగతంగా విస్తరించడం చాలా ముఖ్యమని ఆయన విశ్లేషించారు.

మొత్తంగా, ఈ బడ్జెట్ భారతదేశాన్ని ఒక గ్లోబల్ టెక్ హబ్‌గా మార్చే దిశగా అడుగులు వేస్తోంది. ఇది క్రిప్టో పరిశ్రమకు, బ్లాక్‌చెయిన్ స్టార్టప్‌లకు భవిష్యత్తులో స్థిరమైన వృద్ధిని అందిస్తుంది.

(గమనిక: పైన పేర్కొన్న సమాచారం కేవలం నిపుణుల అభిప్రాయం మాత్రమే. మీరు క్రిప్టో కరెన్సీలో పెట్టుబడి కోసం సంబంధిత నిపుణులను సంప్రదిస్తే మేలు. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు.)

Also Read: Defence Budget 2026: 'ఆపరేషన్ సిందూర్' తర్వాత రికార్డు స్థాయిలో డిఫెన్స్ బడ్జెట్..5 రాష్ట్రాల బడ్జెట్ సైన్యానికి!

Also Read: Union Budget 2026: బడ్జెట్‌లో ఏపీ, తెలంగాణకు కేంద్రం ఇచ్చిందేంటి? తెలుగు రాష్ట్రాలకు కీలక కేటాయింపులు ఇవే..

 

