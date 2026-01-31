English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • బిజినెస్
  • Union Budget 2026: రేపే పార్లమెంట్‌లో బడ్జెట్‌! అందరి చూపు వాటిపైనే..మంత్రి స్పీచ్‌లో ఏవేవి ఉండొచ్చంటే?

Union Budget 2026: రేపే పార్లమెంట్‌లో బడ్జెట్‌! అందరి చూపు వాటిపైనే..మంత్రి స్పీచ్‌లో ఏవేవి ఉండొచ్చంటే?

Union Budget 2026 Key Things: రేపు (ఫిబ్రవరి 1న) కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ కేంద్ర బడ్జెట్ 2026-27ను పార్లమెంటులో ప్రవేశపెట్టబోతున్నారు. దేశ ఆర్థిక వృద్ధిని పరుగులు పెట్టించడంతో పాటు సామాన్యుడి జేబుకు ఊరటనిచ్చేలా ఈ బడ్జెట్‌లో ఎలాంటి కీలక ప్రకటనలు ఉండబోతున్నాయనేది ఇప్పుడు హాట్ టాపిక్‌గా మారింది.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Jan 31, 2026, 01:16 PM IST

Trending Photos

Gold Rate Today: పసిడి పరుగుకు బ్రేక్.. భారీగా తగ్గిన బంగారం ధర.. నేడు జనవరి 30వ తేదీ ధరలు ఇవే..!
5
Gold Rate Today
Gold Rate Today: పసిడి పరుగుకు బ్రేక్.. భారీగా తగ్గిన బంగారం ధర.. నేడు జనవరి 30వ తేదీ ధరలు ఇవే..!
Rahu Effect 2026: ఫిబ్రవరిలో రాహువు పవర్‌ఫుల్ ఎఫెక్ట్.. ఈ రాశులవారికి జరిగేది ఇదే!
6
Rahu Transit
Rahu Effect 2026: ఫిబ్రవరిలో రాహువు పవర్‌ఫుల్ ఎఫెక్ట్.. ఈ రాశులవారికి జరిగేది ఇదే!
Weight Loss Plan: రోజూ ఇవి తింటే.. 7 రోజుల్లో 2 కిలోల బరువు తగ్గుదల
6
weight loss
Weight Loss Plan: రోజూ ఇవి తింటే.. 7 రోజుల్లో 2 కిలోల బరువు తగ్గుదల
Gold Rate Today: మహిళలకు గుడ్‌న్యూస్.. రికార్డు స్థాయిలో పడిపోయి బంగారం ధర.. నేటి జనవరి 31వ తేదీ ధరలు ఇవే..!
5
Today Gold Rate
Gold Rate Today: మహిళలకు గుడ్‌న్యూస్.. రికార్డు స్థాయిలో పడిపోయి బంగారం ధర.. నేటి జనవరి 31వ తేదీ ధరలు ఇవే..!
Union Budget 2026: రేపే పార్లమెంట్‌లో బడ్జెట్‌! అందరి చూపు వాటిపైనే..మంత్రి స్పీచ్‌లో ఏవేవి ఉండొచ్చంటే?

Union Budget 2026 Key Things: రేపు (ఫిబ్రవరి 1న) కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ కేంద్ర బడ్జెట్ 2026-27ను పార్లమెంటులో ప్రవేశపెట్టబోతున్నారు. దేశ ఆర్థిక వృద్ధిని పరుగులు పెట్టించడంతో పాటు సామాన్యుడి జేబుకు ఊరటనిచ్చేలా ఈ బడ్జెట్‌లో ఎలాంటి కీలక ప్రకటనలు ఉండబోతున్నాయనేది ఇప్పుడు హాట్ టాపిక్‌గా మారింది.

Add Zee News as a Preferred Source

ఆదాయపు పన్ను మార్పులు
గత బడ్జెట్‌లలో ఇప్పటికే పన్ను స్లాబ్‌లలో మార్పులు చేసినందున, ఈసారి స్లాబ్‌లలో పెద్దగా మార్పులు ఉండకపోవచ్చు. అయితే, స్టాండర్డ్ డిడక్షన్ పరిమితిని ప్రస్తుతం ఉన్న రూ.75,000 నుండి రూ.1 లక్షకు పెంచే అవకాశం ఉందని మధ్యతరగతి ఉద్యోగులు ఆశలు పెట్టుకున్నారు.

గృహ రుణంపై ఊరట
రియల్ ఎస్టేట్ రంగాన్ని ప్రోత్సహించడానికి, సెక్షన్ 24(b) కింద గృహ రుణ వడ్డీ మినహాయింపు పరిమితిని రూ.2 లక్షల నుండి పెంచే ప్రతిపాదన పరిశీలనలో ఉంది. ఇది ఇల్లు కొనేవారికి పెద్ద ఊరటనిస్తుంది.

సీనియర్ సిటిజన్లకు 'బూస్ట్'
వృద్ధులకు ఊరటనిస్తూ సెక్షన్ 80TTB కింద వడ్డీ ఆదాయంపై మినహాయింపు పరిమితిని రూ.50,000 నుండి రూ.1 లక్షకు పెంచవచ్చని సమాచారం. అలాగే రైల్వే రాయితీల పునరుద్ధరణపై కూడా ఆశలు ఉన్నాయి.

ఆరోగ్య బీమా
వైద్య ఖర్చులు పెరిగిపోతున్న నేపథ్యంలో, సెక్షన్ 80D కింద ఆరోగ్య బీమా ప్రీమియంపై పన్ను మినహాయింపు పరిమితిని పెంచాలని పరిశ్రమ వర్గాల నుండి డిమాండ్ వినిపిస్తోంది.

పెట్టుబడులు - మూలధన లాభాలు
దీర్ఘకాలిక మూలధన లాభాల పన్ను రహిత పరిమితిని ప్రస్తుతం ఉన్న రూ.1.25 లక్షల నుండి రూ.2 లక్షల వరకు పెంచే అవకాశం ఉంది. ఇది స్టాక్ మార్కెట్ పెట్టుబడిదారులకు మేలు చేస్తుంది.

ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్ & క్యాపెక్స్
రోడ్లు, రైల్వేలు, పట్టణాభివృద్ధి కోసం మూలధన వ్యయాన్ని (CAPEX) 10-15 శాతం పెంచి, సుమారు రూ.12 - రూ.12.5 లక్షల కోట్లకు చేర్చే అవకాశం ఉంది. దీనివల్ల మౌలిక సదుపాయాల రంగం పుంజుకుంటుంది.

టెక్నాలజీ & AI కి పెద్దపీట
భవిష్యత్తు అవసరాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI), రోబోటిక్ టెక్నాలజీ, పునరుత్పాదక ఇంధన రంగాలకు భారీగా నిధులు కేటాయించవచ్చు.

MSME, తయారీ రంగం
చిన్న, మధ్య తరహా పరిశ్రమలకు (MSME) సులభంగా రుణాలు అందించడం, 'మేక్ ఇన్ ఇండియా'లో భాగంగా స్థానిక ఉత్పత్తిని పెంచడానికి ప్రత్యేక ప్రోత్సాహకాలు ఉండనున్నాయి.

ద్రవ్యోల్బణాన్ని అరికడుతూనే వృద్ధిని కొనసాగించడం ప్రభుత్వానికి సవాలుగా మారింది. రేపు ఉదయం 11 గంటలకు బడ్జెట్ ప్రసంగం ప్రారంభం కాగానే ఈ అంశాలపై స్పష్టత రానుంది.

Also Read: Kevin Warsh Gold News: బంగారం, వెండి ధరలు భారీగా పడిపోవడానికి కారణం ఇతడే..మార్కెట్లను వణికించిన ట్రంప్ మావ దూత!

Also REad: Bank Strike February: ఫిబ్రవరి 12న దేశవ్యాప్తంగా బ్యాంకుల సమ్మె! మీ పనులు ముందే ప్లాన్ చేసుకోండి!
 

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

 

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

Union Budget 2026-27BudgetIncome Tax Changes IndiaUnion Budget 2026Standard Deduction Increase

Trending News