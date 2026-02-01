English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Written by - Harish Darla | Last Updated : Feb 1, 2026, 01:26 PM IST

Union Budget 2026: ఏప్రిల్ 1 నుంచి కొత్త ఐటీ చట్టం..పన్ను నిబంధనల్లో భారీ సడలింపులు..టీసీఎస్ తగ్గింపు!

Union Budget 2026 Tax Changes: కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ బడ్జెట్ ప్రసంగంలో పన్ను చెల్లింపుదారులకు తీపి కబురు అందించారు. ఏప్రిల్ 1, 2026 నుంచి అమలులోకి రానున్న నూతన ఆదాయపు పన్ను నిబంధనలు, పన్ను విధానంలో కీలక మార్పులను ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. మధ్యతరగతి పన్ను చెల్లింపుదారులు, చిన్న తరహా వ్యాపారులకు ఊరటనిచ్చేలా ప్రభుత్వం పలు సానుకూల నిర్ణయాలు తీసుకుంది.

టీసీఎస్ (TCS) భారీగా తగ్గింపు
కొన్ని రకాల ఆర్థిక లావాదేవీలపై వసూలు చేసే మూలం వద్ద పన్ను సేకరణ (TCS)ను ప్రస్తుతం ఉన్న 5% నుండి 2 శాతానికి తగ్గిస్తున్నట్లు ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. ఇది వినియోగదారులకు, పెట్టుబడిదారులకు గొప్ప ఉపశమనం.

మోటార్ యాక్సిడెంట్ క్లెయిమ్‌లపై ఊరట
రోడ్డు ప్రమాద బాధితులకు లభించే మోటార్ యాక్సిడెంట్ క్లెయిమ్ చెల్లింపులపై పన్ను నిబంధనలను సడలించారు. దీనివల్ల ప్రమాద సమయంలో బాధితులకు అందే ఆర్థిక సాయంపై భారం తగ్గుతుంది.

ఐటి రిటర్న్స్ (ITR) గడువు తేదీలు
ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరానికి పన్ను చెల్లించడానికి మార్చి 31 వరకు గడువు ఉంటుంది. ఐటిఆర్-1 (ITR 1), ఐటిఆర్-2 (ITR 2) దాఖలు చేయడానికి జులై 31 వరకు గడువు పొడిగించారు. చిన్న తరహా పన్ను చెల్లింపుదారులకు పన్ను చెల్లింపుల ప్రక్రియలో అదనంగా 6 నెలల ఊరట కల్పిస్తున్నట్లు మంత్రి తెలిపారు.

విదేశీ ఆస్తుల ప్రకటనకు 'గోల్డెన్ ఛాన్స్'
విదేశాల్లో ఆస్తులు ఉండి, ఇప్పటివరకు వెల్లడించని వారి కోసం ప్రభుత్వం 'వన్ టైమ్ స్కీమ్' (One Time Scheme) ప్రకటించింది. ఈ పథకం ద్వారా పన్ను చెల్లింపుదారులు తమ విదేశీ ఆస్తులను ఎలాంటి కఠినమైన జరిమానాలు లేకుండా స్వచ్ఛందంగా ప్రకటించవచ్చు.

మొత్తంగా, ఈ కొత్త ఐటి చట్టం-2025 పన్ను చెల్లింపు ప్రక్రియను మరింత సరళతరం చేస్తూ, సామాన్యులపై భారాన్ని తగ్గించే లక్ష్యంతో రూపొందించబడింది. ఏప్రిల్ 1 నుంచి ఈ కొత్త నిబంధనలు అధికారికంగా అమల్లోకి రానున్నాయి.

